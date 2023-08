"Nam tào" Duy Nam đóng vai tội phạm: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho bố mẹ"

Sau nhiều vai diễn từ hài hước đến nội tâm, Đỗ Duy Nam trở lại màn ảnh nhỏ với vai tội phạm biến thái trong phim Biệt dược đen. Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim chiều 22/8, Đỗ Duy Nam gây chú ý bởi mái tóc cực "ngầu".

Tạo hình của Duy Nam trong phim mới (Ảnh: VFC).

Nam diễn viên cho biết, cách đây 4 năm khi đóng vai Thịnh "ngựa" trong Mê cung, phim vừa phát xong phân đoạn Thịnh đập tivi, mẹ anh đã chạy sang phòng, nước mắt rưng rưng nói: "Nam ơi, con mà thế này chắc mẹ chết mất".

"Lần này với phim Biệt dược đen, chắc tôi phải cho mẹ... uống thuốc trợ tim, an thần khi xem con trai đóng một vai quá sức như thế", Đỗ Duy Nam hài hước nói.

Mái tóc mang phong cách của những rapper Âu Mỹ là điểm nhấn trong tạo hình của Đỗ Duy Nam trong phim mới. Anh tiết lộ đây là ý tưởng của mình. Dù được thợ làm tóc nói mái tóc này sẽ gây đau, ảnh hưởng diễn xuất nhưng Đỗ Duy Nam vẫn quyết tâm thực hiện.

Nam diễn viên mất 8 tiếng mỗi ngày để làm tóc, duy trì trong 3 tháng. Thời gian đầu, con gái Độ Duy Nam khóc vì không nhận ra bố. Anh nói: "Cũng may ngày ấy chương trình Rap Việt đang hot nên tôi làm một vài động tác giống các rapper. Lúc đầu các cháu hơi sợ nhưng chỉ mất vài ngày để thích nghi với diện mạo mới của bố".

"Hy sinh" ngoại hình nhưng Đỗ Duy Nam rất tâm đắc với vai diễn mới. Nhân vật Đạt - thành viên của nhóm Cityboy trong Biệt dược đen - cũng như kịch bản phim nói chung đã mang đến sự thích thú cho anh. "Tôi thực sự nghiêm túc với vai diễn này. Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một kịch bản khiến mình phải ồ lên, háo hức cho từng cảnh quay như thế", anh cho hay.

Khác với mái tóc cầu kỳ của Đỗ Duy Nam, diễn viên Hoàng Anh Vũ lại cạo trọc đầu, thoát khỏi hình ảnh những chàng thiếu gia, công tử trước đây. Nam diễn viên tự đề xuất tạo hình này với đạo diễn vì muốn thể hiện rõ nét hình ảnh phản diện trong phim.

Hoàng Anh Vũ cạo trọc đầu để vào vai phản diện (Ảnh: VFC).

"Tôi từng đảm nhận nhiều vai tử tế, mang màu sắc tốt. Lần này thử sức với vai phản diện, tôi nghĩ mình phải có một tạo hình khác cho nhân vật", Hoàng Anh Vũ chia sẻ về vai Cường - một thành viên khác của nhóm Cityboy.

Trong khi đó, Trịnh Quốc Vương - vai thủ lĩnh của nhóm công tử hư hỏng Cityboy - do Tuấn Anh đảm nhận. Trước đó, nam diễn viên được chú ý với vai Bát trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đồng thủ lĩnh với Vương là Long do Bình An đóng. Anh lột xác với hình ảnh tinh quái, nhiều thủ đoạn cùng những cảnh ăn chơi thác loạn trong phim.

Hình ảnh khác lạ của Bình An trong "Biệt dược đen" (Ảnh: VFC).

Biệt dược đen cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên Huỳnh Anh thể hiện vai công an trên màn ảnh nhỏ. Anh vào vai Tuấn - một chiến sĩ công an thông minh, dũng cảm nhưng có quá khứ đau buồn khi chứng kiến mẹ của mình bị sát hại.

Sau cú sốc ấy, Tuấn bị mất trí nhớ hoàn toàn về thời thơ ấu. Vụ án của mẹ Tuấn cũng để lại một vết hằn trong tâm trí của Tuyển (Bảo Anh) - một cảnh sát trẻ tuổi. 20 năm sau vụ án năm xưa, Tuấn làm Đội phó cho Đội Cảnh sát hình sự do Tuyển làm Đội trưởng.

Huỳnh Anh cho biết, Tuấn là thử thách đầy mới mẻ so với mình. Vốn quen thuộc với khán giả qua kiểu nhân vật công tử ăn chơi, màn tái xuất của Huỳnh Anh trong vai diễn khác biệt khiến nhiều khán giả mong chờ.

Huỳnh Anh lần đầu đảm nhận vai công an trên phim (Ảnh: VFC).

Ngoài Huỳnh Anh, diễn viên Lương Thanh cũng lần đầu khoác lên mình bộ cảnh phục. Cô cũng là nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện bên dàn diễn viên nam tại buổi ra mắt phim.

Biệt dược đen nằm trong series Cảnh sát hình sự. Phim được đạo diễn bởi Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi - bộ đôi từng thành công với những phim thuộc thể loại điều tra phá án như Mê cung, Mặt nạ gương...

Ê-kíp cho biết họ mất 2 năm để thực hiện bộ phim, trong đó dành 1 năm rưỡi viết kịch bản. Biệt dược đen sẽ giống như nhiều bộ phim cùng chủ đề hình sự, hấp dẫn khán giả bởi nội dung câu chuyện có chiều sâu và nhiều tình tiết khó đoán.

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Nguyễn Khải Anh - Phó Giám đốc VFC - cho biết: "Sau 4 năm, VFC mới ra mắt một bộ phim về cảnh sát hình sự. Đây là quãng thời gian để chúng tôi nhìn lại bản thân, đầu tư từ nội dung đến kịch bản phim để hướng tới chất lượng tốt nhất.

Bởi vậy, từ trang phục, bối cảnh và nội dung Biệt dược đen đều được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả".

Dự kiến, Biệt dược đen sẽ phát sóng vào 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 4/9.