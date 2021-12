Nhạc sĩ Xuân Trí: "Viết nhạc phim khó nhưng rất thú vị"

Dân trí Phim ca nhạc "Thư gửi con gái" ra mắt nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, giới chuyên môn đã khép lại một năm hoạt động miệt mài của nhạc sĩ Xuân Trí.

Thư gửi con gái là bộ phim ca nhạc dài 45 phút do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đạo diễn Nguyễn Ngọc Chiến thực hiện, lên sóng VTV1 tháng 12/2021. Hát chính và đóng chính trong phim là Sao Mai Thu Hằng vai My, vai Lan - mẹ của My - do Thúy Hà đóng.

Nhạc sĩ Xuân Trí đảm trách vai trò Giám đốc âm nhạc, viết ca khúc, hòa âm phối khí, viết nhạc nền… cho phim. Anh viết tổng 16 trích đoạn dựa theo nội dung cốt truyện phim và lời thoại của nhân vật. Trong đó, Xuân Trí viết 3 ca khúc hoàn toàn mới là Hoa của mẹ, Thư gửi con gái và Ngày mình bên nhau.

Nhạc sĩ Xuân Trí (Ảnh: NSCC).

Chuyện phim Thư gửi con gái vô cùng cảm động về một người mẹ biết mình không qua khỏi vì bệnh nặng, nên đã dành những ngày còn lại của cuộc đời mình để viết những bức thư gửi cho con gái.

Người mẹ đã nói dối con rằng mình qua nước ngoài làm việc để con gái nhỏ không quá đau buồn. Trong suốt nhiều năm, người bạn học thân thiết đã hoàn thành tâm nguyện của người mẹ, liên tục gửi thư cho con gái theo thời gian cho tới khi My trưởng thành.

Cốt truyện đầy cảm động về tình mẫu tử được kể bằng âm nhạc, lời thoại cùng với diễn xuất của ca sĩ Thu Hằng, diễn viên Thúy Hà, cùng các diễn viên Thu Hương, Thiên Lâm… đã đem đến cho khán giả những phút giây xúc động, nghẹn ngào.

Âm nhạc và đặc biệt là các ca khúc được nhạc sĩ Xuân Trí viết với giai điệu và quãng giọng phù hợp với tính cách, số phận nhân vật, khi vang lên đúng lúc đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, chạm trái tim người xem. Điều đáng chú ý là dù câu chuyện phim buồn, nhưng giai điệu những ca khúc không bi lụy mà mang màu sắc lạc quan, ấm áp, hướng về tương lai tươi sáng, như thông điệp bộ phim gửi gắm.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Xuân Trí, anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, viết nhạc cùng các ca khúc trong phim Thư gửi con gái. Khi phim lên sóng và nhận những phản hồi tích cực từ khán giả, những lời khen từ anh chị em trong ê-kíp cũng như giới chuyên môn, "Xuân Trí thấy vui và lấy đó làm động lực để thực hiện tốt hơn những tác phẩm kế tiếp".

Nhạc sĩ Xuân Trí bảo để viết nhạc phim cần có nhiều yếu tố và quan trọng nhất là phải… "có duyên". Từ năm 2009, Xuân Trí đã cùng một người bạn làm nhạc phim truyền hình dài tập nhưng bị gác lại do vấn đề kinh phí khiến cho đôi lúc anh tự hỏi "hay mình không có duyên với nhạc phim?".

Nhạc sĩ Xuân Trí cùng ca sĩ Thu Hằng hoàn thiện những trích đoạn trong phòng thu (Ảnh: NSCC).

Cho đến năm 2020, Ban Văn nghệ, Đài truyền hình Việt Nam mời Sao Mai Huyền Trang tham gia dự án phim ca nhạc Nắng lên bên mẹ của đạo diễn Dương Lan Hương và nữ ca sĩ nhờ Xuân Trí sáng tác nhạc phim.

"Mọi người cũng biết tôi thường sáng tác hoặc sản xuất MV nên khi Huyền Trang nhờ viết nhạc phim, tôi thấy khá áp lực. Tôi và Huyền Trang đã cộng tác và cho ra mắt nhiều sản phẩm, được Trang động viên, tôi cũng coi đây là cơ hội để thử sức và phát triển.

Chúng tôi có cả tháng trời ngồi bàn sẽ viết gì viết như thế nào bởi vì cần phải viết ca khúc chủ đề trước. Lúc hoàn thiện ca khúc chủ đề Nắng lên bên mẹ, nhìn mọi người cười thân thiện với mình, tôi biết mình có thể tự tin đi cùng bộ phim được", nhạc sĩ nhớ lại.

Với nhạc sĩ Xuân Trí, phim ca nhạc Thư gửi con gái, và đặc biệt là 3 ca khúc mới Hoa của mẹ, Thư gửi con gái và Ngày mình bên nhau có ý nghĩa, giống như việc anh đã tìm được đáp án cho một đề bài khó, góp thêm những món ăn tinh thần ý nghĩa gửi tới khán giả.

Dự án cũng khép lại một năm hoạt động miệt mài và có nhiều dấu ấn đáng nhớ đối với Xuân Trí. Cách đây không lâu, anh nhận tin vui là Cảnh 8 Lời thề hát môn trong vở diễn Huyền thoại Nữ tướng Lê Chân đã đoạt Huy chương Vàng trong Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2021, tại Hải Phòng.

Năm qua, nhạc sĩ Xuân Trí cũng sáng tác rất nhiều ca khúc đề tài chống dịch Covid-19 như: Việt Nam chống dịch vang danh, Toàn dân đoàn kết chống dịch, Có một nghề, Nỗi nhớ hai miền...

Hà Thanh