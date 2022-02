Tài tử Dick Van Dyke nhảy múa dẻo dai bên người vợ kém 46 tuổi khiến cư dân mạng sửng sốt, ngưỡng mộ (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử gạo cội ở Hollywood - ông Dick Van Dyke (96 tuổi) nhảy múa bên vợ - bà Arlene Silver (50 tuổi) trong một MV ca nhạc vừa thực hiện vào dịp lễ Valentine vừa qua. MV ca nhạc khiến công chúng sửng sốt bởi sức khỏe và sự dẻo dai, linh hoạt mà ông Van Dyke vẫn đang có được ở tuổi 96.

Trong MV, giai điệu của ca khúc "Everybody Loves a Lover" vang lên với sự thể hiện của nhóm The Vantastix, nhóm nhạc 4 thành viên mà ông Van Dyke thành lập hồi năm 2020, cho tới hôm nay, ông vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn.

MV ca nhạc sau khi được đăng tải trên mạng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự khỏe khoắn, vui tươi, linh hoạt của tài tử Dick Van Dyke khi ông đã ở tuổi... U100. Rất nhiều lời chúc đã được cộng đồng mạng gửi tới vợ chồng ông.

MV ca nhạc này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm ông Van Dyke và bà Silver kết hôn. Chia sẻ về việc lập nên nhóm nhạc để cùng biểu diễn khi đã rất lớn tuổi, ông Van Dyke từng giải thích: "Đó là điều thú vị nhất mà tôi muốn làm vào lúc này, giống như một sự giải trí trong tuổi nghỉ hưu. Tôi chỉ tìm thấy niềm vui trong hoạt động ca hát và nhảy múa".

Tài tử 96 tuổi gây sửng sốt vì nhảy múa dẻo dai bên vợ 50 tuổi (Video: arlene silver/YouTube).

Nói về cuộc hôn nhân với người vợ kém 46 tuổi, ông Van Dyke cho hay: "Kết hôn với cô ấy là một trong những điều khôn ngoan nhất mà tôi từng làm được trong đời. Cô ấy giúp tôi vui vẻ, cô ấy rất trưởng thành so với độ tuổi của cô ấy, tôi rất... thiếu trưởng thành so với độ tuổi của tôi. Sự gắn bó của chúng tôi là phù hợp".

Bà Arlene Silver là người vợ thứ hai của ông Van Dyke. Trước đây, ông từng gắn bó trong hôn nhân suốt 30 năm với người vợ đầu - bà Margie Willett, cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1984 sau 6 năm ly thân, hai người có 4 người con chung hiện giờ đang ở tuổi từ 60 tới 70. Ông Van Dyke từng gắn bó với nữ ca sĩ Michelle Triola từ năm 1976 cho tới năm 2009 khi bà qua đời vì ung thư phổi.

Nói về tuổi đời đáng nể của mình, ông Van Dyke từng hài hước chia sẻ: "Sống đến tuổi này, tôi học được cách vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Nếu tôi biết mình sẽ sống lâu thế này, tôi đã chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Việc được những người xung quanh ghi nhận giống như lớp kem ngon lành phủ lên trên chiếc bánh ngọt. Trong sự nghiệp của mình tôi đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá dù tôi chưa từng học hành bài bản về diễn xuất. Tôi luôn vui vẻ với chính mình và những gì tôi đã làm được trong cuộc sống này".

Bà Arlene Silver là người vợ thứ hai của ông Van Dyke (Ảnh: Daily Mail).

Trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, ông Dick Van Dyke có một sự nghiệp trải dài 7 thập kỷ trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên hài xuất hiện trong các chương trình phát thanh, truyền hình và trên sân khấu kịch.

Những vai diễn điện ảnh đáng nhớ của ông có thể kể tới các phim "Mary Poppins" (1964), "Night at the Museum" (2006), "Night at the Museum: Secret of the Tomb" (2014), và "Mary Poppins Returns" (2018).