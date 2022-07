Nữ đạo diễn 55 tuổi tự hào vì 10 năm gắn bó bên chồng kém 23 tuổi

Cuối tháng 6 vừa qua, nữ đạo diễn người Anh - Aaron Taylor-Johnson (55 tuổi) và chồng - nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson (32 tuổi) đã kỷ niệm 10 năm gắn bó trong hôn nhân. Họ tổ chức một lễ kỷ niệm với sự có mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.

Nam diễn viên người Anh Aaron Taylor-Johnson chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Chúng tôi khẳng định tình yêu dành cho nhau thêm một lần nữa, trước sự chứng kiến của những người thân yêu và bạn bè thân thiết nhất. Đây là một lễ kỷ niệm của tình yêu và niềm hạnh phúc ngập tràn.

Một thập kỷ đồng hành trong hôn nhân. Đối với chúng tôi, đây là một ngày kỳ diệu không thể nào quên, và ánh mặt trời sẽ không ngừng chiếu xuống cuộc sống của cả hai".

Nam diễn viên Aaron cũng chia sẻ rằng anh cảm thấy mình là "người may mắn ngoài sức tưởng tượng" và khẳng định rằng người vợ của anh "là tình yêu, cuộc sống, là tri kỷ, bạn đời, và là cả thế giới" đối với anh. Từ cuộc hôn nhân này, vợ chồng nhà Taylor-Johnson đã có hai người con gái: Wylda (11 tuổi) và Romy (10 tuổi).

Trong đăng tải của mình, nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson gọi chồng trẻ là "một người cha lý tưởng đến mức không tin nổi" đối với các con của họ. "10 năm rực rỡ, em yêu anh và yêu tất cả những thử thách đã đến với chúng ta", nữ đạo diễn viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Thực tế, trong cuộc hôn nhân này, Aaron Taylor-Johnson không chỉ làm cha của hai cô con gái có với nữ đạo diễn Sam, mà anh còn từng cùng vợ nuôi dạy hai người con riêng của vợ từ cuộc hôn nhân trước: Angelica (hiện 25 tuổi) và Jessie (16 tuổi).

Cặp đôi đã chính thức bước vào hôn nhân hồi tháng 6/2012. Họ quen nhau trên phim trường "Nowhere Boy" hồi năm 2008, khi ấy, nam diễn viên Aaron 18 tuổi, nữ đạo diễn Sam 42 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ đã từng phải chịu rất nhiều điều tiếng qua năm tháng.

Nam diễn viên Aaron từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Những nhận định tiêu cực mà một số người dành cho chúng tôi thực tế là vấn đề của họ và phản ánh cách họ nhìn nhận cuộc sống. Tôi sống cuộc sống của mình theo cách khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất. Tôi làm mọi việc dựa trên bản năng và những điều trái tim mách bảo và luôn cố gắng sống cởi mở nhất có thể".

Aaron cũng khẳng định rằng trong quá trình hợp tác thực hiện bộ phim "Nowhere Boy", hai người đã rất nghiêm túc trong công việc và không hề có bất cứ sự tán tỉnh hay đùa cợt nào trên phim trường.

Đối với sự quan tâm quá lớn dành cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người, và việc anh bước vào cuộc hôn nhân này khi mới 22 tuổi, Aaron cho rằng lợi thế của việc này chính là anh học được cách nhanh chóng bỏ qua những điều tiêu cực xảy đến trong cuộc sống của mình, để tập trung vào những gì thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với bản thân.

Sam Taylor-Johnson: Hai lần vượt qua ung thư và cuộc hôn nhân bên chồng kém 23 tuổi

Nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson từng hai lần vượt qua căn bệnh ung thư (ung thư đại trực tràng và ung thư vú).

Sam chưa đạo diễn nhiều phim, cô được biết tới nhiều nhất với bộ phim "Fifty Shades of Grey" (Năm mươi sắc thái - 2015), nhưng đây không phải một phim nhận được nhiều đánh giá tích cực về mặt nghệ thuật. Với bộ phim này, Sam thậm chí từng bị đề cử ở hạng mục Đạo diễn tệ nhất tại giải Mâm xôi vàng.

Aaron khẳng định rằng trong quá trình hợp tác thực hiện bộ phim "Nowhere Boy", hai người đã rất nghiêm túc trong công việc (Ảnh: Page Six).

Khi nói về Sam, trước hết, người ta thấy ở cô nghị lực vượt qua bệnh tật, vượt lên trên những biến cố của bản thân để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà mình đã chọn. Cô từng đi qua đổ vỡ hôn nhân và hiện đã tìm được cho mình bến bờ hạnh phúc. Câu chuyện cuộc đời Sam thực sự truyền cảm hứng không thua kém một bộ phim.

Trong một cuộc phỏng vấn, Sam từng chia sẻ: "Mỗi cánh cửa đóng sập trước mặt tôi, tôi đều... đạp đổ. Mỗi chướng ngại mà tôi từng gặp phải, tôi đều san phẳng hoặc đẩy lùi. Đó chính là cách chúng ta phải sống".

