Những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của rau ngò gai

Không chỉ là loại rau được sử dụng để làm tăng hương vị cho món ăn mà ngò gai còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng kiểm soát, điều trị các bệnh như tiểu đường, rối loạn thận,...

Ngò gai (hay còn gọi là mùi tàu) là loại rau gia vị phổ biến thường xuất hiện trong bữa cơm của các gia đình Việt. Vì mép lá có nhiều gai nên loại rau này thường được người dân miền Bắc gọi là răng cưa.

Không chỉ là rau gia vị giúp món ăn ngon và dậy mùi thơm, ngò gai còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Ngò gai là loại rau gia vị phổ biến, thường được dùng để chế biến nhiều món ăn (Ảnh: SPICEOgraphy).

Dưới đây là những công dụng tuyệt vời mà rau ngò gai đem lại cho sức khỏe.

Điều trị các bệnh truyền nhiễm

Ngò gai chứa hợp chất phytochemical có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là chứng nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Bên cạnh đó, loại rau này còn có đặc tính kháng khuẩn, bảo vệ cơ thể khỏi các chủng vi rút, vi khuẩn và nấm nên rất hữu ích trong việc điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Theo kết quả của một nghiên cứu, tinh dầu chiết xuất từ lá ngò gai có tác dụng điều trị bệnh tiểu đường và các chứng rối loạn do căng thẳng nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do.

Khử mùi hôi miệng

Nhờ hàm lượng chất diệp lục dồi dào và mùi hương thơm mát mà ngò gai được xem là có tác dụng khử mùi, điều trị hôi miệng hiệu quả. Bổ sung loại rau này vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp hơi thở thơm tho hơn.

Ngò gai chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp thải độc, chống viêm, ngăn ngừa một số căn bệnh,... (Ảnh: Serious Eats).

Giải độc

Gan thực hiện chức năng đào thải một số chất thải độc hại ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, uống nước ngò gai có thể làm giảm sự xuất hiện của độc tố nhờ hàm lượng vitamin B2 dồi dào, tăng cường sức khỏe và chức năng gan.

Điều trị bệnh tim

Một công dụng tuyệt vời khác của ngò gai là có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh tim. Loại rau này cung cấp lượng lớn các hợp chất như saponin, flavonoid, coumarin, steroid và axit caffeic, có tác dụng làm giảm tình trạng viêm ở bệnh tim và bệnh mạch máu hoặc do chất dịch giàu protein chảy ra khỏi mạch máu.

Giảm đau

Ngò gai thường được biết đến với tác dụng giảm viêm xung quanh các bộ phận như khớp xương, co cơ và một loạt các cơn đau khác trên cơ thể. Để sử dụng ngò gai như một loại thuốc giảm đau hiệu quả, bạn chỉ cần đun sôi lá này với nước rồi uống hoặc xông hơi khắp người.

Ngò gai được sử dụng như loại gia vị giúp món ăn ngon, dậy mùi thơm hơn (Ảnh: Pinterest).

Ngăn ngừa chứng viêm thần kinh

Bổ sung ngò gai vào chế độ ăn uống hàng ngày có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến não. Một số bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson cũng có khả năng suy giảm nhờ các thành phần tự nhiên trong lá ngò gai có thể hỗ trợ giảm viêm ở tế bào não.

Điều trị rối loạn thận

Ngò gai được chứng minh là có tác dụng lợi tiểu và điều trị các chứng rối loạn liên quan đến thận như viêm tuyến tiền liệt mãn tính, viêm bàng quang, tiểu buốt và viêm niệu đạo. Ngoài ra, nó còn giúp đào thải sỏi thận có kích thước nhỏ ra khỏi cơ thể.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Ngò gai có công dụng. Hàm lượng carotenoid, lutein và phenolic dồi dào có trong ngò gai giúp kích thích tiêu hóa ở dạ dày và ruột non, từ đó cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm bớt các vấn đề như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu…

