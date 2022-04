"Harry Potter" Daniel Radcliffe lộ dáng thấp bé bên dàn "sao"

Ngày 31/3, đoàn làm phim The Lost City đã có buổi ra mắt bộ phim tại quảng trường Leicester, Anh quốc. Xuất hiện nổi bật trong sự kiện là ba ngôi sao của bộ phim này: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe và Channing Tatum.

Với chiều cao "khiêm tốn" 1,65 m, "Harry Potter" Daniel Radcliffe trông nhỏ bé hơn hẳn khi đứng trên thảm đỏ cùng các "đàn anh, đàn chị". Trong khi nam diễn viên Channing Tatum sở hữu chiều cao 1,85 m thì minh tinh giành giải Oscar Sandra Bullock cũng sở hữu phom dáng chuẩn và chiều cao 1,71 m.

Sandra Bullock xinh đẹp quảng bá phim tại Anh (Video: HeyUGuys).

The Lost City là một bộ phim hài phiêu lưu lãng mạn của Mỹ do Aaron Nee và Adam Nee đạo diễn. Bộ phim có buổi công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới tại Liên hoan South by Southwest ở Mỹ hôm 12/3. Sau đó phim được phát hành tại các rạp ở Mỹ từ ngày 25/3/2022 bởi Paramount Pictures.

Sandra Bullock không chỉ tham gia phim The Lost City trong vai trò diễn viên chính mà cô còn là nhà sản xuất của bộ phim này. The Lost City có kinh phí thực hiện lên tới 74 triệu USD và được nhiều khán giả yêu thích bởi phim mang tính hài hước, giải trí cao.

Daniel Radcliffe (ngoài cùng bên trái) dự công chiếu phim mới tại Anh cùng Sandra Bullock và Channing Tatum (Ảnh: WireImage).

Những ngày vừa qua, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe và Channing Tatum tất bật với những chuyến đi quảng bá phim mới ở Mỹ và Anh. Daniel Radcliffe vừa có buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Anh vào ngày 31/3 và nam diễn viên trẻ đã được hỏi cảm nghĩ khi chứng kiến cảnh Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar.

Phát biểu trong chương trình Good Morning Britain, ngôi sao điện ảnh 33 tuổi tỏ ra khôn khéo khi từ chối đưa ra ý kiến của mình về vụ việc. Anh nói: "Tôi đã thấy nó, tôi cảm thấy rất chán khi nghe ý kiến của mọi người về việc đó nên tôi không muốn có thêm bất cứ ý kiến nào nữa".

Không muốn bình luận về vụ việc của Will Smith nhưng Daniel tỏ ra vô cùng hào hứng khi nói về bộ phim mới The Lost City. Bộ phim theo chân nhân vật Loretta Sage của Sandra, một tiểu thuyết gia lãng mạn có những cuốn sách về một anh hùng hư cấu tên là Dash.

Trong phim, Daniel vào vai một tỷ phú - tội phạm lập dị tên là Abigail Fairfax, người đã bắt cóc Loretta (nhân vật do Sandra Bullock thủ vai) vì anh ta tin rằng thành phố đã mất tích trong cuốn sách của cô là có thật và muốn cô dẫn anh ta đến đó.

Daniel cho biết, anh nhanh chóng nhận lời khi được đề nghị tham gia bộ phim này vì kịch bản thú vị và bản thân anh cũng muốn có cơ hội làm việc với Channing và Sandra.

Đoàn làm phim "The Lost City" đang tích cực đi quảng bá cho bộ phim này (Ảnh: WireImage).

Nói về Channing, Daniel nhận xét: "Anh ấy là người đàn ông tử tế nhất thế giới và thực sự là diễn viên có thể chất tốt nhất. Anh ấy được sinh ra để trở thành một ngôi sao hành động".

Daniel tiết lộ thêm là Sandra đã xin chữ ký của anh cho em gái của cô vì em gái của Sandra là một người rất yêu thích phim Harry Potter. Daniel Radcliffe nói: "Sandra đã xin chữ ký của tôi cho em gái cô ấy, một người hâm mộ Harry Potter. Điều đó thật tuyệt vời. Thật thú vị khi có thể gây ấn tượng với bất kỳ ai". Nam diễn viên nổi tiếng nước Anh cũng khiêm tốn nói thêm, anh không dám đặt mình ngang hàng với danh tiếng của đàn chị Sandra Bullock.

Trailer thú vị của phim "The Lost City" (Video: Paramount Pictures).

Về phía Sandra Bullock, ngôi sao 58 tuổi mới đây đã tiết lộ, cô có kế hoạch tạm nghỉ diễn xuất để tập trung vào việc nuôi dạy hai đứa con của mình. Sandra đã phát biểu tại Liên hoan phim SXSW ở Austin, Texas, Mỹ rằng: "Tôi sẽ dành một chút thời gian để làm mẹ. Tôi thích những bộ phim thể hiện sự không hoàn hảo của tình yêu trong gia đình và cộng đồng. Tôi rất muốn tiếp tục làm việc khi tôi hoàn thành vai trò làm mẹ. Tôi sẽ quay lại với công việc nhưng tôi không biết cụ thể là khi nào. Có thể là khi các con tôi ở độ tuổi thanh thiếu niên, tức là khi chúng 16 hoặc 17 tuổi".

Sandra Bullock nói thêm, cô sẽ không thực sự giải nghệ nhưng cũng không chắc thời gian nghỉ ngơi của mình sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên thời điểm này, cô cảm thấy cần phải ở nơi khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

"Tôi rất coi trọng công việc của mình khi đi làm, đó là công việc 24/7 nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở bên các con và gia đình của tôi 24/7. Đó là nơi tôi sẽ ở trong một thời gian", Sandra Bullock nói. Nữ diễn viên phim Lời cầu hôn chia sẻ thêm rằng lịch trình trong tương lai của cô sẽ bao gồm việc đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình và tuân theo lịch trình của gia đình.