Nam diễn viên được miễn nghĩa vụ quân sự vì mắc bệnh động kinh

Chae Jong Hyeop, sinh năm 1993, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2016. Trước đó, anh từng sống ở Thái Lan rồi tới Nam Phi bắt đầu sự nghiệp người mẫu trong khoảng 5 năm. Tuy nhiên, công việc không suôn sẻ nên anh quyết định trở về Hàn theo đuổi diễn xuất.

Năm 2018, anh có vai diễn đầu tay trong Come and hug me. Bộ phim Hot stove league đưa tên tuổi Chae Jong Hyeop đến gần người xem truyền hình. Sau đó, anh liên tục tham gia vào các bộ phim nổi tiếng như Sisyphus: The Myth, The Witch's Diner, Love All Play...

Chae Jong Hyeop được khán giả châu Á yêu mến khi tham gia dự án "Nevertheless" (Ảnh: Netflix).

Năm 2021, anh được khán giả biết tới và yêu mến khi đảm nhận vai nam phụ trong bộ phim truyền hình Nevertheless. Nhân vật của Chae Jong Hyeop được yêu mến nhờ vẻ ngoài ấm áp và tình cảm chân thành dành cho nữ chính.

Thậm chí, sau khi bộ phim phát sóng, khán giả còn dành thiện cảm và đánh giá anh cao hơn nam chính Song Kang. Ngoài diễn xuất, chiều cao 1m86 giúp nam diễn viên sinh năm 1993 trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng và tạp chí săn đón.

Mới đây, khi tham gia quảng bá cho bộ phim Unlock the Boss, Chae Jong Hyeop bất ngờ chia sẻ lý do được miễn nghĩa vụ quân sự. Anh tiết lộ được chẩn đoán mắc chứng động kinh từ trước khi quay bộ phim truyền hình đầu tay Stove League của đài SBS (Hàn Quốc).

Anh nói: "Khi chuẩn bị trở thành diễn viên, tôi biết chuyện nhập ngũ rất quan trọng và tôi nghĩ mình nên tham gia nghĩa vụ quân sự sớm. Do đó, tôi rất chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân. Thời điểm đó, qua cuộc kiểm tra điện não đồ, tôi được chẩn đoán mắc chứng động kinh".

Chae Jong Hyeop thừa nhận, anh mắc chứng động kinh và được miễn nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Newsen).

Nam diễn viên chia sẻ thêm, lần đầu tiên anh gặp triệu chứng là ở Nam Phi, nơi anh học tập đến năm 21 tuổi. Sau khi đến Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Chae Jong Hyeop lên cơn co giật và ngã quỵ.

"Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mình bị thiếu máu do ăn kiêng và không quá bận tâm tới chuyện này. Nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tôi còn bị ngã khi đang quay phim", anh kể.

Hiện tại, Chae Jong Hyeop vẫn điều trị chứng động kinh. Nam diễn viên đang dùng thuốc, giảm bớt thời gian làm việc để chăm sóc bản thân. Chae Jong Hyeop cũng thổ lộ, anh rất muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song, tình hình sức khỏe không cho phép anh thực hiện mơ ước đó.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một vấn đề khá nhạy cảm với sao Hàn. Theo quy định của luật pháp xứ kim chi, tất cả nam công dân Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 35 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, không có ngoại lệ, dù họ là con của các chính trị gia hoặc người nổi tiếng. Nếu đủ sức khỏe để đi bộ đội, họ có thể lựa chọn đi ngay hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sao cho nằm trong tuổi nhập ngũ.

Jin (BTS) nhập ngũ từ tháng 12/2022 (Ảnh: Naver).

Năm 2022, chủ đề miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự cho các ngôi sao trở thành từ khóa nóng tại Hàn Quốc khi các thành viên của nhóm nhạc BTS bước vào độ tuổi nhập ngũ.

Trong gần một năm, Quốc hội Hàn Quốc tranh luận về việc có hay không miễn nghĩa vụ quân sự cho Kim Seok-jin (Jin) - thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc BTS. Anh bước vào tuổi 30 trong tháng 12/2022 và nếu không có gì thay đổi, Jin sẽ thực hiện nghĩa vụ từ năm 2023.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từng có kế hoạch khảo sát dân chúng để hỗ trợ việc ra quyết định với trường hợp BTS. Một số khán giả cho rằng, các thành viên của BTS vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như mọi nam giới khác của Hàn Quốc. Trong khi một số ý kiến giải thích, các thành viên của BTS nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của làn sóng Kpop toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch khảo sát này đã bị hủy bỏ. Theo một cuộc điều tra do các kênh truyền thông của Hàn Quốc thực hiện, 57,7% trong đó ủng hộ miễn trừ quân sự cho BTS và 39,7% phản đối, trong khi 2,6% chưa đưa ra quyết định.

Cuối cùng, Jin ra thông báo nhập ngũ và tuyên bố không nhận bất kỳ sự ưu đãi đặc biệt nào. Anh bắt đầu thực hiện nghĩa vụ từ tháng 12 năm ngoái. Trong quá khứ, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như nam diễn viên Song Seung Heon, Han Jae Suk từng đánh mất sự ủng hộ của khán giả vì bị phát hiện trốn nghĩa vụ quân sự.