Nữ diễn viên Brie Larson "bầm giập" vì "Fast & Furious 10"

Brie Larson đang trong quá trình luyện tập để chuẩn bị nhập vai trong "Fast & Furious 10" (Ảnh: Daily Mail).

Mới đây, nữ diễn viên 32 tuổi đã chia sẻ bức ảnh cho thấy cô mặc bikini và thoải mái để lộ vết bầm ở chân sau quá trình luyện tập để chuẩn bị nhập vai trong "Fast & Furious 10". Đây là lần đầu tiên Brie Larson tham gia vào sê-ri phim xoay quanh siêu xe và tốc độ. Brie đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt thể lực, điều này có thể thấy được thông qua hình ảnh cơ bụng của cô nổi lên đầy ấn tượng.

Trong bức ảnh mặc bikini vừa đăng tải, Brie Larson viết: "Mùa hè tới rồi nhưng những vết bầm tím vì luyện tập thì xuất hiện ở mọi mùa". Trong "Fast & Furious 10", sẽ có những diễn viên mới xuất hiện như Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior và Michael Rooker.

Nam diễn viên Dwayne Johnson, người từng vào vai Luke Hobbs trong một số tập phim "Fast & Furious" trước đây sẽ không quay trở lại. Chuyện Dwayne Johnson và Vin Diesel bất hòa đã được biết tới ở Hollywood từ nhiều năm nay. Dwayne Johnson từng công khai chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh cảm thấy Vin Diesel có những vấn đề về cách thức hành xử trên phim trường.

Khi "Fast & Furious 10" vừa bắt đầu bấm máy, đạo diễn Justin Lin liền tuyên bố từ giã sê-ri phim. Đây là một thông tin gây sốc và gây nên không ít xáo trộn đối với dự án điện ảnh. Sau đó, tờ tin tức New York Daily News đưa tin rằng cách thức hành xử của Vin Diesel trên phim trường là lý do khiến đạo diễn Justin Lin ra đi.

Đây là lần đầu tiên Brie Larson tham gia vào sê-ri phim xoay quanh siêu xe và tốc độ - "Fast & Furious" (Ảnh: Daily Mail).

Một nguồn tin ẩn danh cho hay: "Diesel thường xuất hiện muộn, anh ấy còn không thuộc lời thoại và không nỗ lực luyện tập để có được dáng vóc phù hợp với vai diễn".

Đạo diễn Justin Lin đã gắn bó với sê-ri phim từ năm 2006 khi tham gia dàn dựng "The Fast And The Furious: Tokyo Drift ", đây là phần phim thứ 3 trong sê-ri. Việc đạo diễn Lin từ bỏ vai trò dàn dựng cho tập phim mới sẽ khiến ông bị mất đi khoản thù lao lên tới cả chục triệu USD.

Một nhà sản xuất phim kỳ cựu ở Hollywood chia sẻ với New York Daily News rằng: "Tôi chưa từng thấy chuyện gì như vậy xảy ra, đạo diễn Lin đã từ bỏ khoản thù lao lên tới 10 - 20 triệu USD".

Hiện tại, có những nguồn tin cho rằng đạo diễn của phim "Người vận chuyển" - Louis Leterrier nhiều khả năng sẽ là người thay thế đạo diễn Justin Lin dàn dựng phần phim mới, dù vậy, chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào được đưa ra ở thời điểm này.

Brie Larson - tài năng điện ảnh mất 20 năm để được biết tới

Vốn theo đuổi diễn xuất từ năm lên 6 tuổi, nhưng phải tới năm 27 tuổi, Brie Larson mới bắt đầu được biết tới ở Hollywood với vai diễn trong bộ phim điện ảnh "Room" (Căn phòng - 2015), một bộ phim thu hút sự quan tâm chú ý tại giải Oscar 2016.

Brie Larson trong phim "Room" (Ảnh: Daily Mail).

Trong phim, Brie nhập vai Joy Newsome, một phụ nữ bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị giam cầm rồi sinh con cho chính kẻ đã cầm tù mình. Trong bối cảnh khủng hoảng ấy, Joy vẫn luôn cố gắng giữ cho cậu con trai của mình có được góc nhìn êm dịu nhất về đời sống của hai mẹ con, cô vận dụng trí tưởng tượng của mình để con trai nhỏ không phải đối diện với thực tế bi đát.

