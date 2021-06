Những thói quen không nên làm trước khi ăn sáng bạn cần biết

Dân trí Có một số thói quen trước khi ăn sáng mà rất nhiều người vẫn thường làm tưởng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Lên danh sách những việc cần làm

Về lý thuyết, đây là một ý kiến hay khi thức dậy vào mỗi buổi sáng và ghi nhanh một danh sách các công việc nhà hoặc những việc cần làm trong ngày hôm đó. Nhưng theo các chuyên gia, việc này có thể phản tác dụng và khiến chúng ta lo âu vào sáng sớm. Cách tốt nhất là bạn nên viết danh sách này vào đêm hôm trước.

David Allen - chuyên gia về cải thiện hiệu suất công việc và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Getting Things Done" - từng chia sẻ: "Não là để tạo ra ý tưởng chứ không phải lưu giữ ý tưởng. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bỏ bớt nhiều thứ ra khỏi não".

Bằng cách loại bỏ những thứ đó ra khỏi đầu và ghi nhanh danh sách việc cần làm của bạn vào đêm hôm trước bạn sẽ bớt căng thẳng hơn (Ảnh: Shutterstock).

Bạn sẽ không chỉ thấy thư giãn hơn vào buổi tối khi biết kế hoạch ngày mai đã được vạch sẵn mà còn thức dậy với một kế hoạch vững chắc hơn trong đầu và ý tưởng về ngày mới của bạn sẽ diễn ra như thế nào.

Tập tạ hạng nặng

Chắc chắn có những lợi ích khi thực hiện một số bài tập tim mạch khi bụng đói vào buổi sáng. Nhưng nếu mục tiêu thể dục của bạn thiên về xây dựng cơ bắp và cải thiện sức khỏe tổng thể thì thật sai lầm khi bắt đầu tập tạ nặng vào buổi sáng khi bụng đói.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, một bữa sáng giàu carbohydrate giúp các vận động viên cải thiện được cả thời lượng và cường độ tập luyện của họ.

Bạn nên ăn sáng trước khi tập 1 giờ (Ảnh: Shutterstock).

Đưa ra quyết định lớn

Một nghiên cứu được công bố trên Psychonomic Bulletin & Review cho thấy rằng cơn đói làm thay đổi đáng kể kết quả ra quyết định, với hầu hết mọi người trở nên bốc đồng, thiếu kiên nhẫn hơn và có nhiều khả năng chọn một phần thưởng nhỏ ngay lập tức hơn phần thưởng lớn hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để thành hiện thực.

Bạn nên tránh giải quyết những vấn đề lớn, gây căng thẳng cho tâm trí (như nghỉ việc, yêu cầu tăng lương…) khi chưa ăn sáng. Tốt nhất nên ăn sáng rồi hãy làm việc lớn (Ảnh: Shutterstock).

Lướt mạng xã hội

Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại thường xuyên khiến người trẻ gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ, căng thẳng và trầm cảm.

Dùng mạng xã hội nhiều không tốt cho sức khỏe tinh thần, và tốt hơn hết là nên tránh lướt mạng khi vừa ngủ dậy (Ảnh: Shutterstock).

Adeola Adelayo - một nhà tâm lý thực hành tại Bệnh viện Banner Behavioral Health (Mỹ) - giải thích: "Thay vì để bản thân quyết định cách bạn muốn bắt đầu ngày mới như thế nào, bạn lại trao quyền kiểm soát đó cho điện thoại. Bạn bắt đầu một ngày bằng việc kiểm tra xem có bao nhiêu lượt thích cho một bức ảnh hoặc trả lời tin nhắn từ một người khiến bạn cáu kỉnh. Điều này chắc chắn sẽ gây căng thẳng và lo âu không cần thiết".

Nếu bạn cảm thấy khó bỏ thói quen sử dụng mạng xã hội, hãy thử đặt điện thoại ở chế độ trên máy bay trước khi đi ngủ mỗi tối. Hoặc cân nhắc việc để điện thoại bên cạnh khi ngủ mà thay thế nó bằng một cuốn sách trên tủ đầu giường.

Hoàng Tiến

Theo Eat This, Not That