Những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của quả thanh long

Dân trí Không chỉ là loại trái cây quen thuộc có màu sắc bắt mắt và hương vị thơm ngon, quả thanh long còn chứa nhiều dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa,...

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp mắt mà còn có hương vị thanh mát, thơm ngon. Ngoài ra, thanh long còn chứa nhiều chất dinh dưỡng, mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như làm chậm các dấu hiệu lão hóa, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện lượng đường trong máu, ngăn ngừa ung thư...

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới rất phổ biến và được ưa chuộng tại Việt Nam (Ảnh: Pinterest).

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả thanh long chứa nhiều flavonoid và vitamin C có tác dụng chống cảm cúm, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thanh long còn chứa hàm lượng vitamin C cao hơn cà rốt. Bổ sung thanh long vào thực đơn ăn uống hàng ngày là cách cung cấp vitamin C tốt nhất cho cơ thể.

Ngoài ra, loại trái cây này còn có hàm lượng dồi dào vitamin B1, B2 và B3 cũng như canxi, phốt pho, sắt, protein, niacin và chất xơ. Các chất này kết hợp với nhau giúp bảo vệ hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cải thiện tiêu hóa

Theo Dx.Axe, chất xơ có công dụng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả và cách tốt nhất để cung cấp hàm lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể là thông qua rau củ quả và trái cây. Tuy chứa ít chất xơ nhưng thanh long vẫn là thực phẩm hữu ích giúp bạn khắc phục các vấn đề về tiêu hóa như táo bón và trào ngược axit.

Bên cạnh đó, người ta còn phát hiện thanh long chứa các oligosaccharide. Chúng hoạt động như prebiotics, rất hữu ích cho việc cải thiện sức khỏe đường ruột và tiêu hóa.

Quả thanh long có nhiều loại, đặc trưng nhất là thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng (Ảnh: Doveco).

Ngừa bệnh tiểu đường

Một công dụng tuyệt vời khác của quả thanh long chính là ổn định lượng đường trong máu, từ đó kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Lượng chất xơ khiêm tốn trong loại trái cây này không chỉ cải thiện tiêu hóa mà còn giúp giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa một số vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường.

Một số kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng, thanh long có lợi cho việc kháng insulin, có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, thanh long có thể làm giảm mức cholesterol xấu LDL và cải thiện cholesterol tốt HDL. Đặc biệt những hạt nhỏ màu đen trong loại quả này cũng mang lại lợi ích bất ngờ. Chúng cung cấp một lượng lớn axit béo omega, có thể giúp giảm lượng chất béo trung tính trong cơ thể, từ đó tăng cường bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bổ sung thanh long vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để tăng cường sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật (Ảnh: Fresh Fruit).

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa

Thanh long có chứa các chất chống oxy hóa, không chỉ đảm bảo các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt mà còn giúp làm đẹp làn da.

Ngoài ra, hàm lượng phốt pho trong loại trái cây này còn giúp tăng cường bộ phận chống lão hóa, có tác dụng sửa chữa các tế bào bị tổn thương, giúp trẻ hóa da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Phòng chống ung thư

Không chỉ có tác dụng ngừa lão hóa, hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong thanh long như phytoalbumin, vitamin C và lycopene còn đóng vai trò trung hòa các gốc tự do có hại và thậm chí bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư.

Đặc biệt, lycopene đã được chứng minh là có hiệu quả đặc biệt chống lại các tế bào ung thư. Theo kết quả của một số nghiên cứu cho thấy, hàm lượng lycopene cao trong thanh long có khả năng làm giảm nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt.

Thảo Trinh

Theo Dx.Axe, Health