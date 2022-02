Mỹ nhân đổi đời ngoạn mục từ "Trò chơi con mực" tới "Ngôi trường xác sống"

Tháng 9 năm ngoái, Lee Yoo Mi trở thành cái tên gây chú ý khi tham gia bộ phim sinh tồn Trò chơi con mực (Squid Game). Cô được fan nhận xét có vẻ ngoài xinh đẹp, trong veo giống nữ ca sĩ thần tượng quá cố - Sulli.

Lee Yoo Mi sở hữu gương mặt vừa ngây thơ, vừa quyến rũ với đôi môi mọng nũng nịu và đôi mắt sáng biết cười. Nữ diễn viên 28 tuổi nhưng mang vẻ ngoài trong trẻo như trẻ thơ, làn da trắng sứ không tì vết.

Năm 2022, Lee Yoo Mi tiếp tục tỏa sáng với vai cô học sinh nhà giàu ích kỷ và kiêu ngạo trong bộ phim truyền hình về xác sống đang gây sốt toàn cầu của điện ảnh Hàn Quốc - Ngôi trường xác sống (tên tiếng Anh là: All of us are dead).

Lee Yoo Mi là ngôi sao đang lên của màn ảnh xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Bộ phim lên sóng từ cuối tháng 1/2022 và đang chiếm lĩnh vị trí số một top trending Netflix toàn cầu. Phim kể về hành trình sinh tồn đầy thử thách và khó khăn của một nhóm học sinh trong một ngôi trường nơi bạn học của họ nhiễm một loại virus lạ, biến thành zombie.

Trái với vai diễn đáng thương, xúc động trong Trò chơi con mực, trong Ngôi trường xác sống, nhân vật của Lee Yoo Mi là một tiểu thư nhà giàu, sống ích kỷ, kiêu ngạo và vô cùng đáng ghét. Diễn xuất của Lee Yoo Mi được khen ngợi chạm đến cảm xúc khán giả và trở thành diễn viên được đánh giá có năng lực nhất dàn diễn viên trẻ của phim.

Lee Yoo Mi không phải là gương mặt mới của điện ảnh Hàn Quốc. Tính tới hiện tại, nữ diễn viên đã hoạt động trong làng giải trí được 13 năm, tham gia hơn 16 phim truyền hình và 13 phim điện ảnh. Tuy nhiên, phần lớn các vai của cô đều là vai phụ. Do vậy, cô chỉ được xếp vào hàng ngũ kém tên tuổi dù kinh nghiệm làm nghề không ít.

Lee Yoo Mi trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: Netflix).

Lee Yoo Mi góp mặt trong "Trò chơi con mực" (Ảnh: Netflix).

Phải tới Trò chơi con mực, cái tên Lee Yoo Min mới được nhiều người biết tới. Trước khi nổi tiếng với Trò chơi con mực và Ngôi trường xác sống, trang cá nhân của Lee Yoo Mi chỉ có 40 nghìn người theo dõi. Sau hai bộ phim, nữ diễn viên trẻ có đến 7,3 triệu người theo dõi. Chỉ trong thời gian ngắn, số người theo Lee Yoo Mi đã tăng đến 185 lần - con số khiến ai nấy cũng phải sững sờ. Mỗi bài đăng của nữ diễn viên giờ thu hút cả triệu lượt "thả tim".

Cô cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện và đang là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu nổi tiếng Miu Miu cùng hai nữ thần tượng đình đám là Yoona và Jang Wonyoung (IVE). Theo chuyên trang Influencer Marketing Hub, mỗi bài đăng quảng cáo của mỹ nhân xứ Hàn có giá hàng nghìn đô la.

Năm ngoái, nữ diễn viên thế hệ 9X được mời tham dự Liên hoan phim Busan 2021 (Hàn Quốc) và giành một số giải thưởng điện ảnh, truyền hình tại Hàn Quốc. Sau gần 13 năm làm nghề, Lee Yoo Mi được nhiều người biết tới và yêu thích. Cô cũng trở thành gương mặt được loạt tạp chí danh tiếng như Dazed, Vogue, Cosmopolitan... săn đón.

Lee Yoo Mi đã chờ đợi hơn 12 năm để trở thành ngôi sao hạng A xứ Hàn (Ảnh: Netflix).

Lee Yoo Mi đang thuộc quản lý của công ty giải trí Varo Entertainment. Nữ diễn viên sinh năm 1994 từng đánh bại 1000 ứng viên khác để giành lấy vai diễn trong bộ phim đầu tay mang tên Hostage vào năm 2009.

Ngôi sao thế hệ 9X được giới chuyên môn đánh giá tốt và mời tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn của Hàn Quốc như Park Hwa Young, The Whispering, Young Adult Matters, Hostage: Missing Celebrity... Các vai diễn của cô đều khá nặng "đô", đòi hỏi diễn biến tâm lý phức tạp.

Trước khi nổi danh nhờ Trò chơi con mực, suốt 12 năm qua, ngôi sao trẻ chỉ được giao vai phụ nhưng Lee Yoo Mi chưa bao giờ bỏ cuộc. "Tất cả tác phẩm, mỗi vai diễn đều là bước ngoặt của cuộc đời tôi", cô nói.

Giới chuyên môn xứ Hàn nhận định, việc lựa chọn dòng phim chính kịch có yêu cầu cao về diễn xuất giúp Lee Yoo Mi khác biệt với các đàn chị có ngoại hình giống cô trong làng giải trí và có hướng đi riêng so với lứa diễn viên cùng thế hệ.

Lee Yoo Mi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ dù cô đã bước vào tuổi 28 (Ảnh: Instagram).

Lee Yoo Mi được khen là "bản sao của ngôi sao quá cố Sulli" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ (Ảnh: Instagram).

Lee Yoo Mi giờ là gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu và xuất hiện trên nhiều tạp chí của Hàn Quốc (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên xinh đẹp được giới chuyên môn đánh giá là nghệ sĩ tài năng, có khả năng diễn xuất tốt (Ảnh: Instagram).

"Tất cả tác phẩm, mỗi vai diễn đều là bước ngoặt của cuộc đời tôi", Lee Yoo Mi trả lời phỏng vấn của Aju News (Ảnh: Instagram).

Lee Yoo Mi thường xuyên đóng những nhân vật có tính cách hướng nội, bối cảnh sống phức tạp (Ảnh: Instagram).