Những ca sĩ nổi tiếng thế giới sinh năm Thìn

Nữ ca sĩ Rihanna (Ảnh: SCMP).

Nữ ca sĩ Rihanna sinh năm 1988 (Mậu Thìn) tại Barbados. Cô bắt đầu khởi động sự nghiệp trong lĩnh vực ca hát từ năm 17 tuổi. Trong quá trình hoạt động với vai trò một nữ ca sĩ, nữ ca sĩ của bản hit Umbrella đã nhận được hàng trăm giải thưởng âm nhạc, trong đó, đáng kể nhất là 9 giải Grammy.

Rihanna còn được biết tới với những bản hit như Rude Boy, Only Girl (In the World), Love the Way You Lie, Work... Hiện tại, Rihanna đã chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Rihanna là một trong những tỷ phú USD hiếm hoi của làng nhạc quốc tế. Cô đang có khối tài sản ước tính vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Nam ca sĩ John Lennon (Ảnh: SCMP).

Nam ca sĩ John Lennon (1940-1980) sinh ra tại Liverpool (Anh). Lennon là thành viên của nhóm nhạc nam huyền thoại The Beatles. Cả Lennon và nhóm The Beatles đều được coi là những biểu tượng có tầm ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa đại chúng thế giới.

Trong vai trò một nam ca sĩ solo, Lennon được biết tới với các ca khúc như Imagine và Give Peace a Chance. Ông đã giành được hàng trăm giải thưởng âm nhạc trong sự nghiệp sáng tác và ca hát của mình, trong đó có 7 giải Grammy danh giá.

John Lennon bị ám sát tại New York, Mỹ, trong năm 1980, khi ông đang ở tuổi 40. Dù sớm qua đời, nhưng gia tài âm nhạc của Lennon vẫn còn được công chúng yêu thích cho tới hôm nay.

Nữ ca sĩ Adele (Ảnh: SCMP).

Nữ ca sĩ Adele sinh năm 1988 (Mậu Thìn) tại London, Anh. Cô đã chinh phục công chúng quốc tế trong hơn một thập kỷ qua với những bản hit như Hello, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Easy on Me...

Adele với thế mạnh giọng hát đầy nội lực và giàu cảm xúc đã chạm tới trái tim người nghe thông qua những bản tình ca giàu chất tự sự. Trong sự nghiệp ca hát, Adele đã giành được tới 16 giải Grammy, 1 giải Oscar, 1 giải Quả Cầu Vàng...

Nữ ca sĩ Shakira (Ảnh: SCMP).

Nữ ca sĩ Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Latinh". Cô sinh ngày 2/2/1977 (Bính Thìn) tại Colombia. Shakira có hợp đồng thu âm đầu tiên từ năm 13 tuổi.

Trong sự nghiệp ca hát đã trải dài nhiều thập kỷ, Shakira gây dựng được vị thế của một ngôi sao ca nhạc quốc tế đình đám và tạo nên những bản hit như Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Waka Waka... Shakira được xem là một trong những ngôi sao của dòng nhạc Latinh thành công nhất mọi thời đại.

Nam ca sĩ G-Dragon (Ảnh: SCMP).

Nam ca sĩ G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop". Anh sinh năm 1988 (Mậu Thìn). Trong sự nghiệp ca hát, G-Dragon đã giành được vô số giải thưởng trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, trong đó có nhiều giải thưởng danh giá hàng đầu K-pop.

Sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc), G-Dragon chính thức khởi động sự nghiệp ca hát trong năm 2006 và trở thành nhân vật đình đám trong showbiz Hàn với vai trò là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc BigBang. BigBang cũng là một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Hiện tại, G-Dragon đã theo đuổi sự nghiệp ca hát solo và đạt được nhiều thành công. G-Dragon được nhìn nhận là ngôi sao có tầm ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa đại chúng tại Hàn Quốc. Năm 20216, G-Dragon từng được tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là nhân vật dưới tuổi 30 có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực giải trí và thể thao của Châu Á.

Trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, G-Dragon được nhìn nhận là nghệ sĩ đa tài, anh có khả năng tự sáng tác và tạo nên những bản hit cho bản thân, ngoài ra, nam ca sĩ còn tự mình sản xuất các sản phẩm âm nhạc.

Rapper Felix (Ảnh: SCMP).

Rapper Felix (nhóm Stray Kids) sinh năm 2000 (Canh Thìn) tại Australia. Hiện tại, Felix hoạt động trong nền công nghiệp âm nhạc K-pop tại Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm Stray Kids kể từ khi nhóm được thành lập trong năm 2017.

Nhóm Stray Kids đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc và trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Album 5-Star của nhóm bán được hơn 5 triệu bản trên toàn cầu tính tới tháng 6/2023. Nhóm Stray Kids còn giành được giải Thần tượng K-pop xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc MTV Video Music Awards 2023.

Năm 2023, nhóm xuất hiện trong danh sách Next Generation Leaders (Những người tiên phong của thế hệ mới) do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn. Felix là thành viên nổi bật trong nhóm, anh có phong cách riêng ấn tượng, là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang quốc tế săn đón.