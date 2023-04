Mỹ Tâm mang toàn bộ lợi nhuận của phim "Người giữ thời gian" làm từ thiện

Theo thông tin từ ca sĩ Mỹ Tâm, phim tài liệu Người giữ thời gian sẽ chính thức ngừng chiếu sau ngày 16/4 (phim khởi chiếu từ ngày 8/4). Như vậy, tác phẩm này chỉ ra rạp đúng 9 ngày.

Theo thống kê của The Box Office Vietnam - đơn vị quan sát độc lập - tối 16/4, Người giữ thời gian đã đạt doanh thu hơn 12 tỷ đồng. Dù so với các phim điện ảnh chiếu rạp thì doanh thu này không đáng kể nhưng so với thể loại phim tài liệu về nghệ sĩ, con số 12 tỷ đồng và hơn 140.000 khán giả ra rạp cũng không phải nhỏ.

Ca sĩ Mỹ Tâm (Ảnh: Trần Đạt).

Đáng chú ý, khi giao lưu cùng khán giả tại rạp chiếu vào tối 16/4, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận của phim Người giữ thời gian cho mục đích thiện nguyện.

Mỹ Tâm bộc bạch: "Từ khi bắt đầu thực hiện phim này, tôi đã dự định mang lợi nhuận của phim để làm từ thiện, giúp đỡ các trẻ em nghèo hiếu học. Tuy nhiên, ban đầu tôi không nói ra vì sợ không khách quan, sợ mọi người cho rằng tôi thông báo để khán giả đi xem phim. Phim này như lời tri ân của tôi dành cho khán giả của mình. Tôi rất cảm ơn tình cảm, thời gian mà mọi người đã dành cho tôi".

Người giữ thời gian là phim tài liệu ghi lại quá trình ca sĩ Mỹ Tâm cùng ê-kíp chuẩn bị cho 2 đêm diễn Tri âm ở TPHCM (tháng 4/2021) và Hà Nội (tháng 11/2022). Phim cũng mang đến những trải lòng của Mỹ Tâm về hành trình sự nghiệp và sự trân trọng, biết ơn những tình cảm mà fan dành cho cô suốt 20 năm.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí mới đây, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng theo anh, câu chuyện kinh doanh không phải là yếu tố tiên quyết để Mỹ Tâm quyết định làm sản phẩm này. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đã đánh giá Người giữ thời gian là phim tài liệu, âm nhạc về nghệ sĩ tốt nhất ở Việt Nam từ trước tới giờ.

"Phim này không chỉ là hậu trường của một show diễn mà còn là nơi chúng ta nhìn thấy những "hỉ - nộ - ái - ố" của một nghệ sĩ hơn 20 năm đứng trên sân khấu. Điều quan trọng hơn, phim này cũng là động lực dành cho những người sáng tạo nói riêng và công chúng nói chung khi họ nghe về hành trình 20 năm làm nghề của một nghệ sĩ", Nguyễn Phong Việt nhận định.

Mỹ Tâm giao lưu với khán giả tại rạp phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phần Mỹ Tâm, cô từng chia sẻ có nhiều thứ trên đời không lấy lại được, nhưng qua âm nhạc, nữ ca sĩ muốn làm người giữ lại những khoảnh khắc vô giá của thời gian. Cũng chính vì lý do đó mà cô chọn tên gọi Người giữ thời gian cho phim tài liệu của mình.

Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng cho biết cô và ê-kíp đã lựa chọn kỹ lưỡng những hình ảnh có thể đưa vào phim tài liệu vì không muốn "gây khó chịu cho khán giả". Mặc dù bộ phim thiếu một số tư liệu mà nữ ca sĩ "không thể sắp xếp được", nhưng cô tin Người giữ thời gian đã đưa lại những câu chuyện có sức hút với khán giả.