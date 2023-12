Những phim truyền hình Việt giờ vàng VTV ấn tượng năm 2023

Điểm chung của những bộ phim này là nội dung vui vẻ, tích cực, chú trọng khai thác những chi tiết nhẹ nhàng, dễ chịu với cao trào vừa đủ, mang đến những giờ phút xem phim đầy thư giãn cho khán giả.

Trong đó, bộ phim Đừng làm mẹ cáu và Cuộc đời vẫn đẹp sao được đề cử giải Mai Vàng 2023.

Cuộc đời vẫn đẹp sao

Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng với sự tham gia của NSƯT Thanh Quý, NSƯT Hoàng Hải, diễn viên Thanh Hương… có thể nói là một trong những điểm sáng của phim truyền hình Việt trong năm 2023.

Lên sóng từ tháng 4 trên VTV3, phim gây chú ý và dành được sự quan tâm lớn của khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Phim kể về cuộc sống mưu sinh lam lũ của người lao động. Bối cảnh chính là xóm trọ nghèo và chợ đêm Long Biên với 2 nhân vật chính là Lưu "nát" (NSƯT Hoàng Hải đóng) và Luyến "lươn" (Thanh Hương thủ vai).

Phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả (Ảnh: VTV).

Ngoài Luyến và Lưu, Cuộc đời vẫn đẹp sao còn có những nhân vật như bà Tình, Điền, Bình… Tất cả ít nhiều đều có phần "phản diện". Họ vì tiền có thể đánh nhau, vì lợi ích có thể hại người, hôm trước còn gần gũi, thân thương, hôm sau đã hắt hủi, cạn tình.

Mặc dù vậy, bộ phim không phải là một bức tranh tăm tối bởi được biên kịch và đạo diễn khai thác dưới góc nhìn lạc quan, với tâm thế "gạn đục khơi trong".

Khai thác cuộc sống của người lao động nghèo, dù khó khăn nhưng vẫn tràn đầy niềm lạc quan, luôn yêu thương và sẻ chia với những người cùng chung số phận, Cuộc đời vẫn đẹp sao đã truyền tải nhiều thông điệp sống nhân văn, tích cực, chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả.

Diễn viên Thanh Hương thủ vai Luyến "lươn" trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" (Ảnh: Chụp màn hình).

Xét về rating (tỷ suất người xem), Cuộc đời vẫn đẹp sao có phần nổi trội hơn cả. Phim từng đứng top 1 trong bảng xếp hạng chương trình truyền hình được yêu thích trong tháng 7, với rating chạm mốc 4,6%.

Thời điểm phim chiếu tập cuối, trên các diễn đàn, nhiều khán giả đã dành không ít lời khen cho kết thúc có hậu cùng một hành trình đáng trân trọng của bộ phim.

Một khán giả nhận xét: "Lâu lắm mới có bộ phim hay và chân thực đến thế, giúp giới trẻ hiểu hơn về cuộc sống của những người lao động cửu vạn. Dù là ai, làm nghề gì, miễn là không trộm cướp, không lừa lọc, luôn lạc quan yêu đời, tự lao động bằng chính sức mình thì đều đáng quý, đáng trân trọng".

NSƯT Hoàng Hải từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với vai cảnh sát hình sự Minh trong bộ phim Cảnh sát hình sự ra mắt năm 1997. Sau hơn 20 năm kể từ vai diễn để đời ấy, anh tiếp tục chinh phục người yêu phim truyền hình khi hóa thân thành Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Với vai diễn này đã giúp anh có mặt trong top 3 đề cử Diễn viên nam ấn tượng tại giải thưởng VTV ấn tượng 2023.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Hoàng Hải cho hay, đã rất lâu rồi anh mới nhận được một vai diễn thú vị, hấp dẫn và đời đến như vậy. Sau khi đọc kịch bản những trang đầu tiên, nam diễn viên đã thích ngay.

Nói về phim, nam diễn viên tâm sự: "Cuộc đời vẫn đẹp sao chính là ở chỗ, dù lâm vào cảnh khốn cùng, bi đát đến đâu, con người ta vẫn cố gắng sống thật tốt, vẫn lạc quan và vươn lên, vượt qua nghịch cảnh".

Biên kịch Khánh Hà cũng chia sẻ: "Cuộc đời vẫn đẹp sao không kể về một cuộc đời đẹp đẽ sung sướng. Đây là câu chuyện về những người khốn khó và bần cùng, mà cái đẹp ở đây, là cái đẹp của lòng người, của niềm tin vào lòng tốt, của nỗ lực sống tốt khi lựa chọn sẻ chia gánh vác với cơ cực người khác ngay cả khi bản thân mình khó khăn...

Cái đẹp của sự tử tế. Cái đẹp của nụ cười vẫn rạng rỡ bất chấp nước mắt! Và cuối cùng, cũng hy vọng qua bộ phim, dù chỉ một chút, sẽ giúp mỗi người trong chúng ta yêu hơn cuộc sống, yêu hơn những người quanh mình, bao dung hơn, để thấy cuộc đời còn thật đẹp".

