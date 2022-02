Giải mã sức hút của "Ngôi trường xác sống" - Cơn sốt mới của màn ảnh xứ Hàn

Sau thành công vẻ vang của Train to Busan (Chuyến tàu Busan), Kingdom, các nhà làm phim Hàn Quốc tiếp tục tạo nên cơn sốt với bộ phim mới về zombie lấy bối cảnh học đường mang tên Ngôi trường xác sống (tựa gốc: All of us are dead).

Phim được xây dựng dựa trên nội dung webtoon (truyện tranh) nổi tiếng cùng tên. Ngôi trường xác sống tái hiện thảm họa đại dịch zombie bùng phát từ một ngôi trường trung học phổ thông tại thành phố Hyosan, Hàn Quốc.

"Ngôi trường xác sống" (tựa gốc: All of us are dead) là bộ phim gây sốt mới của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong giai đoạn đầu năm 2022 (Ảnh: Netflix).

Một nhóm học sinh bị kẹt lại trường nhưng may mắn chưa nhiễm bệnh đã phải bước vào cuộc chiến sinh tử với lũ xác sống khát máu để tìm đường thoát thân. Hành trình sinh tồn của họ gian nan bội phần khi quân đội cho thực hiện thiết quân luật và không có dấu hiệu của đội ứng cứu. Mỗi giờ trôi qua, virus gây ra dịch bệnh kinh hoàng lại tạo nên những biến thể khó lường.

Không chỉ là cuộc chiến sinh tồn đẫm máu, Ngôi trường xác sống còn là những câu chuyện nhân văn về tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, mối quan hệ bạn bè, sức mạnh của tình đoàn kết, khát vọng sống… được đan cài trong từng câu chuyện riêng của nhân vật.

Ngay từ khi dự án mới được công bố bởi Netflix, Ngôi trường xác sống đã được kỳ vọng có khả năng khiến Hàn Quốc vinh danh giống như Train to Busan (Chuyến tàu Busan) hay Squid Game (Trò chơi con mực) từng làm trong những năm gần đây.

"Ngôi trường xác sống" (tựa gốc: All of us are dead) lấy bối cảnh tại trường học (Ảnh: Netflix).

Ngôi trường xác sống gây tò mò lớn khi được đặt trong bối cảnh học đường với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ mới toanh của màn ảnh xứ Hàn. Phim hấp dẫn người xem bởi sự tàn bạo, ghê rợn của các zombie trong bối cảnh trường học được đẩy lên mức tối đa và đầy kịch tính.

Không gian trường học được vận dụng khá hợp lý để triển khai những cuộc đuổi bắt kinh hoàng giữa zombie và nhóm học sinh. Sự tinh tế của đạo diễn hay biên kịch được thể hiện qua việc phim sử dụng đạo cụ thân thuộc trong trường học như bàn học, vòi cứu hỏa, khay cơm, tủ sách làm vũ khí chiến đấu với zombie.

Kỹ xảo, trình độ thiết kế, tạo hình xác sống cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong Ngôi trường xác sống. Những hình ảnh ghi lại quy trình biến đổi zombie được khắc họa trên màn ảnh khiến khán giả thực sự bị ám ảnh và kịch tính.

Hình ảnh ám ảnh trong "Ngôi trường xác sống" (tựa gốc: All of us are dead) (Ảnh: Netflix).

Dàn diễn viên trẻ, đẹp thuộc thế hệ 10X của Ngôi trường xác sống như Park Solomon, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Yoo In Soo… đều thể hiện khá tốt và chinh phục được khán giả khó tính.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc kéo dài câu chuyện đuổi bắt giữa zombie và nhóm học sinh trong trường suốt 12 tập phim là một điểm trừ của Ngôi trường xác sống. Sau một số tập đầu gây kích thích khán giả, các tập phim sau của Ngôi trường xác sống bắt đầu yếu dần vì câu truyện bị kéo dài với quá nhiều cuộc đuổi bắt đẫm máu.

Dẫu vậy, theo thống kê của Netflix, tính trên toàn cầu, Ngôi trường xác sống trong khoảng thời gian trên đạt gần 125 triệu giờ xem, xếp sau là các phim như Café con aroma de mujer với 82,7 triệu giờ xem, phim I Am Georgina với 30,6 triệu giờ xem, phim Neymar: The Perfect Chaos với 26,3 triệu giờ xem...

"Ngôi trường xác sống" (tựa gốc: All of us are dead) chiếm vị trí số một top trending trên Netflix vào đầu năm 2022 (Ảnh: Netflix).

Gần 10 ngày sau khi lên sóng, series Ngôi trường xác sống giữ vững thứ hạng top 1 Netflix trên toàn thế giới. Đây cũng là bộ phim thứ ba của Hàn Quốc đạt được thành tích đáng nể ngay sau khi vừa lên sóng, sau Trò chơi con mực và Hellbound.

