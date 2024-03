Người tình màn ảnh của Song Joong Ki: Nhan sắc cuốn hút, diễn xuất ấn tượng

Tên tôi là Loh Kiwan (My Name is Loh Kiwan) là tác phẩm truyền hình mới lên sóng hồi tháng 3 của Song Joong Ki. Những ngày qua, phim đang đứng top 1 phim được xem nhiều trên Netflix Việt Nam.

Choi Sung Eun kết đôi với Song Joong Ki trong dự án "Tên tôi là Loh Kiwan" (Ảnh: MK).

Tên tôi là Loh Kiwan được quay ngoại cảnh chủ yếu tại nước ngoài và xoay quanh cuộc đời của Loh Kiwan (Song Joong Ki đóng). Anh là một người tị nạn, không một xu dính túi rời khỏi Triều Tiên và chật vật để trở thành công dân tại Bỉ.

Số phận đưa anh gặp gỡ Marie (Choi Sung Eun đóng) - xạ thủ người gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ. Họ đã có một câu chuyện tình lãng mạn và nhiều thử thách.

Tên tôi là Loh Kiwan được xem là một sự chuyển đổi trong việc lựa chọn kịch bản và diễn xuất của Song Joong Ki. Tuy nhiên, theo truyền thông xứ Hàn, điểm sáng lớn của phim chính là nữ chính Choi Sung Eun.

Cô được khen khi vào vai Marie - một cô gái có quá khứ u tối. Nữ diễn viên thể hiện tốt sự lạnh lùng, bí ẩn của nhân vật qua từng hành động. Đặc biệt, diễn xuất bằng ánh mắt của Choi Sung Eun khá tốt, mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Diễn xuất thuyết phục của Choi Sung Eun trong "Tên tôi là Loh Kiwan" (Ảnh: Netflix).

Nửa đầu phim, Marie vào vai một cô gái bất cần, sống buông thả, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm. Tuy nhiên, khi có tình yêu, cô trở nên dịu dàng, ngọt ngào và hết lòng vì người đàn ông mình theo đuổi.

Sự chuyển biến của nhân vật được Choi Sung Eun diễn tả khá tự nhiên và thuyết phục. Marie được xem là vai diễn chưa từng có trong sự nghiệp diễn xuất của Choi Sung Eun.

Sự kết đôi với tài tử tài năng Song Joong Ki khiến Choi Sung Eun trở nên nổi tiếng và được yêu thích. Theo Naver, nữ diễn viên sinh năm 1996 là gương mặt mới triển vọng của điện ảnh xứ Hàn.

Trước Tên tôi là Loh Kiwan, Choi Sung Eun từng góp mặt trong một số tác phẩm như Star up, SF8: Astronaut Joan, Beyond Evil, The sound of magic...

Vai diễn đầu tay trong Start up giúp cô giành giải Nữ diễn viên trẻ triển vọng tại LHP Chunsa lần thứ 25 (năm 2019). Ngoài diễn xuất thuyết phục, vẻ đẹp ngoại hình cũng là yếu tố giúp Choi Sung Eun nổi tiếng.

Choi Sung Eun được xem là tài năng trẻ đang lên của điện ảnh xứ Hàn (Ảnh: News).

Cô được đánh giá là mỹ nhân sở hữu nhiều nét đẹp của các ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí xứ Hàn như Han Hyo Joo, Lee Yeon Hee, Lee Chung Ah, Ha Ji Won, Eun Jung (T-ara).

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt bộ phim hồi đầu tháng 3, Choi Sung Eun nói: "Bộ phim phản ánh một góc u tối của cuộc đời nhưng ở khía cạnh nào đó, nó cũng nói rất nhiều về sự sống. Tôi thực sự cảm thấy ấm áp khi tham gia bộ phim này".

Nói về nhân vật của mình, ngôi sao trẻ cho hay: "Marie là một cô gái mang vẻ ngoài góc cạnh, lạnh lùng nhưng bên trong cô ấy mang một tâm hồn thánh thiện và đáng yêu. Đây chính là những yếu tố làm nên sự quyến rũ của Marie".

Choi Sung Eun khen ngợi sự chuyên nghiệp và truyền cảm hứng của Song Joong Ki khi làm việc chung (Ảnh: Osen).

Trong phim, Choi Sung Eun có phân cảnh phải nói tiếng Pháp và phải bắn súng. Điều này khiến cô khá thích thú và mong muốn tiếp tục được thử thách bản thân nhiều hơn.

Ngôi sao trẻ cũng gửi lời cảm ơn tới đàn anh Song Joong Ki vì đã giúp cô rất nhiều trong quá trình làm việc, động viên cô thể hiện chân thực hơn nhân vật.

"Anh Song Joong Ki có sức mạnh thuyết phục người khác tới mức, có thể biến những điều không thể hiểu thành có thể dễ hiểu. Quan sát anh ấy, tôi học được rất nhiều điều và có thể làm giống anh ấy.

Anh ấy giống như một viên đá quý. Với sự trong sáng và đam mê, anh ấy đã tiếp năng lượng vào từng vai diễn và tác phẩm mà anh ấy tham gia. Tôi muốn học hỏi sự tự tin của anh ấy trong công việc cũng như khả năng lan tỏa năng lượng cho những người xung quanh", Choi nói về người bạn diễn của cô.