Người tạo ra bản hit cho Celine Dion vừa qua đời

Nhạc sĩ người Mỹ Jim Steinman, tác giả của bản hit "It's All Coming Back to Me Now" gắn liền với giọng hát của Celine Dion, đã vừa qua đời ở tuổi 73.

Nam nhạc sĩ Jim Steinman thời trẻ

Jim Steinman là một nhạc sĩ có tiếng trong thị trường âm nhạc Mỹ, ông từng giành được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có giải Grammy. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò nhạc sĩ đứng sau album đầu tay "Bat Out Of Hell" của nam ca sĩ Meat Loaf (một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại) và một số bản hit sáng tác dành cho Celine Dion, nhóm Air Supply, Bonnie Tyler...

Gia đình của nam nhạc sĩ đã vừa xác nhận việc ông Jim Steinman đã qua đời vào ngày 19/4 vừa qua ở tuổi 73 vì bệnh thận. Trước đó, sức khỏe của ông đã dần suy yếu qua thời gian.

Năm nay vừa tròn 25 năm ngày ra mắt album "Falling into You" của nữ danh ca Celine Dion. Album này từng giành giải Grammy cho Album của năm. Trong album, đáng kể nhất chính là ca khúc "It's All Coming Back to Me Now" do Jim Steinman sáng tác. Ông cũng tham gia vào quá trình sản xuất album.

Những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp sáng tác của Jim Steinman còn có thể kể tới "Total Eclipse of the Heart" sáng tác cho Bonnie Tyler, "Making Love Out of Nothing at All" sáng tác cho nhóm Air Supply, "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" dành cho nam ca sĩ Meat Loaf, hay "No Matter What" dành cho nhóm Boyzone...

Céline Dion - It's All Coming Back to Me Now

