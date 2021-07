Những lợi ích bất ngờ của bí ngòi ít người biết

Dân trí Bí ngòi có nhiều chất xơ và nước, nó cũng chứa hàm lượng vitamin B6, B2, folate, vitamin C và vitamin K cao. Vì vậy, bổ sung bí ngòi vào các bữa ăn là lựa chọn thông minh của các bà nội trợ.

Dưới đây là những lợi ích của bí ngòi bạn nên biết để bổ sung cho bữa ăn của gia đình.

Bổ sung bí ngòi vào các bữa ăn là lựa chọn thông minh của các bà nội trợ (Ảnh: Shutterstock).

Giảm cân

Bí ngòi là nguồn cung cấp dồi dào carotenoid, bao gồm lutein, beta-carotene và zeaxanthin, là những loại sắc tố thực vật thường có trong trái cây và rau có màu vàng, đỏ và cam.

Đối với những người đang cố gắng giảm cân, tiêu thụ carotenoid là một lựa chọn thông minh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Diabetes cho thấy rằng lượng carotenoid cao hơn trong máu có liên quan đến việc giảm cân và giảm mỡ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Thêm một ít bí ngòi vào chế độ ăn uống hằng ngày là cách dễ nhất để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Research vào năm 2018, có 29103 người là nam giới được quan sát trong thời gian nghiên cứu 3 năm và thời gian theo dõi là 31 năm. Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là những người có nồng độ beta-carotene trong huyết thanh cao hơn có tỷ lệ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn.

Bí ngòi có thể được nhiều món ăn như: Luộc, xào, nấu canh…(Ảnh: Shutterstock).

Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Trong một quả bí ngòi lớn, có 57,8 miligram vitamin C, hơn 60% RDA đối với nam giới và hơn 75% RDA đối với phụ nữ.

Với lượng vitamin C trên sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng vitamin C trong huyết thanh đầy đủ còn có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng và có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc bệnh.

Cải thiện tiêu hóa

Bí ngòi hỗ trợ các chức năng lành mạnh của hệ tiêu hóa. Lượng chất xơ, chất điện giải, nước và các chất dinh dưỡng khác có trong bí ngòi làm giảm nguy cơ táo bón và các rối loạn khác liên quan đến tiêu hóa.

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, hãy bổ sung bí ngòi vào bữa ăn (Ảnh: Shutterstock).

Ngoài việc cung cấp nước giúp di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, một quả bí ngòi trung bình chứa hai gram chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa của bạn tốt hơn.

Cải thiện sức khỏe của mắt

Bí ngòi cũng hỗ trợ sức khỏe mắt. Bí ngòi có lutein, zeaxanthin và nhiều dưỡng chất thực vật khác hỗ trợ và tăng cường sức khỏe của mắt bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Hoạt động chống ô xy hóa của các hợp chất này làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp (Ảnh: Shutterstock).

Cách chế biến món ăn từ bí ngòi

Để giữ cho bí ngòi tươi lâu, người ta nên bảo quản bí cả quả, khô ráo và trong ngăn mát tủ lạnh. Một số người chọn cách cắt bí ngòi thành từng miếng nhỏ, chần qua nước sôi, sau đó khi nguội sẽ cấp đông.

Bí ngòi có thể ăn được sống hoặc nấu chín theo một số gợi ý dưới đây:

Cắt mỏng hoặc bào bí ngòi sống và thêm nó vào món salad.

Bí ngòi cắt nhỏ, cắt lát hoặc thái hạt lựu là một lựa chọn tốt để thêm vào các món xào.

Bí ngòi thái lát mỏng và nướng là một món ăn phụ rất ngon, đặc biệt là khi kết hợp với dầu ô liu và nước cốt chanh.

Cắt nhỏ bí ngòi và chiên trong dầu để món ăn thêm giòn.

Bí ngòi nướng là một món ăn kèm ngon, kết hợp tốt với nhiều món ăn khác.

Hoàng Tiến

Theo Medical News Today/Eat This Not That