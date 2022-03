Nam diễn viên 96 tuổi sợ người vợ 50 tuổi bị hiểu lầm là "đào mỏ"

Ông Van Dyke gặp bà Silver lần đầu tại một lễ trao giải điện ảnh hồi năm 2007 (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên U100 cho biết ông luôn lo lắng cho hình ảnh của bà Arlene Silver trước truyền thông - công chúng, ông sợ rằng bà sẽ phải chịu những sự săm soi, đàm tiếu tiêu cực khi quyết định bước vào cuộc hôn nhân với người chồng hơn bà 46 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Closer (Mỹ), nam tài tử gạo cội tâm sự: "Tôi đã luôn lo lắng rằng mọi người sẽ nói về cô ấy như thể một kẻ đào mỏ chấp nhận cưới một ông già như tôi, nhưng thật may mắn, thực tế là chúng tôi đã không bị nhìn nhận theo cách như vậy".

Ông Van Dyke có khối tài sản vào khoảng 50 triệu USD. Ông gặp bà Silver lần đầu tại một lễ trao giải điện ảnh hồi năm 2007, khi đó, ông Van Dyke 81 tuổi, bà Silver 35 tuổi. Khi ấy, bà Silver làm chuyên gia trang điểm tại sự kiện lễ trao giải.

Nhớ lại lần đầu gặp ông Van Dyke, bà Silver kể: "Ông ấy lại gần và chào: "Xin chào, tôi là Dick". Tôi liền hỏi ông ấy: "Có phải ông đóng phim "Mary Poppins" không?". Chúng tôi nhanh chóng trò chuyện vui vẻ, tôi không cảm thấy ông ấy hơn tôi nhiều tuổi chính nhờ cách trò chuyện rất vui vẻ, dễ gần của ông ấy".

Tình bạn giữa hai người đã dần chuyển thành một mối quan hệ lãng mạn, họ kết hôn vào tháng 2/2012. Mới đây, cặp đôi đã kỷ niệm 10 năm gắn bó trong hôn nhân. Nói về người vợ trẻ kém nhiều tuổi, ông Van Dyke chia sẻ: "Chúng tôi có cùng quan điểm và thái độ sống. Cô ấy là người biết cách đón nhận tất cả những gì mà cuộc sống đưa lại.

Cô ấy cũng yêu thích việc ca hát và nhảy múa giống như tôi vậy, vì vậy, chúng tôi luôn ca hát vui vẻ bên nhau. Kết hôn với cô ấy là một trong những điều khôn ngoan nhất mà tôi từng làm được trong đời. Cô ấy giúp tôi thấy vui, cô ấy trưởng thành so với độ tuổi của mình, còn tôi rất... thiếu trưởng thành so với độ tuổi của tôi. Sự gắn bó của chúng tôi là phù hợp.

Chúng tôi đang thực hiện một thử nghiệm kỳ diệu trong cuộc hôn nhân với 46 năm khác biệt về tuổi tác. Chúng tôi phải nỗ lực để thấu hiểu, phải từ bỏ một số thói quen cũ, học cách thích nghi để phù hợp với cuộc sống chung, nhưng đó cũng chính là một phần của niềm vui trong hôn nhân".

Bà Silver là người vợ thứ hai của ông Van Dyke. Trước đây, ông Van Dyke đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu - bà Margie Willett, hai người chia tay năm 1984 sau 36 năm sống trong hôn nhân và có 4 người con chung. Sau đó, ông Van Dyke trải qua một mối quan hệ gắn bó dài lâu với nữ diễn viên Michelle Triola trong hơn 30 năm, cho tới khi bà qua đời hồi năm 2009.

Về phần mình, bà Arlene Silver thể hiện sự hài lòng về cuộc hôn nhân hiện tại: "Ông ấy là người hoàn hảo nhất mà tôi biết, tôi chưa từng gặp ai vui vẻ, chân thật và tuyệt vời như ông ấy. Ông ấy giống như là liều thuốc vui vẻ cho cuộc sống của tôi".

Ở tuổi 96, ông Van Dyke vẫn ca hát, nhảy múa và tham gia biểu diễn. Dịp lễ tình yêu Valentine năm nay, ông gây sửng sốt khi xuất hiện trong một MV ca nhạc thực hiện với bà Arlene và nhóm nhạc mà ông thành lập - The Vantastix. Họ cùng nhau thể hiện một bản "cover" của ca khúc "Everybody Loves a Lover". Trong MV, ông Van Dyke vẫn nhảy múa dẻo dai theo nhịp nhạc.

Ông Van Dyke chia sẻ về bí quyết sống khỏe khi tuổi đã cao: "Tôi luôn chăm chỉ luyện tập và tới bây giờ vẫn vậy, tôi tập thể lực ba buổi một tuần, đi bơi và luôn tranh thủ vận động bất cứ khi nào có thể". Ngoài ra, ông Van Dyke cũng cho rằng mình có một bộ gen tốt và có cả sự may mắn khi không gặp phải biến cố sức khỏe nào từ trước đến nay.

Ông Van Dyke cũng luôn hướng tới thói quen sống lành mạnh. Ông sớm từ bỏ những thói quen xấu có hại cho sức khỏe mà ông từng vướng phải khi còn trẻ, như hút thuốc hay uống nhiều rượu.

Ông Van Dyke tâm sự: "Tôi cũng bị đau xương khớp và có nhiều bệnh tuổi già khác, nhưng tôi vẫn tiếp tục luyện tập, ca hát và nhảy múa để tận hưởng cuộc sống, để có niềm vui trong hiện tại. Thái độ lạc quan giúp tôi sống vui và khỏe. Bản tính của tôi là lạc quan, vui vẻ. Sống đến tuổi này, tôi học được cách vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, vui với chính mình và những gì mình đã làm được".

Trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, ông Dick Van Dyke có một sự nghiệp trải dài 7 thập kỷ trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên hài xuất hiện trong các chương trình phát thanh, truyền hình và trên sân khấu kịch.

Những vai diễn điện ảnh đáng nhớ của ông có thể kể tới các phim "Mary Poppins" (1964), "Night at the Museum" (2006), "Night at the Museum: Secret of the Tomb" (2014), và "Mary Poppins Returns" (2018).

Ông Van Dyke nhảy múa trong MV "Everybody Loves a Lover" ở tuổi 96 (Video: arlene silver/YouTube).