NSƯT Hoàng Hải trong vai Lưu "nát" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình mình vui bất thình lình

Gia đình mình vui bất thình lình là bộ phim truyền hình được thực hiện bởi Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam do Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh làm đạo diễn. Phim phát sóng từ ngày 9/3 và kết thúc vào ngày 15/9 trên kênh VTV3, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Gia đình mình vui bất thình lình xoay quanh câu chuyện của đại gia đình ông Nguyễn Văn Toại (NSND Bùi Bài Bình) và bà Đỗ Thị Cúc (NSND Lan Hương) cùng 3 cậu con trai và 3 cô con dâu gồm Nguyễn Văn Công (Quang Sự) - Nguyễn Bảo Phương (NSƯT Kiều Anh), Nguyễn Văn Thành (Doãn Quốc Đam) - Hoàng Trần Ngọc Hà (Lan Phương) và Nguyễn Thành Danh (Thanh Sơn) - Đinh Trâm Anh (Khả Ngân).

Cuộc sống của một gia đình 3 thế hệ sống chung dưới một mái nhà diễn ra không mấy khi bình yên do những khác biệt về tính cách, lối sống và cách suy nghĩ, từ đó đem tới góc nhìn của những người trẻ về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.

Đó là hành trình gắn kết những người phụ nữ xa lạ cùng chung sống trong một mái nhà, để cuối cùng, mọi thành viên trong gia đình lại về bên nhau, yêu thương nhau bằng tình thân chứ không phải gắn kết bởi trách nhiệm gia đình và quy luật của xã hội.

Gia đình mình vui bất thình lình ghi điểm với khán giả với đề tài gia đình gần gũi và yếu tố hài hước được lồng ghép khéo léo.

Thông điệp ý nghĩa và năng lượng tích cực về cuộc sống gia đình đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Trên các diễn đàn, khán giả từng dành nhiều lời khen cho cái kết đẹp, nhân văn của bộ phim.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, biên kịch Lại Phương Thảo cho rằng một gia đình ấm áp, vui vẻ không có nghĩa rằng gia đình ấy gặp toàn chuyện vui. Ngược lại, một gia đình vui vẻ là bởi họ dùng chính sự lạc quan để vượt qua những chuyện buồn trong cuộc sống. Đấy là thông điệp của bộ phim mà ê kíp rất mong mỏi.

"Hành trình bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc gia đình của ông Toại - bà Cúc là một hành trình dài. Trên hành trình đó, đôi lúc sẽ có những thành viên cảm thấy chùn bước vì quá mệt mỏi, cũng có người muốn rời đi, nhưng tôi tin rằng tinh thần lạc quan, vui vẻ vẫn luôn được giữ. Tình thân là sức mạnh to lớn, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tất cả.

Đấy là hành trình rất khó khăn với họ. Họ đã và đang nỗ lực để vượt qua. Đấy là mong mỏi của đoàn phim chúng tôi", biên kịch Phương Thảo gửi gắm đến khán giả.

"Gia đình mình vui bất thình lình" lọt top 3 đề cử Phim truyền hình ấn tượng tại giải thưởng VTV ấn tượng 2023 (Ảnh: VFC).

Đừng làm mẹ cáu

Bộ phim Đừng làm mẹ cáu do NSƯT Vũ Minh Trí làm đạo diễn, biên kịch Diệu Thúy và Nguyễn Thị Thu Thủy, quy tụ dàn diễn viên: Quỳnh Kool, Nhan Phúc Vinh, Lương Mai Quỳnh, Bình An, Nguyễn Ngọc An Nhiên, Phạm Tuấn Phong…

Đừng làm mẹ cáu phát sóng trên VTV3 từ ngày 1/12/2022 và kết thúc vào ngày 3/3/2023 là một trong những bộ phim thu hút khán giả bởi những tình tiết sâu lắng với thông điệp chữa lành về tình mẫu tử.

Quỳnh Kool đảm nhận vai Hạnh - người mẹ đơn thân trong phim "Đừng làm mẹ cáu" (Ảnh: VFC).

Xoay quanh câu chuyện làm mẹ nhiều cảm xúc của Hạnh (Quỳnh Kool) và Vy (Quỳnh Lương) với trọng tâm là Hạnh, bộ phim nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Các ý kiến đều cho rằng phim mang đến những câu chuyện ý nghĩa mà không lê thê, dài dòng.

Phim lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cuộc đời của biên kịch Diệu Thúy ở giai đoạn sau khi ly hôn, một mình nuôi con gái. Những cảm hứng này thông qua trải nghiệm thực tế từ chính biên kịch đã góp phần tạo nên một câu chuyện hợp thời đại, văn minh, chân thật. Nhiều khán giả cho biết, họ thấy bản thân mình qua hành trình làm mẹ đơn thân bất đắc dĩ của Hạnh.

Biên kịch Thu Thủy từng bày tỏ: "Khi viết Đừng làm mẹ cáu thay vì nhìn từ góc độ của những người mẹ, chúng tôi hướng nhiều hơn đến thế giới và cái nhìn của trẻ. Trẻ con là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất thế giới xung quanh".