"Ngôi sao biểu tượng" G-Dragon phải chịu hình phạt gì nếu bị kết án?

Truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc đang dành sự quan tâm đặc biệt tới vụ việc ngôi sao thần tượng xứ Hàn G-Dragon và tài tử Lee Sun Kyun bị điều tra vì sử dụng ma túy.

Theo đó, 2 nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí xứ kim chi được cho là dùng chất cấm tại một cơ sở giải trí người lớn tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Ngày 27/10, G-Dragon phủ nhận việc dùng chất cấm (Ảnh: Getty Images).

Cơ quan điều tra đang tích cực thu thập thông tin, lấy mẫu xét nghiệm để xác định mức độ sử dụng ma túy và loại chất cấm mà họ sử dụng. Được biết, ngoài 2 nghệ sĩ trên, 8 người nữa cũng bị cảnh sát khởi tố. Trong đó, một người đã bị cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) ra lệnh tạm giam.

Ngày 27/10, G-Dragon lên tiếng phủ nhận việc sử dụng chất cấm. Song, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, nghi ngờ thành viên Big Bang sử dụng thuốc phiện, á phiện, cocaine và hỗn hợp các chất này.

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap News TV, luật sư Hàn Quốc Lim Hye Joo dự đoán mức án mà G-Dragon có khả năng phải đối diện nếu bị kết tội. "Nếu người sử dụng ma túy từng có tiền án hoặc gây tổn hại lớn cho xã hội, đối tượng có thể bị xem xét phạt nặng hơn", luật sư Lim cho biết.

G-Dragon từng bị điều tra về việc sử dụng cần sa trong quá khứ. Năm 2011, anh được mời hút một điếu thuốc lạ, nghi là cần sa, tại Nhật Bản. Tại thời điểm đó, cơ quan công tố đã đình chỉ cáo trạng khởi tố G-Dragon vì nam nghệ sĩ mới vi phạm lần đầu và lượng cần sa nhỏ. G-Dragon chỉ bị cảnh cáo và vụ việc khép lại.

G-Dragon được người hâm mộ ủng hộ khi lên tiếng phủ nhận việc dùng chất cấm (Ảnh: News).

Nói về vụ việc, G-Dragon thanh minh: "Tôi rất ngạc nhiên, thấy xấu hổ và cũng có chút bất công. Tôi chưa từng hút cần sa nhưng lại nhận kết quả dương tính. Ban đầu, tôi không tin vì không biết mình đã sai ở đâu. Tôi bị tổn thương khi đọc những bình luận tiêu cực hướng vào mình".

Việc G-Dragon lên tiếng về vụ việc, hôm 27/10, được nhiều khán giả tại Hàn Quốc ủng hộ. Trước đó, cuối tháng 9 vừa rồi, G-Dragon quay trở lại quân ngũ với khóa huấn luyện ngắn hạn trong lực lượng dự bị, sau 4 năm xuất ngũ.

Theo Korea Times, đàn ông Hàn Quốc phải phục vụ như quân nhân dự bị trong khoảng 8 năm kể từ khi xuất ngũ, từ 3 ngày đến 2 tuần mỗi năm. G-Dragon vừa trở về từ khóa huấn luyện dự bị nên nhiều ý kiến cho rằng, anh có thể có bằng chứng chứng minh việc không dùng ma túy.

Ngày 27/10, sau phát ngôn chính thức của G-Dragon, đội điều tra đô thị thuộc Sở cảnh sát Incheon, Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với Lee Sun Kyun và G-Dragon.

Ngày 28/10, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) đã ra lệnh triệu tập Lee Sun Kyun. Nam diễn viên cúi đầu xin lỗi người hâm mộ và hứa hợp tác trong quá trình điều tra. Kết quả xét nghiệm nhanh bước đầu cho thấy, Lee Sun Kyun âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết, kết quả xét nghiệm nhanh có thể không chính xác nên họ cần thêm tối thiểu 1 tháng để nghiên cứu kỹ về mẫu xét nghiệm. G-Dragon cũng sẽ sớm bị cơ quan điều tra triệu tập.

Lee Sun Kyun ra trình diện tại sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc), ngày 28/10 (Ảnh: Dispatch).

Trước G-Dragon, Lee Sun Kyun, "ảnh đế" trẻ tuổi nhất Hàn Quốc Yoo Ah In cũng bị điều tra sử dụng chất cấm ngay khi từ Mỹ trở về Hàn Quốc hồi tháng 4. Nam diễn viên cho kết quả dương tính với 8 loại chất cấm và phải ra hầu tòa 2 lần.

Yoo Ah In hiện không bị tạm giam nhưng làn sóng phản đối Yoo Ah In khá lớn tại Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, sự nghiệp trong làng giải trí của tài tử sinh năm 1986 đã khép lại.

Phản ứng về vụ việc của G-Dragon, Lee Sun Kyun, Yoo Ah In, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cho biết, họ đang xem xét lệnh "cấm sóng" với những nghệ sĩ vướng bê bối về pháp luật.

Yoo Ah In biến mất khỏi làng giải trí xứ Hàn và tạm dừng hoạt động từ tháng 4 vừa rồi. Anh bị mất vai trong một số dự án chưa kịp bấm máy trong khi một số bộ phim đã hoàn tất nhưng có sự tham gia của Yoo Ah In phải tạm hoãn ngày ra mắt.

Về phần Lee Sun Kyun, anh đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án "bom tấn" No way out. 3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.

Tài tử Yoo Ah In bị điều tra từ tháng 4 vừa rồi và cho kết quả dương tính với 8 loại chất cấm theo quy định của Hàn Quốc (Ảnh: News1).

Trong cuộc họp của Quốc hội với Ủy ban Khoa học, Công nghệ thông tin, Phát thanh và Truyền thông Hàn Quốc, vấn đề bảo vệ khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ trẻ tuổi, khỏi ảnh hưởng tiêu cực từ những người nổi tiếng có lối sống thiếu lành mạnh được mang ra bàn luận.

Đạo luật Phát thanh, truyền hình hiện tại của Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bất kỳ quy định nào về việc hạn chế một người xuất hiện trên các chương trình phát sóng công cộng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, các đài truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc như KBS, MBC, SBS đã lần lượt lập danh sách những nghệ sĩ bị cấm xuất hiện trong các chương trình của họ. Đó là những nghệ sĩ có liên quan tới luật pháp, có đời tư ồn ào, ảnh hưởng xấu hay bị khán giả tẩy chay.