Sam sinh ra tại London, Anh, cô từng là một nhiếp ảnh gia được chú ý trước khi đến với sự nghiệp làm phim. Ở Sam có sự cứng rắn, khả năng kiểm soát, tính kiên định và thái độ kỷ luật mà người đối thoại có thể cảm nhận được dễ dàng.

Từng không nhận được sự quan tâm hỗ trợ của cha mẹ, cô học cách sống tự lập khi vừa đủ tuổi trưởng thành. Theo đuổi nghệ thuật từ thập niên 1990, Sam ngay lập tức trở thành một nghệ sĩ trẻ gây chú ý với những dự án nghệ thuật độc đáo của mình.

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư đại trực tràng năm 30 tuổi và ung thư vú năm 33 tuổi khiến mọi thứ trong cuộc sống của cô bị đảo lộn nghiêm trọng.

Cặp đôi từng phải chịu nhiều điều tiếng vì mối quan hệ tình cảm giữa họ, nhưng hai người đã đồng hành trong hôn nhân được 10 năm (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, cuộc sống của cô đã được cân bằng lại: "Tôi rất biết ơn vì đã có thể sống được đến tuổi 50. Tôi đã từng đối diện với tử thần đôi lần, nên bước qua tuổi 50 là một phép màu nhiệm. Tôi muốn mình có thể từ từ bước qua tuổi 60, 70, rồi 80. Chừng nào tôi còn có thể bước qua từng thập kỷ, tôi sẽ luôn luôn tự giúp mình sống ổn thỏa".

Khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Sam dần có những thay đổi trong niềm tin của mình đối với việc sáng tạo nghệ thuật, cô đã từng nghĩ rằng nghệ thuật đòi hỏi mình phải lao tâm khổ tứ mới có thể sáng tạo nên những gì đáng giá, nhưng giờ quan điểm ấy đã thay đổi.

"Tôi không còn là mình của ngày xưa nữa. Tôi không nghĩ mình cần phải tự đẩy mình vào nỗi buồn và sự điên rồ mới có thể sáng tạo. Giờ đây, tôi bình thản và vui vẻ, luôn tự chăm sóc chính mình thật tốt. Sự cân bằng, vững chãi và tính thực tế mà tôi có được hiện giờ đến từ mối quan hệ giữa tôi và người chồng hiện tại, cũng như cuộc sống gia đình của chúng tôi", nữ đạo diễn chia sẻ.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Sam đã kết thúc hồi năm 2008. Một năm sau, cô thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay - "Nowhere Boy", và bộ phim này đã đưa cô tới cuộc hôn nhân thứ hai với diễn viên nam chính. Khi thực hiện bộ phim này, nữ đạo diễn Sam 42 tuổi, nam diễn viên Aaron 18 tuổi.

Sau khi chuyện tình của Sam và Aaron được biết tới, câu chuyện này liền thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng, thợ săn ảnh đeo bám họ không ngừng, nhưng rồi những om sòm cũng dần qua đi.

"Tôi không nghĩ đây còn là câu chuyện lớn nữa. Chúng tôi đã bên nhau 10 năm. Tôi nghĩ quãng thời gian đó đủ làm nhiều mối quan hệ khác đi tới hồi kết. Dần dần người ta cũng cảm thấy chúng tôi dễ chấp nhận hơn", Sam tâm sự.

Khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Sam dần có những thay đổi lớn trong quan niệm sống (Ảnh: Page Six).

Cặp đôi đã chuyển tới sống ở Los Angeles (Mỹ) từ nhiều năm trước, họ cùng nhau chăm sóc 4 người con gái, hai người con của họ, và hai người con từ cuộc hôn nhân trước của Sam.

Nhớ về quãng thời gian lăn xả đi tìm kiếm từng cơ hội trong giới làm phim, có lần nhà sản xuất của một dự án phim mà Sam mong được tham gia đã từ chối gặp gỡ cô, Sam liền chủ động đi ra sân bay, rồi xách nguyên vali đến thẳng văn phòng của nhà sản xuất phim, cô ngồi lì ở đó cho tới khi được mời vào gặp gỡ, nói chuyện.

"Chẳng có lý do nào để nhà sản xuất không chịu gặp tôi và thử cân nhắc giao cho tôi công việc đó, suy nghĩ của tôi là vậy", hành động táo bạo của Sam đã giúp cô có những cơ hội hợp tác về sau với nhà sản xuất phim.

Sau tất cả những thăng trầm đã có trong sự nghiệp và cuộc sống, Sam Taylor-Johnson khẳng định: "Rồi bằng cách nào đó, tôi sẽ tạo ra được thứ gì đó lớn lao hơn".

7 năm sau khi thực hiện "Fifty Shades of Grey" (Năm mươi sắc thái - 2015), Sam không vội vã trên con đường sự nghiệp, sau "Fifty Shades of Grey", Sam hiểu rằng cô thích những dự án phim độc lập kinh phí thấp, bởi trong những dự án dạng này, cô mới có được sự tự do sáng tạo, sự độc lập làm nghề.