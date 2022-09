Nghệ sĩ Mạc Can đau đớn: "Vợ mất mà gia đình giấu tôi suốt mấy tháng nay"

Mới đây, PV Dân trí đã đến nhà thăm nghệ sĩ Mạc Can. Thời gian qua, sức khỏe của nam nghệ sĩ không ổn định như trước, một phần do tuổi già, một phần do bệnh tật triền miên.

Hiện tại ông chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại. Mỗi lần đi vệ sinh, ông thường men theo đồ đạc trong nhà để tìm điểm tựa. Cách 1-2 ngày, con gái út lại ghé thăm, mua đồ dùng cá nhân và nấu nướng cho nam nghệ sĩ.

Khi PV hỏi về vợ của ông, nam nghệ sĩ bất ngờ cho biết: "Bà ấy mất rồi, mất cách đây vài tháng... Lúc đó, tôi không biết. Hôm 3/9, con gái út của tôi mới nói "má mất rồi". Có một đợt, vợ tôi ngồi ở góc nhà, ngước đầu lên trần rồi nói không thở được. Đến khi vô bệnh viện thì phải thở máy. Bà ấy mất lúc nào cũng không ai cho tôi hay, giờ tôi mới biết".

Sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can hiện không ổn định (Ảnh: Ngọc Hân).

Trước đó, vì nhiều bất đồng trong cuộc sống nên nam nghệ sĩ và vợ tạm chia tay. Sau này, hai người có cơ hội "gương vỡ lại lành" nhờ sự hàn gắn của em gái. Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà phát hồi tháng 5/2021, bà Lê Ngọc Yến - em ruột nghệ sĩ Mạc Can - tâm sự: "Tôi muốn anh chị mình được hạnh phúc, nhưng chẳng may đổ vỡ. Tôi cũng muốn hàn gắn để những năm cuối đời, anh Can nối lại được với người vợ hồi đó tới giờ".

Trớ trêu thay, hạnh phúc chưa bao lâu thì nay ông lại hay tin vợ lâm bệnh nặng, không qua khỏi. Nghệ sĩ 77 tuổi ngậm ngùi chia sẻ: "Hèn chi bà ấy không về nhà, cũng không hỏi thăm tôi. Lần nào tôi hỏi "má đâu con", con gái tôi cũng bảo "má chưa hết bệnh". Nó cứ nói suốt như vậy. Hôm qua, nó mới nói sự thật. Lúc nghe kể, mặt tôi tỉnh queo vì không tin đó là sự thật".

Nói đến đây, nghệ sĩ Mạc Can không cầm được nước mắt.

Nghệ sĩ Mạc Can không cầm được nước mắt khi báo tin vợ qua đời với PV Dân trí (Ảnh: Ngọc Hân).

Chia sẻ thêm với PV Dân Trí, bà Yến - em gái nghệ sĩ Mạc Can - bùi ngùi: "Chị dâu tôi mất do ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc chị mất, nhà giấu nhẹm không cho anh Can biết, sợ anh buồn rồi suy sụp, không thể vượt qua cú sốc. Chị ấy mất cách đây vài tháng rồi mà hôm 3/9 gia đình mới dám báo tin cho anh biết".

Trao đổi thêm về hoàn cảnh của nghệ sĩ Mạc Can, bà Yến cho hay từ năm 2021, bà đưa anh trai về sống cùng để chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Sau này, khi nghệ sĩ Mạc Can và vợ cũ tái hợp, ông quyết định dọn về sống với vợ trong căn nhà thuê.

Bà Yến cho biết thêm, dù biết tin vợ đã mất nhưng Mạc Can vẫn không muốn dọn về sống cùng em gái vì sợ trở thành gánh nặng cho cô khi phải nuôi cùng lúc 2 người anh bệnh tật.

Những vai diễn của nghệ sĩ Mạc Can là một phần kí ức khó quên của nhiều thế hệ (Ảnh: Tư liệu).

Mạc Can là một trong những diễn viên gạo cội thập niên 80, 90. Ông có nhiều vai diễn để đời, trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả, tiêu biểu là vai quỷ xanh trong Cổ tích Việt Nam: Người học trò và ba con quỷ, bác Ba Phi trong Đất Phương Nam, vai yêu tinh trong Cổ tích Việt Nam: Hoàng tử cứu mẹ...

Dù phải sống một mình trong căn nhà thuê vỏn vẹn 10m2 tại quận Bình Tân (TPHCM) nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, mỗi ngày đều soạn bản thảo, đọc tin tức.