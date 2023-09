Nam diễn viên "thầy Dumbledore" Michael Gambon qua đời ở tuổi 82

Trong những giờ phút cuối đời, ông Michael Gambon đã luôn có người thân ở bên túc trực. Sự nghiệp diễn xuất của ông Gambon trải dài 6 thập kỷ, trong đó vai diễn khiến ông được công chúng đương đại nhớ đến nhiều nhất là vai Albus Dumbledore trong loạt phim điện ảnh Harry Potter.

Nam diễn viên Michael Gambon khởi động sự nghiệp diễn xuất từ sân khấu kịch. Ông được các bạn bè đồng nghiệp ngưỡng mộ bởi năng lực diễn xuất ấn tượng trong lĩnh vực kịch nghệ. Về sau này, ông Gambon mở rộng sự nghiệp diễn xuất sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

Vai diễn khiến ông Michael Gambon được công chúng đương đại nhớ đến nhiều nhất là vai Albus Dumbledore trong loạt phim điện ảnh "Harry Potter" (Ảnh: The Guardian).

Ông Gambon từng xuất hiện trong những phim điện ảnh như The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989), The Wings of the Dove (1997), The Insider (1999), Amazing Grace (2006), The King's Speech (2010), Quartet (2012), Victoria & Abdul (2017)...

Ông Gambon bắt đầu đảm nhận vai Albus Dumbledore trong loạt phim Harry Potter sau khi nam diễn viên Richard Harris - người vốn đảm nhận vai diễn này - qua đời trong năm 2002. Trong giới diễn viên, ông Gambon được biết tới với phong cách sống kín đáo, ông rất ít khi nhận trả lời phỏng vấn.

Ông Gambon thôi học từ năm 15 tuổi và cũng không theo học bất cứ khóa học nào về diễn xuất. Những kinh nghiệm diễn xuất đầu tiên của ông được tích cóp từ việc ông tham gia vào những đoàn kịch nghiệp dư. Thoạt tiên, sau khi thôi học, cậu thiếu niên Gambon vào học việc tại một nhà máy.

Cảm thấy có hứng thú với diễn xuất, cậu thiếu niên Gambon xin vào làm trong các đoàn kịch nghiệp dư với vai trò nhân viên hậu trường. Cậu được giao đảm nhận một số vai diễn phụ để từ từ học thêm về nghệ thuật diễn xuất. Gia đình nhà Gambon vốn không có ai theo đuổi nghệ thuật, vì vậy, cậu thiếu niên đã phải tự mình dò dẫm, tìm cách gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ông Michael Gambon lúc sinh thời (Ảnh: The Guardian).

Ở tuổi 22, Michael Gambon bắt đầu diễn xuất ở khu kịch nghệ West End (London) và được nhìn nhận như một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp. Chỉ đến khi đã có một sự nghiệp ổn định hơn, chàng thanh niên Gambon mới bắt đầu có điều kiện theo học một số khóa học diễn xuất.

Trong năm 2014, ông Gambon từng tiết lộ rằng ông bắt đầu gặp khó khăn trong việc ghi nhớ lời thoại: "Tôi cảm thấy rất buồn vì điều này. Tôi rất yêu sân khấu kịch, nhưng kể từ nay, tôi sẽ không còn được đảm nhận những vai diễn đáng kể nữa".

Sau đó, các vấn đề sức khỏe dần khiến ông Gambon vắng bóng khỏi các dự án phim. Sau nhiều năm tháng sức khỏe suy giảm, ông Gambon đã qua đời ở tuổi 82.