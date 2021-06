Những ca khúc xoa dịu tâm hồn của The Brothers Four

Dân trí The Brothers Four là một nhóm nhạc đến từ nước Mỹ, được thành lập vào năm 1957. Nhóm được biết tới nhiều nhất với bản hit "Greenfields" ra mắt hồi năm 1960.

The Brothers Four được xem là nhóm nhạc tiên phong trong chấn hưng dòng nhạc dân gian và là một trong những nhóm nhạc bền bỉ nhất, cho tới hôm nay, nhóm vẫn đang tiếp tục hoạt động. Họ đã có hơn 6 thập kỷ hoạt động âm nhạc dù có những biến động về mặt thành viên qua năm tháng.

Phong cách biểu diễn "acoustic" của nhóm cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng, các thành viên trong nhóm luôn tự chơi các loại nhạc cụ trong lúc biểu diễn. Cả 4 thành viên cùng chơi nhạc, cùng ca hát. Âm nhạc của The Brothers Four luôn đưa lại cho người nghe những khoảnh khắc khó quên, một sự giải trí thực thụ giúp tâm hồn trở nên lắng dịu.

Các ca khúc đình đám của nhóm có thể kể tới "Greenfields",", "Yellow Bird""Tryry to Remember"... Ca khúc "The GreeLeaveses of Summer" được nhóm thu âm cho bộ phim "The Alamo" (1960) đã từng nhận được đề cử Oscar cho "Ca khúc trong phim xuất sắc nhất".

Các thành viên hiện tại của nhóm gồm có các ông Bob Flick, Mike McCoy, Mark Pearson, và Karl Olsen. Trong đó, ông Bob Flick là người từng tham gia sáng lập ra nhóm. Hai ông Mike McCoy và Mark Pearson cũng đã tham gia vào nhóm từ hồi thập niên 1960.

Những ca khúc của nhóm The Brothers Four vốn chứa đựng màu sắc hoài niệm, giờ đây, mỗi lần nhóm xuất hiện trên sân khấu, họ lại khiến một thế hệ khán giả nhớ về những năm tháng đã qua.

Điều khiến âm nhạc của The Brothers Four trải qua năm tháng vẫn gần gũi với người yêu nhạc, khiến công chúng thuộc nhiều thế hệ và gu âm nhạc vẫn có thể lắng nghe và yêu thích là bởi nhóm không chỉ thuần túy theo đuổi dòng nhạc dân gian mà còn đưa thêm vào đó chất pop đương đại để đến gần với công chúng.

Nhóm bắt đầu thành lập từ năm 1957 và ban đầu biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc của sinh viên, trong khuôn viên các trường đại học. Ban đầu, họ chỉ là "những tay nghiệp dư", tìm thấy niềm vui trong ca hát, cùng nhau đi biểu diễn đó đây, vừa biểu diễn vừa tận hưởng niềm vui trải nghiệm trong những năm tháng tuổi trẻ. Sau đó, nhóm dần đi vào hoạt động chuyên nghiệp.

Trưởng nhóm Bob Flick từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2017 rằng: "Âm nhạc của chúng tôi là một dạng thức kể chuyện bằng lời hát. Những ca khúc của chúng tôi có nội dung sâu lắng nhưng không thiếu đi những niềm vui êm ái, dễ chịu. Các ca khúc ấy đưa lại cho người nghe cơ hội để nhớ về những quãng đời thân thương nhất của họ".

"Green Fields" - The Brothers Four

"Yellow Bird" - The Brothers Four

"Tryry to Remember" - The Brothers Four

Bích Ngọc

Theo GolMinene Mag/The Sun Chronicle