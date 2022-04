Mỹ nhân "Rừng Na Uy" bức xúc lên án nạn quấy rối tình dục trong showbiz

Nữ diễn viên kiêm người mẫu 32 tuổi đã chia sẻ về việc hai tháng gần đây, nhiều nữ nghệ sĩ liên tục lên tiếng tố cáo việc bị các nam đạo diễn xâm hại tình dục. Kiko Mizuhara cho biết đây là mặt tối tồn tại nhiều năm qua ở ngành phim ảnh Nhật Bản.

"Tôi bị quấy rối từ những ngày bước chân vào giới giải trí. Nhiều đạo diễn xúc phạm tôi bằng từ ngữ thô thiển. Với họ đó là trò đùa nhưng điều đó khiến tôi bị ám ảnh", cô chia sẻ.

Kiko Mizuhara là một diễn viên kiêm người mẫu của Nhật Bản. Cô sinh ra ở Mỹ nhưng hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng như Rừng Na Uy, Attack on Titan: End of the World, Ride or die...

Kiko Mizuhara là nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản (Ảnh: Twitter).

"Tôi thường được một người bạn nói hãy cẩn thận khi làm việc cùng Sion Sono. Luôn có những tin tức không tốt bủa vây ông ấy", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Trong bộ phim Ride or die, vai diễn của Kiko Mizuhara có một cảnh cởi đồ và cô đề nghị đạo diễn, nhà sản xuất để một người trung gian có mặt ở trường quay giám sát các bên. Tuy nhiên, nhà sản xuất Haruo Umekawa đã từ chối.

Haruo Umekawa đang bị một số nữ diễn viên giấu tên của làng giải trí Nhật Bản tố cáo quấy rối tình dục. Theo những cô gái này, nam đạo diễn nhiều lần ép họ vào nhà vệ sinh để chụp ảnh nhạy cảm.

Kiko Mizuhara tiết lộ, một người bạn của cô từng bị đạo diễn, đồng nghiệp nam ép đóng cảnh nóng dù không thích. Cô tin rằng, đây cũng là một hình thức quấy rối tình dục đáng lên án trong làng giải trí.

"Nhiều người lợi dụng chức vụ để tiếp cận diễn viên đang đóng cảnh nóng. Tôi nghe nhiều câu chuyện như vậy từ các diễn viên khác. Đó là điều xảy ra thường xuyên", Kiko Mizuhara khẳng định.

Kiko Mizuhara khẳng định, xâm hại tình dục là vấn nạn tồn tại lâu trong làng giải trí Nhật Bản (Ảnh: News).

Sau khi trải qua nhiều lần bị lạm dụng, nữ diễn viên thừa nhận gặp vấn đề tâm lý và liên tục gặp ám ảnh mỗi khi muốn nhận vai. Cô mong muốn mọi thứ sẽ thay đổi để các diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ được bảo vệ.

"Ở Mỹ hiện nay, cảnh nóng đều được giám sát chặt chẽ và có điều phối viên. Đó là điểm cộng rất lớn. Tôi đã là nạn nhân và mong giới giải trí hiểu rõ tình hình hiện tại, thay đổi", ngôi sao của làng giải trí Nhật Bản chia sẻ.

Kiko Mizuhara cho rằng việc cô tiết lộ những mặt tối trong làng giải trí sẽ giúp các nhà làm phim nghiêm túc nhìn nhận vấn đề và thay đổi hiện trạng xấu xí trong showbiz. Kiko Mizuhara cũng không phải là nữ nghệ sĩ duy nhất và đầu tiên của Nhật Bản lên tiếng về vấn nạn quấy rối tình dục trong làng giải trí.

Đạo diễn Hideo Sakaki bị bốn sao nữ tố cáo hành vi xâm hại tình dục (Ảnh: Oricon).

Trong hai tháng qua, nhiều vụ xâm hại tình dục với nữ nghệ sĩ đã được phanh phui tại Nhật Bản. Loạt đạo diễn, diễn viên tên tuổi của làng giải trí Nhật Bản như Hideo Sakaki, Sion Sono, Houka Kinoshita... bị hàng chục diễn viên giấu tên tố cáo tấn công tình dục, yêu cầu sao nữ đổi tình lấy vai diễn. Loạt scandal này đang gây rúng động làng giải trí Nhật Bản.

Theo Ettoday, đạo diễn Hideo Sakaki bị hàng loạt phụ nữ tố cáo dùng quyền lực để thực hiện hành vi bạo lực tình dục. Ông còn thường xuyên gửi ảnh bộ phận sinh dục cho các diễn viên nữ với mục đích gạ tình hoặc gợi ý dùng tình dục đổi lấy vai diễn. Vụ việc khiến hai bộ phim mới của ông là Mitsugetsu và Hazard Lamp hủy kế hoạch phát hành.

Ngay sau khi sự việc được tiết lộ, trung tuần tháng 4/2022, các nhà làm phim của Nhật Bản đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi giới đạo diễn không lạm dụng chức vụ vì mục đích cá nhân, bôi xấu ngành điện ảnh, phá hỏng môi trường sáng tạo nghệ thuật.

Xâm hại tình dục nữ giới - Vấn nạn nhức nhối trong làng giải trí

Vấn nạn xâm hại tình dục với phụ nữ trong ngành giải trí tồn tại khá lâu nhưng chưa thực sự được giải quyết triệt để. Từ năm 2018, khi phong trào #MeToo, một phong trào kêu gọi bảo vệ phụ nữ tại môi trường công sở, được phát triển và nhận được sự ủng hộ toàn thế giới, những vụ việc xâm hại nữ nghệ sĩ cũng dần được hé lộ.

"Ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein chịu sự trừng phạt của pháp luật, tai tiếng vì bê bối tình dục (Ảnh: News).

Năm 2017, "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein bị Viện Hàn lâm sa thải vì quấy rối tình dục. Theo New York Times, Harvey Weinstein từng là nhà sản xuất và phát hành kỳ cựu, đỡ đầu hàng loạt tác phẩm đoạt Oscar. Tuy nhiên, ông đã bị nhiều phụ nữ tố cáo hành vi xâm hại tình dục bẩn thỉu. Ông bị buộc 11 tội danh liên quan đến hiếp dâm, hành hung ở California, Mỹ.

Theo NBC News, Harvey Weinstein đang bị giam giữ ở Los Angeles trong khi chờ xét xử. Hồi năm 2020, tòa án đưa ra mức phạt 23 năm tù đối với ông và đồng thời, nhà sản xuất danh tiếng cũng bị cấm cửa tại Oscar.

Năm 2018, Viện Hàn lâm hủy bỏ tư cách thành viên của đạo diễn Roman Polanski khi ông dính cáo buộc cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi vào năm 1977. Theo Foxla, Polanski đã chuốc rượu nạn nhân sau buổi chụp hình và giở trò đồi bại. Roman Polanski cũng bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm, cấm xuất hiện tại các sự kiện của Oscar.

Đạo diễn tai tiếng không tỏ thái độ hối lỗi sau vụ việc mà còn bài xích phong trào #MeToo và chỉ trích những phụ nữ lên tiếng tố kẻ quấy rối tình dục là "cuồng loạn", "đạo đức giả". Phản ứng này của Polanski đã gây sốc trong dư luận.

Danh hài Bill Cosby (Ảnh: News).

Danh hài Bill Cosby của Mỹ cũng khiến dư luận rúng động khi bị kết tội với 3 tội danh, bao gồm hành hung khiếm nhã. Trong phiên tòa cuối, ông thừa nhận có quan hệ tình dục với một cô gái 19 tuổi từ năm 1976 và im lặng khi bị 60 người phụ nữ cáo buộc xâm hại tình dục.

Bill Cosby bị "hất cẳng" khỏi Viện Hàn lâm, nhận sự ghẻ lạnh của dư luận nhưng tới tháng 7/2021, "bố già nước Mỹ" được tha bổng vì thẩm phán cho rằng có sai sót trong quá trình tố tụng. Thông tin này khiến 8 phụ nữ là nạn nhân của Bill Cosby bất bình.

Năm 2021, nữ diễn viên Hàn Quốc Heo Yi Jae bất ngờ hé lộ việc cô là nạn nhân của quấy rối tình dục khiến bản thân sợ hãi và phải giải nghệ. Cô khẳng định, đây không phải là chuyện mới trong làng giải trí Hàn Quốc.

Theo tổng kết của tờ Koreaherald, có tới 70% phụ nữ làm việc trong làng giải trí Hàn Quốc đang phải chịu cảnh bị xâm hại tình dục. Có tới 3 trong số 4 phụ nữ làm nghệ thuật thừa nhận từng bị quấy rối theo một cuộc điều tra của Trung tâm nghiên cứu bình đẳng giới của Viện phim Hàn Quốc diễn ra hồi tháng 3/2021.

Đạo diễn Kim Ki Duk nhận gạch đá sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ (Ảnh: Getty Images).

Cuộc điều tra cũng chỉ ra những hình thức xâm hại thường xảy trong ngành công nghiệp Hàn Quốc. Hầu hết những người tham gia điều tra cho biết, họ bị làm phiền bởi những lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình (28%) và những lời ghẹo có yếu tố tính dục (15%).

Những vụ việc này thường xảy ra trong các bữa tiệc sau giờ làm, những buổi gặp gỡ, những buổi ghi hình, quay phim hay cả những cuộc gặp mang tính chất công việc.

Năm 2018, làn sóng #MeToo (làn sóng đấu tranh bảo vệ phụ nữ khỏi bị xâm hại tình dục tại môi trường làm việc) lan rộng khắp thế giới và Hàn Quốc cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Làn sóng đã tiếp sức mạnh cho các nạn nhân dũng cảm lên tiếng. Nhiều nữ nghệ sĩ cũng mạnh dạn hé lộ quá khứ đen tối của các "yêu râu xanh" trong làng giải trí Hàn Quốc.

Năm 2020, đạo diễn nổi tiếng của Hàn Quốc - Kim Ki Duk bị xử thua kiện trong vụ việc quấy rối một nữ diễn viên của đài truyền hình MBC (Hàn Quốc). Theo nữ nạn nhân, ông Kim đã cố cởi trang phục và ép cô quan hệ tình dục khi tham dự Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc).

Sau đó, Kim Ki Duk đã kiện nữ diễn viên vì hành vi phỉ báng, đưa tin sai sự thật nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kiện của Kim Ki Duk. Sau vụ việc, danh tiếng của Kim Ki Duk đã giảm sút đáng kể.

Năm 2018, một loạt nữ sinh viên từng được nam diễn viên Jo Min Ki dạy dỗ đã lên tiếng tố cáo ông có hành vi xâm hại tình dục. Jo sau đó đã từ bỏ công việc vì không chịu nổi áp lực của dư luận. Không lâu sau, nam diễn viên đã tự vẫn tại nhà riêng và tang lễ của ông được vợ con tổ chức khép kín.