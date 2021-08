Những thói quen ăn uống tai hại có thể khiến bạn bị béo phì

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, áp lực khá nhiều người có những thói quen sai lầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tăng nguy cơ béo phì.

Dưới đây là một số thói quen ăn uống thiếu khoa học nhiều người mắc phải:

Nhịn ăn sáng

Nhiều người nghĩ rằng, nhịn ăn sẽ giảm được béo, hoặc đôi khi chúng ta quá bận, không kịp ăn sáng, rồi gộp bữa sáng với bữa trưa làm một. Thực tế thì ngược lại, việc nhịn ăn sáng, sẽ kích thích cơ thể bổ sung năng lượng vào dịp khác, như làm ta ăn trưa hoặc tối nhiều hơn, ăn vặt nhiều hơn… để bù đắp phần năng lượng thiếu hụt, kết quả làm tăng cân một cách không mong muốn. Nhịn ăn sáng còn không tốt cho dạ dày và giảm tuổi thọ.

Nhịn ăn sáng gây hại đến dạ dày (Ảnh: Internet).

Ăn đêm vào lúc rạng sáng

Có thể do làm việc hoặc học tập khuya, vất vả làm chúng ta bị đói và buộc phải ăn gì đó vào lúc gần sáng. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, hàm lượng Insulin trong máu thường cao nhất vào lúc rạng sáng. Insulin có tác dụng chuyển hóa đường, và tăng cường tích mỡ thành mạch máu. Khi ta ăn đêm vào lúc rạng sáng, đúng thời điểm hàm lượng insulin trong máu cao, sẽ làm cho lượng đường huyết được chuyển hóa nhiều thành dạng mỡ. Nếu duy trì thói quen này lâu thì việc béo hơn chắc chắn sẽ xảy ra.

Uống quá nhiều cà phê

Nhiều người lầm tưởng rằng, khi uống cà phê ta có cảm giác no, và do đó không cần ăn nữa, việc này sẽ giảm béo. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn đúng như vậy. Nếu uống quá nhiều cà phê, hàm lượng cafein cao trong cà phê sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tim (tăng nhịp tim) và làm tăng hàm lượng cholesterol trong mạch máu, dẫn đến dễ bị béo vì và bệnh tim mạch. Ngoài ra, uống cà phê quá nhiều cũng làm mất ngủ và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Uống cà phê vừa phải sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu lạm dụng cà phê sẽ gây tác dụng ngược (Ảnh: Internet).

Uống nước ép hoa quả thay ăn

Cuộc sống ngày càng phát triển, các sản phẩm nước quả, sinh tố bán nhiều trong siêu thị, rất dễ sử dụng, điều này dẫn đến sự lạm dụng của chị em. Nhiều chị em cho rằng uống nước quả thay "cơm" sẽ tốt vừa bổ sung vitamin, lại đẹp da, mà cũng giảm béo. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng đây là một thói quen ăn uống gây ra béo phì.

Mặc dù nước hoa quả có nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, nhưng lại thiếu các dưỡng chất cần thiết khác như protein. Việc chỉ uống nước hoa quả mà nhịn ăn các thức ăn khác sẽ làm mất cân bằng dinh dưỡng, dẫn đến rối loại chuyển hóa, và có thể gây béo phì.

Ăn trưa quá nhanh

Nhiều người trong chúng ta do tham công tiếc việc, hoặc do thời gian nghỉ trưa ngắn… nên thường cố gắng ăn trưa thật nhanh. Việc này trên thực tế rất có hại cho sức khỏe và cũng là nguyên nhân gây béo phì. Khi ăn nhanh chúng ta thường không nhai kỹ, làm dạ dày phải làm việc nhiều, về lâu dài sẽ dẫn đến đau dạ dày. Bên cạnh đó, thời gian nhai ngắn làm dây thần kinh vị giác vẫn ở trạng thái hưng phấn, kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến vị giác.

Ăn thức ăn nhanh

Do sự tiện dụng, nhanh chóng, và cũng bắt mắt của thức ăn nhanh và cũng do chúng ta quá bận, nên lựa chọn thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Nhưng việc lạm dụng thức ăn nhanh lại là nguyên nhân gây ra béo phì phổ biến ở các thành phố phát triển ngày nay. Do hàm lượng dinh dưỡng, và làm lượng mỡ trong thức ăn nhanh thường rất cao, việc ăn thường xuyên thức ăn nhanh sẽ làm cho cơ thể dư thừa năng lượng, tăng cường tích mỡ và béo phì sẽ xảy ra.

Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe của bạn (Ảnh: Internet).

Để có một vóc dáng đẹp, khỏe việc kiểm soát cân nặng là cần thiết, do đó loại bỏ các thói quen không tốt trong ăn uống ở trên, là cách đề phòng thừa cân béo phì, và giữ cho mình có một thân hình đẹp.

Chu Đình Tới

Viện nghiên cứu Sức khỏe sinh sản và Thực phẩm - Ba Lan