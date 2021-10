Mỹ nhân đóng cảnh "nóng" trong "Trò chơi con mực": Đợi 20 năm mới nổi tiếng

Dân trí Kim Joo Ryung, nữ diễn viên của bộ phim "Trò chơi con mực" thừa nhận, cô phải hành động và phát ngôn cẩn thận hơn sau khi được nhiều người biết tới nhờ thành công ngoài sức tưởng tượng của phim.

Trò chơi con mực (Squid Games) chính là bộ phim truyền hình thành công nhất của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2021 khi hiệu ứng của phim lan rộng toàn cầu. Hiện tại, sức hút của phim đã có dấu hiệu giảm nhiệt nhưng độ "hot" của dàn diễn viên vẫn liên tục tăng.

Kim Joo Ryung trong bộ phim "Trò chơi con mực".

Ngoài các diễn viên tên tuổi, Trò chơi con mực còn là cơ hội "đổi đời" cho những diễn viên phụ của phim như Heo Sung Tae, Kim Joo Ryung, Wi Ha Joon, Jung Ho Yeon, Lee Jung Jun… Trong đó, nữ diễn viên Kim Joo Ryung khẳng định, bộ phim tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Trong Trò chơi con mực, Kim Joo Ryung hóa thân thành người chơi số 212 Han Mi Nyeo, một phụ nữ có tính cách thất thường và khó đoán. Dù không phải là nhân vật chính, nhưng vai diễn này cũng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi tính cách và những chuyển biến tâm lý bất ngờ của nhân vật.

Vì tham vọng thắng trò chơi và muốn lấy tiền thưởng, Han Mi Nyeo chấp nhận làm mọi việc, gồm cả nịnh nọt hay hi sinh thân xác. Ngoài ra, cảnh nóng táo bạo gây tranh cãi của nhân vật Han Mi Nyeo và nhân vật Jang Deok Soo (Heo Sung Tae đóng) cũng trở thành chủ đề bàn luận trên các phương tiện truyền thông.

Kim Joo Ryung đã có kinh nghiệm diễn xuất 20 năm nhưng phải tới "Trò chơi con mực", cô mới nổi tiếng.

Những khán giả của Trò chơi con mực đều đánh giá Han Mi Nyeo là một nhân vật vừa đáng thương vừa khó đoán, tạo nên màu sắc ấn tượng cho bộ phim sinh tồn gây sốt của Hàn. Nữ diễn viên sinh năm 1976 cũng được khen ngợi về diễn xuất.

Sau Trò chơi con mực, Kim Joo Ryung trở nên nổi tiếng. Số người theo dõi trên trang cá nhân Instagram của nữ diễn viên 45 tuổi tăng nhanh kể từ khi bộ phim ra mắt.

Nói về sự nổi tiếng bất ngờ, ngôi sao xứ Hàn cho biết: "Trước đây, trang cá nhân của tôi chỉ có khoảng 400 người theo dõi nhưng giờ đây, tài khoản đã nhận được 1,68 triệu người theo dõi. Trong số đó có rất nhiều fan quốc tế. Người hâm mộ nước ngoài đã gửi các tin nhắn ủng hộ tôi bằng nhiều ngôn ngữ. Tôi cũng muốn đáp lại bằng thứ tiếng của họ, nhưng đáng tiếc là tôi không thể".

Nữ diễn viên 45 tuổi được fan quốc tế quan tâm và có hơn 2,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Kim Joo Ryung từng theo học chuyên ngành điện ảnh và truyền hình tại trường đại học Dongguk của Hàn Quốc và bước chân vào làng giải trí sau khi lọt top 5 tại cuộc thi hoa hậu Miss Chunhyang của Hàn Quốc vào năm 1999.

Nữ diễn viên Hàn Quốc có vai diễn đầu tiên vào năm 2000 và góp mặt trong khoảng 50 bộ phim. Cô nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu tại Hàn Quốc và từng giành một số giải thưởng trong lĩnh vực này.

Trước bộ phim sinh tồn gây sốt, Kim Joo Ryung thường đảm nhận nhân vật phụ trên màn ảnh. Một số bộ phim có sự góp mặt của cô gồm Lâu đài trên không, Giọng nói 3, Mây gió và mưa…

Năm 2011, sau khi góp mặt trong dự án mang tên Silenced của đạo diễn Hwang Dong Hyuk - cha đẻ của Trò chơi con mực, Kim Joo Ryung cũng tạo được ấn tượng với khán giả.

Nữ diễn viên 45 tuổi chia sẻ về sự nổi tiếng bất ngờ: "Tôi không thể tin rằng mình đang trải qua những phút giây tuyệt vời như bây giờ trong cuộc đời này. Tôi không biết phải cảm ơn fan thế nào".

Kim Joo Ryung từng tham dự cuộc thi hoa hậu ở Hàn Quốc và lọt top 5 vào năm 1999.

Song, việc được nhiều người biết tới chỉ sau một đêm cũng khiến ngôi sao 45 tuổi choáng váng. "Bây giờ, tôi cảm nhận mình thực sự đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên hành xử cẩn thận hơn", cô nói thêm.

Nữ diễn viên 45 tuổi tâm sự rằng, bộ phim Trò chơi con mực không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ. Kim Joo Ryung cũng nhớ quãng thời gian hợp tác vui vẻ với các đồng nghiệp trong Trò chơi con mực.

Được biết, trong năm 2021, Kim Joo Ryung còn hai dự án điện ảnh chưa ra mắt là Kingmaker: The Fox of the Election và Taste of Horror. Ngoài ra, cô còn nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình Sabotage City, dự kiến lên sóng từ tháng 1/2022.

Nữ diễn viên 45 tuổi đã kết hôn với một giáo sư đại học và có một cô con gái. Kim Joo Ryung rất kín tiếng về đời sống cá nhân vì chồng cô là người làm việc ngoài làng giải trí.

Mi Vân

Theo Naver/Vogue