"Một cuộc đời dang dở": Bức chân dung về Tổng thống John F. Kennedy

Một cuộc đời dang dở: John F. Kennedy, 1917-1963 được cho là cuốn sách mô tả bức chân dung chính xác về Tổng thống John Fitzgerald Kennedy.

Tác giả Robert Dallek mô tả Kennedy là "một con người với đầy đủ những đức tính và những thiếu sót khiến ông dường như vừa phi thường lại vừa bình thường - một con người có trí tuệ khác thường, có mục đích, kỉ luật và óc phán đoán tốt, đồng thời vẫn có nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và cảm xúc".

Tác giả đã không để khía cạnh này lấn át khía cạnh khác mà cố tìm cách cân bằng chúng. Chẳng hạn, nhờ tìm hiểu về bệnh sử của Kennedy nhiều hơn bất kỳ tác giả viết tiểu sử nào trước đây, tác giả đã có cơ hội được thấy mức độ ông che giấu bệnh tật của mình trước công chúng cũng như tính cách mạnh mẽ của ông.

Bên cạnh đó, tác giả đã cố gắng tìm hiểu khả năng "hấp dẫn phụ nữ" không thể phủ nhận của Kennedy, trong đó bao gồm cả các ví dụ ít được biết đến về những lần chinh phục phụ nữ của ông.

Quan trọng hơn, cuốn sách là câu trả lời cho những hoài nghi về việc liệu có phải chính các vấn đề về sức khỏe và hành vi đã ảnh hưởng xấu tới năng lực làm việc của Kennedy trên cương vị tổng thống hay không.

Qua cuốn sách, độc giả biết thêm về hai gia tộc nổi tiếng ở Boston nói riêng và nước Mỹ nói chung: dòng họ Kennedy (họ cha) và dòng họ Fitzgerald (họ mẹ)...

John F. Kennedy (29/5/1917 - 22/11/1963) là vị tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử hơn 200 năm của Hoa Kỳ, vị tổng thống chỉ tại vị 1.000 ngày (ngắn thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ). Một vị tổng thống chiến thắng trong kỳ bầu cử với cách biệt sát sao nhất.

Qua nhiều lần thăm dò ý kiến của Viện Gallup, ông luôn được xếp là một trong năm vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, rất nhiều lần ông được xếp hàng đầu, thậm chí có lúc xếp cao hơn cả Lincoln, Roosevelt, Washington.

Khi qua đời, JFK mới 46 tuổi và còn 13 tháng nữa mới kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Một cuộc đời dang dở - một nhiệm kỳ tổng thống chưa trọn vẹn. Nhưng trong vòng 2 năm 11 tháng đứng đầu Nhà Trắng, Kennedy đã kịp làm được rất nhiều việc và vẫn ấp ủ nhiều ý tưởng lớn cho nhiệm kỳ thứ hai của mình.

John Kennedy được người dân Mỹ nhớ đến bởi tài năng và những việc lớn mà ông đã làm cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn có vẻ bề ngoài dễ mến, điển trai, hào hoa, đại diện cho một thế hệ chính khách mới trẻ trung, tài năng và nhân văn.

Một cuộc đời dang dở: John F. Kennedy, 1917-1963 có sự góp sức trong việc chuyển ngữ của TS Nguyễn Sỹ Hưng, cựu phi công MiG-21 thuộc Trung đoàn 921 - Không quân nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch - kiêm Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Ông là nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh trên không ở Việt Nam, tác giả nhiều cuốn sách, bài báo về đề tài Chiến tranh trên không và Hàng không dân dụng Việt Nam.

Trong đó, có cuốn Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965-1975) - Nhìn từ hai phía, và được chuyển ngữ sang tiếng Anh Historic Confrontations - Air Battles between VNP Air Force and US Air Power (1965-1973), "Combat in the Sky: Airpower and the Defense of North Vietnam, 1965-1973" do NXB Hải quân Hoa Kỳ - US Naval Institute Press- xuất bản năm 2023.

Ông đồng thời là dịch giả tiếng Anh và tiếng Nga một số cuốn sách về các chính khách, nhà văn, nhân vật lịch sử.