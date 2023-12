Nhóm nhạc "đàn em" vừa ra mắt đánh bại kỷ lục của Blackpink

Tờ Newsen đưa tin, Baby Monster đã vượt kỷ lục của người tiền nhiệm Blackpink. Bài hát đầu tay của Baby Monster đã chiếm vị trí quán quân trên bảng xếp hạng của iTunes tại 21 quốc gia và lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

MV Batter Up vượt 22,59 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ phát hành và giúp Baby Monster trở thành nhóm nhạc có MV đầu tay đạt lượt xem cao nhất Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn), vượt qua thành tích của đàn chị Blackpink, aespa, NMIXX, ITZY.

Nhóm nhạc "tân binh" Monster (Ảnh: Newsen).

Baby Monster là nhóm nhạc nữ mới nhất của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên Ruka, Pharita, Asa, Rami, Rora và Chiquita với các quốc tịch đa dạng như Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau một năm rục rịch chuẩn bị, ngày 27/11, nhóm chính thức trình làng với MV Batter Up.

Được xem là nhóm nhạc thay thế Blackpink giữa thời điểm hợp đồng gia hạn giữa 4 thành viên Blackpink và YG Entertainment vẫn gặp khó khăn, Baby Monster nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông xứ Hàn và cộng đồng người yêu Kpop.

Batter Up của Baby Monster mang âm hưởng hiện đại, sôi động nhưng vẫn không khiến cộng đồng người yêu nhạc tại Hàn Quốc thỏa mãn. Nhiều ý kiến cho rằng Baby Monster chưa có nhiều điểm mới mẻ, khác biệt và còn kém xa đàn chị Blackpink. Giọng hát, màu sắc cá nhân lẫn gương mặt của 6 thành viên trong MV cũng được nhận định là không nổi trội.

Chính vì vậy, dù có những con số ấn tượng trên thị trường quốc tế, Batter Up lại không đạt thành tích cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Batter Up thậm chí không lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Melon của Hàn Quốc.

Baby Monster được xem là nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 3 của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Trước đó, YG Entertainment từng thành công nhào nặn và giới thiệu 2 nhóm nữ đình đám là 2NE1 và Blackpink. Mỗi nhóm nhạc đều tạo được dấu ấn đặc biệt trong thời kỳ âm nhạc của họ và trở thành những điểm sáng của nhạc trẻ xứ Hàn.

2NE1 nổi danh với loạt ca khúc như I Don't Care, Can't Everybody, Applause, You And I, I'm The Best, Falling In Love, Come Back Home… Blackpink làm khuynh đảo thị trường nhạc trẻ thế giới với Whistle, Boombayah, Playing with Fire, As If It's Your Last, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Shut Down.

Baby Monster chịu nhiều áp lực khi ra mắt (Ảnh: Naver).

Vượt qua 2 cái bóng lớn là 2NE1 và Blackpink là thử thách lớn với Baby Monster. Một số ý kiến viết trên trang Naver (Hàn Quốc), YG Entertainment được cho là chưa dồn sức cho nhóm nhạc mới. Cách quảng bá của YG Entertainment cho Baby Monster chưa được bài bản và đầu tư lớn như những nhóm nhạc trước đây của họ.

Cho đến nay, Baby Monster vẫn chưa được mời tham gia các chương trình truyền hình như Music Bank, Music Core, Inkigayo. Đây từng là cách quảng bá và giới thiệu nhóm nhạc mới tới khán giả nhanh nhất, phổ biến nhất tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đại diện của công ty giải trí nổi tiếng xứ Hàn xác nhận, họ hiện không có kế hoạch để Baby Monster tham gia biểu diễn trên các chương trình âm nhạc. YG Entertainment cũng không tổ chức họp báo hoành tráng cho những đứa con mới chào đời của mình.

Phản hồi các ý kiến của người hâm mộ, đại diện của YG Entertainment nói với tờ TV Report: "Baby Monster hiện chưa có lịch trình xuất hiện trên các chương trình âm nhạc. Kế hoạch chi tiết sẽ được công bố sau khi chúng tôi hoàn thiện. Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là chuẩn bị các hoạt động quảng bá và bài hát tiếp theo".

Baby Monster được giới thiệu từ năm 2022 với 7 thành viên là Ahyeon, Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, Chiquita. Nhóm hướng tới danh hiệu "tân binh quái vật" với giọng hát, vũ đạo, khả năng rap và hình ảnh chất lượng cao.

Tuy nhiên, chỉ một tuần trước ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhóm, thành viên Ahyeon bất ngờ được xác nhận không ra mắt cùng các chị em. Nguyên nhân cho sự vắng mặt của cô là vấn đề cá nhân.

Phía YG Entertainment cho biết, Ahyeon gặp vấn đề sức khỏe, cô sẽ tập trung nghỉ ngơi trong thời gian tới. Trước sự lo lắng của người hâm mộ dành cho Baby Monster, YG Entertainment khẳng định nhóm sẽ giữ nguyên đội hình 7 thành viên, bao gồm cả Ahyeon.

Theo công ty chủ quản, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Ahyeon sẽ trở lại cùng nhóm sau khi tinh thần và sức khỏe đều ổn định.