Ông Kang Dong Han - Phó chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix tại Hàn Quốc từng khẳng định, Ngôi trường xác sống là một trong những dự án đáng xem nhất trong năm 2022 của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

Với thành công hiện tại và cái kết mở, Ngôi trường xác sống khiến khán giả kỳ vọng có phần hai. Mới đây, đạo diễn Lee Jae Kyu của phim đã chính thức lên tiếng về câu hỏi liệu phim có mùa 2 hay không.

Ông nói: "Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi được làm mùa 2. Có rất nhiều câu chuyện và vấn đề cần được làm rõ hơn. Tôi mong rằng mùa 2 sẽ được thực hiện nếu khán giả yêu thích mùa một. Vốn dĩ bộ phim đã được thực hiện với tâm thế có mùa 2, nên tôi nghĩ câu chuyện mùa sau sẽ thú vị và mở rộng hơn. Nếu mùa một là hành trình sinh tồn của con người thì mùa 2 sẽ xoay quanh sự sống chết của zombie".

Đạo diễn và dàn diễn viên trẻ của "Ngôi trường xác sống" (tựa gốc: All of us are dead) (Ảnh: Naver).

Sức hút mạnh mẽ từ dòng phim xác sống của Hàn Quốc

Dù còn một số khen chê trái chiều nhưng Ngôi trường xác sống cũng khẳng định được sự lớn mạnh và phát triển của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Không phải là quốc gia đầu tiên trên thế giới khai thác dòng phim zombie ám ảnh nhưng Hàn Quốc liên tiếp ra mắt những tác phẩm có chất lượng, thu hút người xem.

Họ không chú trọng khai thác các hình tượng zombie đáng sợ, máu me ám ảnh mà còn đan cài nhiều câu chuyện ý nghĩa về văn hóa, mối quan hệ giữa người và người trong những cuộc chiến sinh tử. Đây chính là điểm đặc biệt, đầy tính nhân văn trong cách làm phim của Hàn Quốc.

"Train to Busan" (Chuyến tàu sinh tử) là bộ phim xác sống nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc (Ảnh: News).

Bộ phim zombie Hàn Quốc đầu tiên tạo được tiếng vang trên thị trường phim quốc tế là Train to Busan của Yeon San Ho. Phim được công chiếu tại LHP Cannes 2016, lập kỷ lục phòng vé với hơn 98 triệu USD. Thành công của Train to Busan đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim xứ kim chi lao vào thực hiện tác phẩm thây ma xác sống của riêng họ.

Năm 2020, Peninsula - phần ngoại truyện của Train to Busan được công chiếu và đạt doanh thu toàn cầu lên tới 42,7 triệu USD, được xem là bộ phim vực dậy sức sống của phòng vé sau thời gian dài ảm đạm vì dịch bệnh. Dù trước đó, các nhà phê bình điện ảnh đánh giá phần ngoại truyện kém xa phần một về nội dung.

Năm 2019, Netflix đầu tư gần 2 triệu USD để Hàn Quốc làm series cổ trang xác sống Kingdom và cũng thành công ngoài sức mong đợi của các nhà làm phim. Phim đã có phần hai ra mắt vào năm 2020 không thành công bằng phần một những cũng là một tác phẩm đáng xem.

"Kingdom" cũng là một dự án có tiếng vang của Hàn Quốc về đề tài xác sống (Ảnh: Netflix).

Năm 2020, một bộ phim điện ảnh về đại dịch xác sống mang tên Alive với sự tham gia của hai ngôi sao Yoo Ah In và Park Shin Hye cũng ra mắt khán giả. Phim thu hút gần 205 nghìn khán giả trong ngày công chiếu đầu tiên và được Netflix mua bản quyền phát sóng vào năm 2021. Ngay sau khi phát hành trực tuyến, bộ phim đã nhận được vô số phản hồi tích cực và chiếm vị trí Top 1 Netflix trên toàn thế giới tại thời điểm đó.

Lý giải về sức hút của dòng phim zombie, biên kịch của bộ phim Alive - Il Cho cho biết: "Tôi nghĩ zombie là một thể loại có sức ảnh hưởng rộng với nhiều yếu tố toàn cầu và đa văn hóa. Và những đặc điểm đó tương đồng với những mục tiêu trong tiến trình phát triển của điện ảnh Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại".

Trong khi đó, biên kịch người Mỹ gốc Hàn - Angela Kang và đạo diễn Yeon Sang Ho thì cho rằng dòng phim zombie ngày càng có sức hút bởi nó khắc họa nhiều chi tiết, tình huống tương đồng với nỗi sợ, tâm tư mà con người đang đối mặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hủy hoại nhân loại suốt hai năm qua.