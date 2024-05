Nơi yên nghỉ của "nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My

Tháng 4 vừa rồi, sau khi gia đình Châu Hải My đưa tro cốt cô về Hong Kong (Trung Quốc), họ đã quyết định lựa chọn nghĩa trang Thiên Thọ ở ngoại thành Bắc Kinh (Trung Quốc) là nơi an nghỉ cuối cùng của cố diễn viên.

Nơi yên nghỉ của Châu Hải My cũng là nơi chôn cất nhiều nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên Trần Hiểu Húc (Lâm Đại Ngọc của Hồng lâu mộng), nhà thư pháp nổi tiếng Lưu Bỉnh Sâm, nghệ sĩ hài Hầu Diệu Văn, nữ diễn viên Lý Viên Viên...

Người hâm mộ tới thăm viếng Châu Hải My tại nghĩa trang ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Người nhà của Châu Hải My cho biết, lúc sinh thời, nữ diễn viên gắn bó với Bắc Kinh. Cô đã sống và làm việc ở nơi này được 21 năm. Do vậy, gia đình nữ diễn viên đã quyết định, Bắc Kinh là địa điểm phù hợp để Châu Hải My yên nghỉ.

Gia đình Châu Hải My công khai địa chỉ nghĩa trang dù trước đó có thông báo giữ kín để đảm bảo sự riêng tư, an toàn. Mẹ của nữ diễn viên tin rằng, nghĩa trang ở Bắc Kinh rất tiện để người hâm mộ có dịp đến tưởng nhớ cô.

Thời gian vừa qua, nhiều người hâm mộ đã trực tiếp đến nghĩa trang thăm Châu Hải My. Tại đây, bia mộ được gia đình cố diễn viên khắc hình ảnh Chu Chỉ Nhược - nhân vật kinh điển trên màn ảnh trong Ỷ thiên đồ long ký do Châu Hải My thủ vai.

Ngày 22/5, nghĩa trang Thiên Thọ thông báo, họ có nơi tưởng niệm trực tuyến dành cho mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký. Theo đó, người hâm mộ có thể thông qua công nghệ tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ cố diễn viên nếu ở xa, không có điều kiện đến thăm viếng. Khán giả có thể chọn hoa, đĩa trái cây, thắp hương, nến để hiển thị trước bia mộ Châu Hải My.

Nửa năm sau khi Châu Hải My qua đời, người hâm mộ và người thân vẫn thương nhớ cô (Ảnh: 163).

Nhiều người hâm mộ đăng tải video tưởng niệm trực tuyến tại nghĩa trang chôn cất Châu Hải My sau khi ứng dụng mới này được giới thiệu. Sau gần một ngày, hơn 400 bó hoa, đĩa quả được cúng viếng trực tuyến gửi đến người đã khuất. Họ mong nữ diễn viên nhận được những điều tốt đẹp trên thiên đường.

Ngoài ra, công ty quản lý của Châu Hải My cũng thông báo, các tài khoản trên nền tảng xã hội của Châu Hải My, bao gồm cả tài khoản của thú cưng, sẽ được giữ lại để lưu giữ kỷ niệm với công chúng.

Tháng 4 vừa rồi, mẹ của Châu Hải My cùng người đại diện của ngôi sao quá cố đã quay đoạn video trong biệt thự nơi con gái bà từng sống ở Bắc Kinh để chào hỏi mọi người. Bà cho biết, bản thân đang cố gắng vượt qua nỗi đau mất con và tiếp tục sống.

Châu Hải My (SN 1966) là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 90. Các bộ phim làm nên tên tuổi của cô gồm Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành...

Châu Hải My nổi tiếng với bộ phim "Ỷ thiên đồ long ký" (Ảnh: Sina).

Trong đó, cô có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới. Châu Hải My được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" và đến nay, hình tượng Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994) vẫn là vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Những năm gần đây, ngoài tuổi 50, nữ diễn viên vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí, đóng phim. Ngoài ra, Châu Hải My còn "mát tay" trong việc kinh doanh nên sở hữu khối tài sản đáng nể.

Nữ diễn viên 57 tuổi duy trì lối sống kín tiếng và giản dị nhiều năm nay. Cô là người sống biết sẻ chia và tích cực với các hoạt động thiện nguyện. Ngày 27/12/2023, Châu Hải My qua đời sau gần 2 ngày bị hôn mê trong bệnh viện.

Mẹ của Châu Hải My là người duy nhất được thừa kế tài sản của cô. Theo ETToday, Châu Hải My có khối tài sản khoảng 13,5 triệu USD gồm 2 căn biệt thự tại Bắc Kinh và Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài ra, nữ diễn viên còn có tiền mặt, trang sức và cổ phiếu.