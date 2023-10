Nhà văn người Anh viết hồi ký về việc bị đâm nguy kịch trên sân khấu

Theo The Guardian, cuốn hồi ký có tên Knife: Meditations after an attempted murder (Tạm dịch: Con dao: Suy ngẫm sau một vụ cố ý giết người) của Salman Rushdie sẽ được Penguin Random House phát hành vào tháng 4 năm sau.

Salman Rushdie nói cuốn sách "cần được viết ra như cách chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và cũng là sự phản hồi cho việc bạo lực bằng nghệ thuật". Hồi tháng 6, ông từng tiết lộ "cuốn sách tương đối ngắn, dày vài trăm trang".

"Đây không phải là cuốn sách dễ viết nhất trên thế giới, nhưng là điều tôi cần phải vượt qua", nhà văn nói, bật mí nội dung của hồi ký kể lại trải nghiệm sống sót, vượt qua biến cố và chữa lành.

Bìa sách "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (Ảnh: Amazon).

Nihar Malaviya, Giám đốc điều hành của Penguin Random House, nói đây là "một cuốn sách nhức nhối" và là "một lời nhắc nhở về sức mạnh của ngôn từ trong việc hiểu những điều không thể tưởng tượng được".

"Chúng tôi rất vinh dự được xuất bản cuốn sách và ngạc nhiên trước quyết tâm của Salman trong việc kể câu chuyện của bản thân và quay trở lại với công việc mà ông ấy yêu thích", Nihar Malaviya nói.

Ngày 12/8/2023, Salman Rushdie tham gia một sự kiện văn chương tại thị trấn Chautauqua (bang New York, Mỹ) thì bị một nam thanh niên 24 tuổi tấn công bằng dao trên sân khấu.

Các vết thương chủ yếu ở vùng đầu và cổ đã ngay lập tức khiến nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Máy bay cấp cứu nhanh chóng có mặt đưa nhà văn đến bệnh viện gần nhất.

Salman Rushdie phải nằm viện 6 tuần, bị mù một bên mắt và mất cảm giác ở một số đầu ngón tay.

Kẻ tấn công, Hadi Matar, cư dân của bang New Jersey, đã không nhận tội cố ý giết người và hành hung.

Salman Rushdie hồi tháng 5/2023 (Ảnh: AP).

Salman Rushdie, 76 tuổi, sinh ra tại Mumbai (Ấn Độ), có mẹ là giáo viên và cha là luật sư - người từng học tại Đại học Cambridge (Anh). Ông là tác giả của hơn 10 cuốn tiểu thuyết.

Năm 1981, tiểu thuyết Midnight's Children kể về Ấn Độ thời hiện đại của ông gây tiếng vang trên thế giới, được nhận xét là "cuốn tiểu thuyết hay nhất trong số những tác phẩm đoạt giải". Tác phẩm đã giúp nhà văn đoạt giải Booker ở tuổi 34.

Cuốn tiểu thuyết thứ 4 của ông - The Satanic Verses (tạm dịch: Những vần thơ của quỷ Satan) đã gây tranh cãi, biến ông trở thành mục tiêu của một vài vụ ám sát và đe dọa tính mạng.

Salman Rushdie đã phải sống ẩn dật gần một thập kỷ - trải nghiệm mà ông đã kể lại trong cuốn hồi ký trước đó - Joseph Anton (xuất bản năm 2012).