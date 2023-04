Nghệ sĩ Hàn Quốc qua đời ở tuổi 25: Góc khuất nghiệt ngã của một ngôi sao

Ngày 19/4, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Moonbin - thành viên nhóm nhạc Astro qua đời ở tuổi 25. Thi thể anh được phát hiện tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc vào lúc 20h10 (giờ địa phương) cùng ngày.

Moonbin kết thúc cuộc sống ở tuổi 25 (Ảnh: Sina).

Sự ra đi của Moonbin khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nhóm nhỏ Moonbin&Sanha của Astro đang có chuyến lưu diễn tại châu Á.

Ngày 15/4, người hâm mộ vẫn được xem đoạn video nam thần tượng nhảy ca khúc Rover do công ty quản lý đăng tải. Chỉ 4 ngày sau, thảm kịch đau lòng đã ập đến với Moonbin. Bên dưới đoạn clip là nhiều bình luận thương tiếc dành cho ngôi sao trẻ.

Trước khi là thành viên của nhóm Astro, Moonbin là một diễn viên nhí của Hàn Quốc. Anh gia nhập showbiz khi mới 6 tuổi, từng góp mặt trong MV Balloons của nhóm DBSK, đóng phiên bản nhỏ tuổi của Yunho. Khoảnh khắc nam thần tượng nở nụ cười tươi khi mặc trang phục dễ thương, tay cầm bóng bay để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Năm 2009, anh xuất hiện trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng), thủ vai phiên bản trẻ của nhân vật "chàng gốm" So Yi Jung (Kim Bum đóng). Học hết cấp một, Moonbin quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất, gia nhập công ty giải trí Fantagio. Anh trải qua 7 năm làm thực tập sinh và chính thức ra mắt vào tháng 2/2016 cùng các thành viên nhóm Astro.

Moonbin làm quen với làng giải trí từ năm 6 tuổi (Ảnh: News).

Năm 2017, chàng ca sĩ sở hữu đôi mắt cười và gương mặt rạng rỡ này thổ lộ ý định tập trung vào sự nghiệp ca hát nhưng vẫn hy vọng có cơ hội diễn xuất. Đầu năm 2019, Moonbin được chọn vào vai Jung Oh Je trong phim truyền hình Moments at Eighteen. Đến cuối năm, công ty Fantagio thông báo nam thần tượng tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe.

Moonbin trở lại công việc vào tháng 2/2020 qua một buổi phát sóng trực tuyến. Anh trở thành người dẫn chương trình cho chương trình Show Champion vào tháng 3 cùng năm. Từ năm 2020, anh duy trì song song công việc diễn xuất và ca hát. Anh hoạt động trong nhóm nhỏ Moonbin&Sanha, nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Năm 2022, anh nổi tiếng hơn khi tham gia chương trình Waterbomb Festival tổ chức tại Busan. Phần trình diễn của nam thần tượng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội xứ kim chi.

Tháng 1/2023, album Incense được phát hành và đánh dấu sự trở lại của Moonbin&Sanha. Trước khi tin dữ về Moonbin xuất hiện, nam thần tượng vẫn đang trong thời gian lưu diễn tới các nước ở châu Á. Trong đó, buổi biểu diễn của nhóm ở Osaka (Nhật Bản) dự kiến diễn ra vào ngày 22-23/5. Hiện, công ty quản lý Fantagio đã thông báo hủy bỏ hoạt động của Moonbin&Sanha.

Moonbin có dấu hiệu sức khỏe bất ổn trước khi mất (Ảnh: Naver).

Trước khi mất ở tuổi 25, Moonbin để lộ những dấu hiệu sức khỏe tinh thần tụt dốc nhưng không nhiều người nhận ra. Sau đêm diễn ở Bangkok (Thái Lan), Moonbin lộ hình ảnh mệt mỏi trong buổi phát sóng. Anh nói: "Tôi đang rèn luyện sức khỏe. Tôi cố gắng làm từng việc mà bản thân đã bỏ lỡ. Đây là công việc tôi chọn nên tôi sẽ nỗ lực. Tôi hạnh phúc nên sẽ mang lại điều này cho người hâm mộ".

Vào đầu tháng 4, Moonbin bất ngờ bị choáng, sa sút thể trạng trước chuyến bay khởi hành từ Hàn Quốc sang Thái Lan. Trước công chúng, chàng ca sĩ sinh năm 1998 luôn tỏa ra năng lượng tích cực. Tuy nhiên, phía sau nụ cười rạng rỡ là những góc khuất tâm lý.

Năm 2022, Moonbin nói với tờ Cosmopolitan: "Tôi muốn cho những người đã tự kết liễu cuộc đời thêm một cơ hội để sống. Chúng ta không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào và ở đâu. Nhiều người nghĩ đến cái chết khi đang sống. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi phải tự mình kết thúc cuộc sống".

Trầm cảm và áp lực "phải hoàn hảo" âm thầm hủy hoại người trẻ

Câu chuyện của Moonbin một lần nữa gợi lại những sự ra đi xót xa của các ngôi sao trẻ xứ Hàn như Sulli, Goo Hara, Yoo Joo Eun, Jonghyun… Tất cả đều qua đời khi chưa đầy 30 tuổi và lựa chọn cách kết thúc cuộc sống một cách cực đoan.

Sulli mãi mãi ra đi ở tuổi 25 (Ảnh: Cosmopolitan).

