"Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh" Matthew McConaughey đến Hà Nội

Đại diện truyền thông của Di tích Nhà tù Hỏa Lò chia sẻ với PV Dân trí rằng, chiều 10/3, đoàn nghị sĩ Mỹ và các diễn viên Hollywood đã đến tham quan Di tích nhà tù Hỏa Lò. "Đoàn khoảng 20 người đã ghé thăm Di tích lúc 15h, sát giờ chúng tôi mới tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán", nguồn tin cho biết.

Dẫn đầu đoàn khách tham quan là Hạ nghị sĩ Dean Benson Phillips, ngoài ra còn có sự xuất hiện của hai nam tài tử Matthew McConaughey và Woody Harrelson.

Matthew McConaughey và dàn sao Hollywood đến thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Những hình ảnh về chuyến thăm của hai nam tài tử đình đám Hollywood khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả hào hứng bình luận: "Ôi, Matthew McConaughey đến Việt Nam kìa", "Giá mà biết trước, hôm nay mình cũng đi", "Toàn sao phim hành động bom tấn Holywood…".

Nam tài tử Matthew McConaughey là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hollywood. Anh được biết đến qua các bộ phim như Dazed and Confused, Contact, The Wedding Planner, The Lincoln Lawyer, Magic Mike... Matthew McConaughey từng giành tượng vàng Oscar và Quả cầu vàng với vai Ron Woodroof trong phim Dallas Buyers Club.

Sở hữu làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc xoăn tự nhiên, và nụ cười quyến rũ, Matthew McConaughey còn được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh" năm 2005.

Matthew McConaughey - chủ nhân tượng vàng Oscar và Quả cầu vàng (Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Không chỉ có sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Matthew McConaughey có hạnh phúc viên mãn cùng người mẫu và người dẫn chương trình truyền hình Brasil Camilia Alves. Cả hai kết hôn vào năm 2012 tại Austin, Texas và có ba người con: con trai Levi Alves McConaughey (7/7/2008), con gái Vida Alves McConaughey (3/1/2010) và con trai Livinston Alves McConaughey (28/12/2012).

Còn Woody Harrelson là một diễn viên và nhà viết kịch người Mỹ. Ông được công chúng biết đến rộng rãi bắt đầu từ vai Woody Boyd trong phim Cheers (1985).

Woody Harrelson được công chúng Việt Nam biết đến qua vai diễn trong bộ phim "Now you see me" (Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Trong lĩnh vực điện ảnh, ông được biết đến qua một số vai như: Billy Hoyle trong White (1992), Mickey Knox trong Natural (1994), Tallahassee trong Zombieland (2009), Bill Willoughby trong Three Billboards Outside Ebbing Missouri (2017), Cletus Kasady trong Venom 2-Let there be Carnage (2021).

Woody Harrelson từng nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm Giải thưởng Primetime Emmy và hai Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, ngoài ra còn được đề cử cho ba Giải Oscar và bốn Giải Quả cầu vàng.

Đoàn nghị sĩ và diễn viên Mỹ chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Ảnh: fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò).

Còn Dean Benson Phillips là chính trị gia kiêm doanh nhân người Mỹ, đảm nhận cương vị Hạ nghị sĩ bang Minnesota kể từ năm 2019. Với tài sản ròng trị giá 77 triệu USD vào năm 2018, Phillips là một trong những thành viên giàu có nhất của Quốc hội. Lần này, ông tới thăm Việt Nam vì một số lý do cá nhân, liên quan đến người cha từng tham chiến và mất ở chiến trường Việt Nam.