MV "Đời cho đi còn mãi" của Lã Phong Lâm tri ân lực lượng tuyến đầu

Lã Phong Lâm, ca sĩ sở hữu chất giọng hát lạ khàn vừa cho ra mắt MV "Đời cho đi còn mãi" do chính anh sáng tác để tri ân những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Nam ca sĩ cho biết, đã 2 năm và 4 đợt dịch đi qua, bản thân chứng kiến quá nhiều cảnh đời khốn khổ, thiếu ăn, thiếu mặc mà vẫn phải gồng mình chống dịch. Anh vô cùng cảm kích trước những y bác sĩ nơi tuyến đầu, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm "lá lành đùm lá rách" liên tục hỗ trợ những mảnh đời khốn khó của xã hội.

Ca sĩ Lã Phong Lâm.

"Chứng kiến anh em bạn bè làm đủ mọi cách để hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn, cụ thể có những người anh thân thiết của tôi U50 điều kiện kinh tế đầy đủ sống ở Hà Nội đã lao vào vùng dịch TPHCM để tặng thực phẩm, kêu gọi bạn bè mua máy thở cho các bệnh viện khiến tôi thực sự xúc động", Lã Phong Lâm nói.

Lã Phong Lâm bày tỏ ca khúc mới "Đời cho đi còn mãi" anh viết gửi tặng những bác sĩ, chiến sĩ và cả những tình nguyện viên như một lời cảm ơn đến họ. Nam ca sĩ mong ca khúc "Đời cho đi còn mãi" phần nào xoa dịu những khó khăn, mất mát mà nhiều người đã phải đương đầu và anh mong mọi người cùng tiếp tục đồng lòng chống dịch.

Câu hát: "Đời cho đi còn mãi. Hạnh phúc chính là đây. Sẽ đến một ngày tóc cũng phai màu thì hơn thua làm gì đâu, gạt sân si ta cùng đi đến cuối đường" là thông điệp giản dị tôi muốn gửi tới mọi người. Bài hát này cũng là món quà nói lên tình cảm của cá nhân tôi cũng như của nhiều người gửi tới những anh hùng thầm lặng đang ngày đêm canh giữ cho sự bình an của nhân dân".

Năm 2021 được xem là năm đáng nhớ đối với gia đình Lã Phong Lâm khi vợ chồng anh đón thêm một thành viên mới, bé gái Lã Phúc Trúc Anh đáng yêu chào đời vào cuối tháng 2. Trước đó nam ca sĩ đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh là Lã Phúc Khang (sinh năm 2011) và Lã Phúc Thịnh (sinh năm 2014).

"Những ngày tháng giãn cách ở Hà Nội sẽ là cơ hội để gia đình yêu thương và dành thật nhiều tình cảm cho nhau. Dậy con học, cùng tập thể dục thể thao, tập hát, chơi trò chơi và vui đùa cùng con là những điều vợ chồng tôi làm những ngày giãn cách vừa qua. Gia đình chúng tôi luôn luôn cẩn trọng, tuân thủ quy định phòng chống dịch", Lã Phong Lâm nói.

Ca sĩ Lã Phong Lâm sinh năm 1980, có giọng hát lạ và anh là tác giả của bộ phim ca nhạc "Say tình say nghĩa" có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Việt Anh. Ngoài ra, anh cũng là tác giả bài hát "Còn lại chút tình người" do chính anh và ca sĩ Vũ Duy Khánh thể hiện. Nội dung bài hát đưa ra thông điệp rằng, ai rồi cũng phải già đi, cuộc sống này là hữu hạn, đừng vì những thứ phù phiếm mà đánh mất đi những giá trị cốt lõi của tất cả chúng ta.

Bên cạnh đó, Lã Phong Lâm là tác giả ca khúc "Gã Giang Hồ" hợp tác hát cùng ca sĩ Vũ Duy Khánh. Bài hát kể về một chàng trai với những năm tháng sống buông thả, rồi vì bạn bè mà lầm đường lạc lối vướng vào lao lý và để rồi đánh mất tất cả, người yêu, bạn bè và tương lai.

MV "Đời cho đi còn mãi"

Những ngày đầu năm 2020 khi phải chứng kiến dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Lã Phong Lâm đã dốc lòng viết ca khúc "Việt Nam ơi! Cùng nhau đồng lòng". Ca khúc này được ca sĩ Tuấn Hưng hưởng ứng và kêu gọi nhiều gương mặt nổi tiếng như: nghệ sĩ Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Quang Thắng, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Vân Dung, ca sĩ Minh Quân, Tô Minh Thắng, Quốc Anh, Lã Phong Lâm... cùng góp giọng và quay MV.

Hà Thanh