Tháng 8/2022, nữ diễn viên Yoo Joo Eun được tìm thấy tử vong tại nhà riêng và cơ quan chức năng đã tìm thấy di thư của cô. Trước khi mất, Yoo Joo Eun là một nữ diễn viên trẻ, đang loay hoay tìm đường khẳng định bản thân. Trong nhiều bài phỏng vấn và những lần trò chuyện với người thân, cô bày tỏ khát khao về một sự nghiệp diễn xuất thành công. Tuy nhiên, ba năm trước khi mất, cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội xuất hiện trên màn ảnh.

Trước khi mất, Yoo Joo Eun không có biểu hiện bất thường về thể chất hay tâm lý. Tuy nhiên, trong di thư để lại, Yoo Joo Eun thừa nhận bế tắc trong cuộc sống. Cô viết: "Tôi thực sự muốn đóng phim. Đó là tất cả của tôi, một phần cuộc đời tôi nhưng không dễ dàng để sống với điều đó".

Áp lực phải thành công, áp lực phải được tất cả yêu thương ủng hộ như Yoo Joo Eun cũng là điều mà Goo Hara, Sulli khát khao trước khi ra đi. Cố ca sĩ Sulli từng xuất hiện với những hình ảnh, phát ngôn nổi loạn khi bị đẩy vào tình trạng áp lực nặng nề từ dư luận. Nữ nghệ sĩ 9X thừa nhận: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người".

Phải trở thành hình mẫu hoàn hảo không phải là áp lực duy nhất với giới nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc. Trầm cảm cũng là một kẻ thù nguy hiểm, âm thầm cướp đi mạng sống của nhiều ngôi sao trẻ xứ Hàn. Nam ca sĩ Jonghyun, người kết thúc cuộc sống ở tuổi 27, từng viết: "Tôi vụn vỡ từ sâu thẳm bên trong mình. Căn bệnh trầm cảm ăn mòn tôi từ từ và cuối cùng đã nuốt chửng tôi. Tôi không thể đánh bại nó".

Trong một chương trình truyền hình, Jonghyun thừa nhận, anh thấy khó để chia sẻ cảm xúc hay nỗi sợ hãi của mình với mọi người xung quanh vì lo sợ bị công chúng đánh giá. Jonghyun cũng không có những người thân thiết, đủ gần gũi để anh dựa vào.

Jong Hyun luôn mỉm cười rạng rỡ trước công chúng nhưng ít người biết, anh phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm (Ảnh: Twitter).

Trong một nghiên cứu năm 2009, nữ diễn viên Hàn Quốc - Park Jin Hee tiết lộ, 40% nghệ sĩ Hàn Quốc cảm thấy bế tắc vì "quyền riêng tư không được bảo vệ, những lời bình luận độc địa, thu nhập không ổn định và lo lắng về tương lai".

Trở thành người nổi tiếng, các ngôi sao phải tuân thủ những nguyên tắc của công ty như không được hẹn hò, phải giữ gìn hình ảnh trước công chúng, phải duy trì một lối sống sạch, không scandal. Trước công chúng, họ luôn mỉm cười, đầy năng lượng, là niềm mơ ước của hàng triệu thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đó chỉ là những hào nhoáng bên ngoài. Sau sân khấu, họ phải đối mặt với áp lực, khó khăn, đôi khi không thể tự mình giải quyết. Họ phải sống với nỗi cô đơn, những khát khao yêu thương, chia sẻ nhưng không có người tỏ bày.

Chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng những người nổi tiếng rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm với nhiều lý do khác nhau. Kim Byung Soo, bác sĩ tâm lý tại Trung tâm Y tế Asan (Hàn Quốc), cho rằng cảm xúc không ổn định và tình trạng tách biệt danh tính là hai nguyên nhân chính dẫn tới chứng trầm cảm ở người nổi tiếng.

Goo Hara lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình không lâu sau khi cô bạn thân của cô - Sulli qua đời (Ảnh: Naver).

"Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng người nổi tiếng, những người tham gia và các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật, có khả năng mắc trầm cảm cao hơn người bình thường. Những người trong các ngành nghề như vậy dễ bị thay đổi tâm trạng và cảm xúc hơn người bình thường. Những yếu tố này đều liên quan tới chứng trầm cảm", ông Kim nói.

Theo ông Kim, người của công chúng thường xuyên phải sống "hai mặt", tách biệt giữa tính cách "xã hội" khi xuất hiện trước người hâm mộ và tính cách "thực sự" khi ở một mình. Nếu khoảng cách giữa hai tính cách càng mở rộng, người nổi tiếng có thể bị lu mờ đi tính cách thực sự và phụ thuộc ngày càng nhiều vào tính cách "mặt nạ". Điều này lâu dần sẽ khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Trở thành một ngôi sao giống như bạn đi qua sông và không thể quay trở về bờ. Nhiều người nghĩ, những người nổi tiếng luôn được đám đông vây quanh mình nhưng thực tế, mối quan hệ cá nhân của họ rất hẹp và hạn chế. Rất khó để họ có các mối quan hệ nghiêm túc với người khác bởi họ có xu hướng phòng thủ với suy nghĩ rằng, người khác thích họ chỉ vì vẻ ngoài và danh tiếng của họ. Điều đó khiến họ cô đơn và tách biệt, ngay cả với người thân và gia đình", ông Kim giải thích.