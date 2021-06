Người phụ nữ khao khát lập kỷ lục thế giới về... "vòng ngực lớn nhất"

Dân trí Chị Sheyla Hershey (41 tuổi) đến từ New York, Mỹ, đã chi ra khoảng 450.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) để can thiệp vòng một với tham vọng nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về "vòng một lớn nhất".

Sắp tới, Sheyla Hershey sẽ có cuộc can thiệp vòng một thứ... 39. Cô tiết lộ rằng khi còn trẻ, cô hay bị trêu chọc vì vòng ngực "hạn chế". Chính điều này đã khiến cô quyết định tìm tới can thiệp thẩm mỹ để trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn. Nhưng càng can thiệp, Sheyla Hershey càng cảm thấy chưa thỏa mãn và lại muốn tiếp tục tìm tới... can thiệp thẩm mỹ.

Dù được các bác sĩ cảnh báo những nguy cơ đối với sức khỏe nhưng Sheyla Hershey vẫn chấp nhận tất cả. Cô thần tượng nữ ca sĩ Dolly Parton và ban đầu, khi mới cân nhắc tới can thiệp thẩm mỹ, cô cũng chỉ mong muốn mình có sự gợi cảm giống nữ ca sĩ danh tiếng.

Sheyla Hershey cho biết cô có gặp phải những ảnh hưởng về mặt sức khỏe, chẳng hạn, cô từng bị nhiễm trùng sau can thiệp. Sheyla Hershey từng có giai đoạn thu nhỏ vòng một khi mang thai, hiện tại, con gái của Sheyla đã 12 tuổi. Sau khi đã sinh con xong xuôi, Sheyla Hershey lại tiếp tục công cuộc "đại tu vòng một" để có thể xác lập kỷ lục.

Xung quanh những biến động xảy tới với vòng một của mình, Sheyla Hershey từng có hai lần rơi vào trầm cảm nặng. Dù Sheyla Hershey luôn tuyên bố rằng cô muốn phá vỡ Kỷ lục Guinness Thế giới, nhưng người ta cũng không biết liệu hiện tại đã có ai... nắm giữ kỷ lục mà cô muốn phá hay chưa.

Nói về hiện tượng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ của mình, Sheyla Hershey cho hay: "Có những người bị nghiện luyện tập thể dục - thể thao, còn tôi chỉ muốn mình có vòng ngực lớn nhất thế giới. Tôi có những lo lắng đối với sức khỏe của chính mình, nhưng tôi chấp nhận mạo hiểm bởi tôi biết điều gì khiến mình vui.

Tôi đã bị trêu chọc quá nhiều vì không có một vẻ ngoài gợi cảm, nên tôi đã quyết tâm thay đổi ngoại hình để trở nên xinh đẹp, để không một kẻ bắt nạt nào có thể nói rằng tôi không gợi cảm được nữa".

