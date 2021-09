Nam diễn viên đẹp trai trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" sợ... fan nữ

Dân trí Vì có tính cách nhút nhát, Matthew Labyorteaux - nam diễn viên vào vai Albert Ingalls - rất sợ sự săn đón của các fan. Anh lảng tránh tất cả và thậm chí từng không biết mình là một ngôi sao.

Trong bộ phim truyền hình kinh điển của Mỹ - "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" (phát sóng lần đầu từ năm 1974 - 1983), Matthew Labyorteaux vào vai Albert Ingalls - cậu con trai nuôi của gia đình Ingalls. Nhân vật Albert tới sống trong gia đình Ingalls sau nhiều năm tháng sống trong trại trẻ mồ côi và vất vưởng trên đường phố.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên Matthew Labyorteaux chia sẻ anh từng không hề hay biết mình là một diễn viên ngôi sao sau khi bước ra khỏi bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên".

Vẻ đẹp trai của Matthew Labyorteaux khi đó đã khiến nhiều cô gái ấn tượng, những bức poster ghi lại chân dung Matthew Labyorteaux được nhiều cô gái tìm mua và treo trong phòng.

Xung quanh Matthew Labyorteaux khi đó cũng có nhiều cô gái bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam diễn viên đang ở lứa tuổi "teen", nhưng tất cả đều không khiến Matthew Labyorteaux quan tâm và ở thời điểm ấy, anh không hề biết mình đang được xem là diễn viên ngôi sao:

"Tôi nghĩ ở lứa tuổi ấy, nhiều chàng trai sẽ cảm thấy rất thích thú khi nhận được những giải thưởng, được các cô gái quan tâm, săn đón, bày tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng tôi là một cậu thiếu niên nhút nhát, tôi chỉ biết tới các vật nuôi, các thú cưng của mình và không để ý nhiều tới những gì đang diễn ra ở thời điểm ấy, nên thực sự tôi còn không biết mình được xem là diễn viên nổi tiếng.

Có những khi tôi bước vào một nhà hàng, mọi người quay ra nhìn và xì xào, có những người tiến lại xin chữ ký hoặc chào hỏi, nhưng tôi cũng không cho rằng như thế là có gì đáng để kiêu hãnh, tôi vẫn sống như tôi trước đây".

Dàn diễn viên trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Matthew Labyorteaux là cậu thiếu niên mặc áo sơ mi màu nâu.

Matthew Labyorteaux hiện đã ở tuổi 56, nam diễn viên cho biết khi tham gia bộ phim truyền hình "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên", anh gần gũi nhất với đạo diễn - nam diễn viên Michael Landon (vai người cha trong gia đình Ingalls - ông Charles Ingalls).

Ngoài ra, Labyorteaux cũng thân thiết với nam diễn viên Merlin Olsen (vai bác nông dân Jonathan Garvey) và ngoài đời thực, Labyorteaux đã từng hẹn hò với con gái của nam diễn viên Merlin Olsen một thời gian.

Sau này, Labyorteaux chuyển sang làm diễn viên lồng tiếng, nhà sản xuất chương trình truyền hình, biên kịch phim truyền hình. Trong cuộc sống riêng, Labyorteaux có cuộc hôn nhân bền vững với biên kịch Tina Albanese, họ kết hôn từ năm 1998 và có một người con chung.

Tình tiết xúc động về nhân vật Albert trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Tập phim "Fagin" (Chú bê Fagin): Cô bé Laura cảm thấy ghen tị với người anh trai vừa được gia đình nhận nuôi - cậu bé mồ côi Albert. Ông Charles dành nhiều thời gian ở bên Albert, khiến Laura cảm thấy mình bị "ra rìa". Sau khi Albert được tặng một chú bê con để chăm sóc và cậu đặt tên cho nó là Fagin, Laura càng "cáu điên" và chuyển sang thái độ thù địch đối với Albert.

Laura ước gì Albert chưa từng xuất hiện trong cuộc sống gia đình mình. Cảm thấy có lỗi vì khiến mối quan hệ giữa ông Charles và cô con gái Laura trở nên căng thẳng, Albert bỏ đi. Ông Charles đi tìm nhưng không thể tìm thấy Albert. Laura và cha sau đó đưa chú bê Fagin đi tới một hội chợ nông nghiệp, để chú bê tham gia vào một cuộc thi, và Fagin đã giành chiến thắng.

Khi lên nhận giải, Laura nói trước đám đông rằng giải thưởng này thực sự thuộc về Albert, rằng cô coi Albert là anh trai và mong anh trở về với gia đình. Thật bất ngờ, Albert vốn bí mật theo dõi cuộc thi của chú bê Fagin từ đầu, đã quyết định lộ diện sau khi nghe bài phát biểu cảm động của Laura. Họ ôm lấy nhau và ba cha con cùng trở về nhà.

Tập phim "May We Make Them Proud" (Mong rằng chúng ta sẽ khiến họ tự hào): Một trong những tập phim đau buồn nhất chính là khi xảy ra vụ hỏa hoạn trong ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị do Mary và chồng của cô gây dựng. Vụ việc đã cướp đi hai sinh mạng, trong đó có cậu bé là con trai của Mary và Adam.

Sau vụ hỏa hoạn, cậu con trai nuôi Albert của gia đình Ingalls đã bỏ đi, mọi người phát hiện ra rằng chính Albert đã vô tình gây nên vụ hỏa hoạn bởi cậu đã hút tẩu dưới tầng hầm. Charles cùng với chồng của người phụ nữ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã cùng đi tìm Albert.

Khi tìm thấy Albert, người đàn ông vừa rơi vào cảnh góa vợ tuyên bố tha thứ cho Albert, điều này giúp cậu bé thoát khỏi gánh nặng tội lỗi quá đỗi nặng nề, sau đó, họ cùng quay trở về nhà và tự nhủ sẽ phải sống thật tốt để an ủi vong linh người quá cố.

Nhạc phim mở đầu "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"

Bích Ngọc

Theo Page Six/Screen Rant