Những ngôi sao thế giới ghét đóng cảnh "nóng"

Mila Kunis

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với phim Thiên nga đen Mila Kunis là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood trong nhiều năm qua. Nữ diễn viên sinh năm 1983 được biết tới các bộ phim như Max Payne (2008), The Book of Eli (2010), Friends with Benefits (2011), Oz the Great and Powerful (2013)…

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Mila Kunis còn là gương mặt quảng cáo đắt giá bởi vẻ ngoài quyến rũ. Cô từng được tạp chí Men's Health vinh danh là một trong 100 phụ nữ nóng bỏng nhất mọi thời đại. Tạp chí Esquire đã bình chọn cô là người phụ nữ gợi cảm nhất năm 2012. Khi trả lời phỏng vấn, Mila từng bày tỏ: "Tất cả những gì tôi có thể nói là, tôi cảm thấy vinh dự khi được coi là gợi cảm".

Mila Kunis (Ảnh: Getty Images).

Nổi tiếng với nhiều bức ảnh bốc lửa, Mila cũng đã phải quay một số cảnh "nóng" với bạn diễn Justin Timberlake trong phim Friends With Benefits. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết, cô cảm thấy không thoải mái khi phải thực hiện cảnh "nóng" trước mặt đoàn quay phim.

Mila Kunis chia sẻ với tạp chí W rằng: "Thật khó để đóng một cảnh "nóng". Vấn đề không nằm ở mối quan hệ bạn bè, nam hay nữ. Vấn đề là bạn ở cùng với 100 thành viên đoàn làm phim. Những người chỉnh ánh sáng cho bạn, định vị tư thế cho bạn. Không có gì thoải mái cả".

Kristen Stewart

Kristen Stewart là một trong những ngôi sao 9X gây chú ý khi cô được đề cử giải Oscar năm 2022 ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngôi sao phim Chạng vạng bất ngờ được khen ngợi với vai Công nương Diana trong bộ phim Spencer dù trước đó cô đã không được đề cử cho giải BAFTA hoặc SAG.

Stewart cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử Oscar từ bộ phim của đạo diễn Pablo Larrain. Dù không giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar năm nay nhưng việc được đề cử ở giải thưởng điện ảnh uy tín này là dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp.

Kristen Stewart và Robert Pattinson (Ảnh: Phim Chạng vạng).

Là ngôi sao nổi tiếng, khi Kristen Stewart đóng phim Chạng vạng cùng với Robert Pattinson, cô và Robert đang hẹn hò ngoài đời nhưng dù là những người yêu nhau thì việc đóng cảnh "nóng", đối với Kristen Stewart cũng không dễ dàng gì.

Nữ diễn viên 31 tuổi chia sẻ: "Đó là cảm giác khó chịu và không thoải mái một cách kỳ lạ. Chúng tôi phải thực hiện cảnh "nóng" theo kiểu siêu việt và thuộc thế giới khác, tốt hơn những gì bạn có thể tưởng tượng và chúng tôi đã tự hỏi: "Làm thế nào để chúng tôi thực hiện được điều đó". Đó quả là sự thống khổ trong khi tôi muốn thực hiện cảnh quay thật tốt".

Kristen Bell

Kristen Bell là người lồng tiếng cho nhân vật Anna trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Nữ hoàng băng giá. Cô từng được bình chọn là ngôi sao ăn chay gợi cảm nhất năm 2006.

Kristen đã từng có ý định trở thành diễn viên kịch sau khi đi thử giọng năm 11 tuổi cho một vở kịch nhỏ ở địa phương. Tuy nhiên sau đó, cô lại được các đạo diễn phim "để ý". Những bộ phim như: Fiddler on the Roof (1995), Lady Be Good (1996) hay Li'l Abner (1998) đã ghi nhận tài năng của nữ diễn này.

Kristen Bell (Ảnh: Getty Images).

Năm 2001, Kristen Anne Bell đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng nhưng cô vẫn quyết định vào đại học New York, Mỹ và bắt đầu cuộc đời sinh viên của mình. Cô cho biết: "Là sinh viên rất thú vị, chẳng kém gì khi đóng phim cả".

Kristen kết hôn với chồng là Dax Shepard vào năm 2013. Cặp đôi đã có với nhau hai cô con gái và ngôi sao tóc vàng người Mỹ chưa bao giờ nghĩ đến việc khỏa thân trước ống kính. Kristen Bell nói với tạp chí Women's Health rằng: "Tôi sẽ không khoe thân hình của mình. Khi mọi người nói: "Ôi, Kristen, khỏa thân đi", tôi đáp lại rằng: "Hãy cứ mơ đi!".

Justin Timberlake

Nam ca sĩ Justin Timberlake, người từng giành được nhiều giải Grammy trong lĩnh vực âm nhạc hiện đang lấn sân làm diễn viên và anh đã gặt hái một số thành công ấn tượng.

Justin Timberlake (Ảnh: Getty Images).

Dù sẵn sàng nhận những kịch bản phim đa dạng nhưng ngôi sao của phim Friends with Benefits nhận thấy việc phải đóng những cảnh thân mật thật sự rất mệt mỏi.

Nam ca sĩ điển trai chia sẻ với kênh BBC rằng: "Nó thực sự rất khó chịu. Bạn ở trong phim trường tới 12 giờ. Bạn sẽ thấy mệt mỏi vì tất cả những cảnh đó chỉ xoay quanh lời thoại và chuyển động hình thể nên rất mệt".

Amy Schumer

Với ngôi sao phim hài Amy Schumer, khỏa thân không thực sự là vấn đề khi thực hiện các cảnh "nóng", vấn đề của cô là sự tổn thương trong tâm lý.

Amy Schumer (Ảnh: Getty Images).

Amy nói với tờ The New York Times rằng: "Trong nhà chúng tôi, ảnh khỏa thân không phải là chuyện gì to tát. Vì vậy đó không bao giờ là vấn đề đối với tôi. Những cảnh nóng hài hước thì tôi không quan tâm, nhưng những cảnh tình tứ, khi thực hiện trước cả một đoàn làm phim khiến tôi cảm thấy bị tổn thương thực sự".

Jennifer Lawrence

Thời gian đóng phim Passengers, minh tinh từng giành giải Oscar Jennifer Lawrence rất lo lắng khi phải đóng cảnh "nóng" với Chris Pratt - một người đàn ông đã có gia đình.

Jennifer Lawrence (Ảnh: Glamour).

Jennifer nói với The Hollywood Reporter rằng: "Cảnh quay đó dễ làm diễn viên bị tổn thương. Bạn không biết thế nào sẽ là "quá đà". Bạn muốn cố gắng làm mọi thứ trở nên thật... Đó là điều khiến tôi cảm thấy tổn thương nhất". Jennifer tâm sự, cô biết nhiệm vụ của mình là mang đến một màn diễn tốt, nhưng cô cũng lo lắng về đạo đức của mình khi hôn một người đàn ông đã có gia đình. Cô biết tất cả là vì vai diễn, nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy khó chịu.