Sau khi trốn thoát khỏi cảnh bị cầm tù, Joy lại tiếp tục phải nghĩ cách để con mình có thể đối diện được với một đời sống xã hội mà cậu bé chưa từng được biết tới trước đây. Bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nữ nhà văn người Canada - Emma Donoghue.

Nữ nhà văn Donoghue thực hiện cuốn tiểu thuyết này dựa trên một câu chuyện có thật từng gây chấn động dư luận Châu Âu và cả thế giới hồi năm 2008. Câu chuyện xảy ra ở nước Áo mà có thể nhiều người vẫn còn nhớ: một người đàn ông có tên Josef Fritzl đã giam cầm con gái ruột của mình suốt hơn hai thập kỷ và cưỡng hiếp con gái khiến cô sinh ra 7 người con.

Brie Larson đã giành về nhiều giải thưởng với vai diễn trong "Room", trong đó ấn tượng nhất là giải Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc. Kể từ sau vai diễn này, Brie được xếp vào nhóm diễn viên ngôi sao ở Hollywood.

Brie Larson hiện đã là nữ diễn viên ngôi sao ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, đã có lúc Brie Larson cảm thấy buồn nản khi không có được một cuộc sống ổn định, vì mãi cô vẫn không gây dựng được tên tuổi và hình ảnh ở Hollywood. Ý nghĩ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đã từng xuất hiện khá thường xuyên trong cô.

Thậm chí, Brie Larson còn phải mượn xe hơi của mẹ để đi lại vì không có đủ tiền mua xe riêng. Thuở còn chật vật đi thử vai, sau những lần liên tiếp bị từ chối, đã có lúc Brie Larson nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được một sự nghiệp đáng kể ở Hollywood.

Brie Larson đã thu hút sự chú ý của đạo diễn phim "Room" - Lenny Abrahamson, đơn giản bởi cô có lối diễn xuất tự nhiên, không cường điệu hóa.

Ở lối diễn xuất của Brie Larson, người ta tìm thấy sự chân thực nhẹ nhàng. Dù là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng "Room" đã thu hút sự quan tâm của nhiều nữ diễn viên bởi họ hiểu đây là một vai diễn có khả năng đưa về giải thưởng danh giá. Brie Larson đã vượt qua những nữ diễn viên nổi tiếng khác như Rooney Mara, Emma Watson, Shailene Woodley để có được vai nữ chính trong "Room".

Vốn theo đuổi diễn xuất từ năm lên 6 tuổi, nhưng phải tới năm 27 tuổi, Brie Larson mới bắt đầu được biết tới ở Hollywood (Ảnh: Daily Mail).

Khi vào vai diễn này, Brie đã giảm gần 7kg. Không chỉ vậy, cô còn phải tuyệt đối tránh ánh nắng trong nhiều tháng trời để có được làn da trắng bệch của một người đã lâu không được ra ngoài trời nắng. Brie thậm chí còn tự bó buộc mình ở trong nhà để hiểu được diễn biến tâm lý của nhân vật.

Cô đến gặp bác sĩ tâm lý để hiểu về những tác động của việc bị giam cầm lên cách hành xử của con người. Những ngày tháng ăn kiêng giảm cân, tránh nắng tuyệt đối và cách ly khỏi đời sống xã hội khiến Brie cảm tưởng như mình sắp trở thành một thầy tu và nhiều khi cô còn không nhận ra được chính mình nữa. Cô đã đổi khác cùng vai diễn.

Khi ở trên phim trường của phim "Room", để nhập vai mẹ con thật đạt với cậu bé diễn cặp với mình, Brie đã tự tay chăm sóc cho cậu bé để mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên thân mật và các cảnh diễn sẽ trở nên thuyết phục hơn trước ống kính máy quay.

Khi bước lên bục nhận giải Oscar dành cho Nữ chính xuất sắc, Brie Larson đã nói: "Tôi đã phải mất 20 năm nỗ lực để có thể được đứng ở trên sân khấu này, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ bước đi trên con đường ấy, vẫn mong muốn mọi việc diễn ra y như vậy".