Những "ngôn ngữ cơ thể" biểu hiện sự tự tin

Dân trí Cho dù đó là buổi hẹn hò hay trong buổi phỏng vấn xin việc, thì việc chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của chúng ta là "chìa khóa" hữu hiệu để truyền đạt thông điệp một cách tinh tế.

Trên thực tế, ngôn ngữ cơ thể cũng quan trọng không kém gì lời nói nếu bạn biết cách kết hợp và thể hiện đúng cách, đúng thời điểm. Với tư thế, cử chỉ và chuyển động của mình, chúng ta có thể thuyết phục người khác rằng chúng ta tự tin, ngay cả khi chúng ta thực sự cảm thấy lo lắng hoặc mệt mỏi.

Giao tiếp bằng mắt càng nhiều càng tốt

Tác giả Michael Ellsberg, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể cho hay, giao tiếp bằng mắt là công cụ quan trọng và mạnh mẽ nhất khi tương tác trực tiếp với người khác. Duy trì giao tiếp bằng mắt đúng cách biểu thị sự trung thực, chân thành, dễ gần, chú ý và sẵn sàng lắng nghe.

Tương tự như vậy, một người giao tiếp bằng mắt trong cuộc trò chuyện có thể mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn, đồng thời toát lên ở họ sự tự tin. Ngược lại, nếu nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn xuống khi nói chuyện thường là dấu hiệu của sự bất an.

Hơi rướn người về phía trước

Khi trò chuyện với người khác, bạn nên chú ý đến tư thế ngồi của mình. Hơi rướn người về phía trước cho thấy bạn đang chú ý và quan tâm đến những điều đối phương nói. Đồng thời, tư thế như vậy gửi đi thông điệp về sự tự tin, giảm bớt hoặc loại bỏ rào cản giữa bạn và người đối thoại.

Mặt khác, việc ngả người ra phía sau làm tăng khoảng cách giữa bạn và người đối diện, thể hiện sự thiếu quan tâm hoặc thiếu chú ý.

Thẳng người và cử chỉ cởi mở

Điều cần thiết là phải chú ý đến tư thế cơ thể khi giao tiếp, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với những thách thức quan trọng như cuộc họp hoặc phỏng vấn xin việc, tư thế rất quan trọng. Nếu muốn thể hiện sự tự tin, phải đứng thẳng và trông thoải mái. Bạn có thể đưa vai ra sau, ngẩng cao đầu một chút. Nhìn như vậy, có vẻ bạn rất khoáng đạt và tự tin.

Tư thế khom người, căng thẳng, vai hướng về phía trước và cúi đầu sẽ gây ấn tượng về một người bất an, nhút nhát và lo lắng.

Khi giao tiếp, cánh tay nên mở ra, để thể hiện sự cởi mở và chú ý đến những gì người đối diện nói. Tư thế khép kín, tay chân, bắt chéo hoặc gần nhau cho người khác cảm giác ngược lại.

Ngẩng đầu

Những người hay cúi đầu khi nói chuyện với người khác có tính cách hướng nội. Biểu hiện này thường có ở người thiếu tự trọng hoặc kém tự tin. Ngược lại, nếu ai đó đi bộ hoặc nói chuyện với người khác mà ngẩng đầu, họ có vẻ là người an toàn, tự tin và kiêu hãnh.

Ngẩng đầu khi nói chuyện cũng thể hiện sự cởi mở và trung thực, bởi họ không che giấu bất cứ điều gì, không sợ người khác đọc được suy nghĩ của mình.

Bàn tay hướng ra ngoài

Joe Navarro chuyên gia giao tiếp phi ngôn ngữ, cựu nhân viên FBI, Mỹ cho hay, khi chúng ta cảm thấy thoải mái và hài lòng, máu sẽ lưu thông ở tay tốt hơn, làm chúng trở nên ấm và dẻo. Căng thẳng làm cho bàn tay của chúng ta lạnh hơn và cứng nhắc hơn.

Khi mạnh mẽ và tự tin, khoảng trống giữa các ngón tay sẽ rộng hơn, khiến bàn tay trông to. Khi thấy không an toàn, khoảng trống đó biến mất.

Bạn có thể thấy mình đang thọc ngón cái vào trong nếu quá căng thẳng. Ngược lại, nếu tự tin, ngón cái sẽ giơ lên thường xuyên hơn khi bạn nói.

Hướng bàn chân về phía trước người đang nói chuyện

Dù có vẻ đó là chi tiết đơn giản, thậm chí không đáng nói, nhưng tư thế và hướng bàn chân khi nói chuyện thể hiện rất nhiều về bạn. Hãy nhớ, bất cứ điều gì bạn làm với cơ thể đều truyền tải thông điệp. Đôi chân cũng không ngoại lệ.

Khi giao tiếp, bạn nên giữ chân thẳng hàng, lưng thẳng, thoải mái. Đây cũng là cách tốt nhất để bật tín hiệu cho đối phương rằng bạn quan tâm đến những điều họ nói.

Ngược lại, nếu bàn chân hướng ra ngoài, có thể là dấu hiệu của sự bồn chồn, lo lắng, khó chịu, thậm chí muốn nói là bạn phải nhanh chóng rời đi.

Cười nhẹ

Một nghiên cứu năm 2008, được thực hiện bởi các nhà khoa học thần kinh Mỹ cho hay, những người cười nhẹ và hơi nhướn mày khi trò chuyện thường tạo thiện cảm và sự tin tưởng khi đối thoại.

Nói chung, khi chúng ta tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc cố gắng thiết lập giao tiếp với những người khác, chúng ta tìm kiếm một người có vẻ thân thiện và sẵn sàng lắng nghe, chứ không phải một người có vẻ khó chịu, không thoải mái hoặc xa cách.

Làm chủ không gian

Nếu cảm thấy không an toàn hoặc bất an, lo lắng trong một tình huống cụ thể, bạn hay có xu hướng co mình lại. Làm vậy, bạn sẽ thấy bớt sợ hơn nhưng lại trông kém tự tin.

Nếu muốn thể hiện mình là người tự tin, nên làm chủ không gian bạn đang ngồi, thoải mái khi tận dụng nó.

Hà Hiền

Theo Brightside