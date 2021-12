Nữ ca sĩ Rihanna được quê nhà Barbados vinh danh là anh hùng dân tộc

Dân trí Nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Rihanna vừa trở về quê nhà Barbados để tham dự sự kiện quan trọng, tại đây, cô được vinh danh là anh hùng dân tộc của Barbados.

Nữ ca sĩ Rihanna (33 tuổi) được Thủ tướng Barbados - bà Mia Mottley vinh danh: "Đại diện cho người dân Barbados - những người rất tự hào về cô Rihanna, chúng tôi trao tặng cô danh hiệu anh hùng dân tộc của Barbados, từ nay cô sẽ trở thành Đại sứ Robyn Rihanna Fenty (tên đầy đủ của Rihanna).

Chúc cô tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục đem về những niềm tự hào cho quê hương thông qua những phát ngôn và hành động của mình ở bất cứ nơi nào cô đặt chân đến".

Rihanna hiện là một trong 11 anh hùng dân tộc từng được Barbados vinh danh. Cô là người phụ nữ Barbados thứ hai nhận được danh hiệu này.

Rihanna được xem là ngôi sao quốc tế nổi tiếng nhất đến từ quốc đảo Barbados (một quốc đảo nằm ở vùng biển Caribe). Trong sự nghiệp trải dài gần hai thập kỷ với những thành công lớn đạt được tại thị trường Mỹ, Rihanna được biết tới trong vai trò ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế thời trang, nữ doanh nhân.

Khởi đầu từ việc được nhà sản xuất âm nhạc Evan Rogers phát hiện và mời tới Mỹ thực hiện bản thu âm thử nghiệm, Rihanna nhanh chóng nhận được sự chú ý và sau đó có hợp đồng thu âm đầu tiên vào năm 2005.

Ngay sau khi cho ra mắt hai album đầu tay "Music of the Sun" (2005) và "A Girl Like Me" (2006), với âm hưởng phong cách âm nhạc vùng Caribbe, Rihanna ngay lập tức trở thành ngôi sao trong nền công nghiệp giải trí Mỹ. Hai album đầu tay của cô đã ngay lập tức xuất hiện trong top 10 bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200 của Mỹ.

Album thứ 3 "Good Girl Gone Bad" (2007) đưa vào âm hưởng dance-pop, xác lập phong cách hình ảnh của Rihanna theo hướng "biểu tượng sex". Đĩa đơn ăn khách "Umbrella" giúp Rihanna nhận được giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp và đưa cô lên hàng ngôi sao ca nhạc quốc tế.

Sau này, Rihanna tiếp tục pha trộn chất pop, dance, R&B vào những album âm nhạc tiếp theo như "Rated R" (2009), "Loud" (2010), "Talk That Talk" (2011), và "Unapologetic" (2012). Các album này tạo nên hàng loạt bản hit ăn khách gắn liền với tên tuổi Rihanna như "Rude Boy", "Only Girl (In the World)", "What's My Name?", "We Found Love", "Where Have You Been" và "Diamonds".

Với hơn 250 triệu đĩa hát bán ra trên khắp thế giới, Rihanna là một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời đại. Rihanna đã giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín tại Mỹ, trong đó có 9 giải Grammy.

Tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Rihanna vào một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2012 và 2018 (Ảnh: Daily Mail).

Tạp chí Time (Mỹ) từng đưa Rihanna vào một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2012 và 2018. Tạp chí Forbes (Mỹ) đưa Rihanna vào danh sách top 10 nhân vật nổi tiếng có thù lao cao nhất năm 2012 và 2014. Tính tới năm 2021, Rihanna là nữ ca sĩ giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính vào khoảng 1,7 tỷ USD.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Rihanna còn được biết tới với các hoạt động thiện nguyện, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang. Ngoài ra, Rihanna cũng đã thử sức trong lĩnh vực diễn xuất.

Rihanna đã được nhà chức trách Barbados bổ nhiệm làm Đại sứ trong lĩnh vực giáo dục, du lịch và đầu tư hồi năm 2018. Giờ đây, cô còn được vinh danh là anh hùng dân tộc. Đây là niềm vinh dự lớn đối với một nghệ sĩ còn trẻ tuổi như Rihanna.

