Mạc Can ra mắt sách ở tuổi 78, tiết lộ ngày xưa chỉ học tới lớp 3

Sáng 20/4, nhà văn Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức đã có buổi giao lưu, giới thiệu quyển sách Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện tại Đường Sách TPHCM. Tập truyện được chia làm 2 phần: Ma gánh hát do Mạc Can viết; Ma bịnh viện do Nguyễn Đông Thức viết.

Tiết lộ về cơ duyên ra đời tập truyện, nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết xuất phát từ lời thách đố của ông với Mạc Can nhằm mục đích động viên nghệ sĩ U80 tiếp tục sự nghiệp cầm bút. Cả hai đã quen biết nhau hơn 30 năm.

Mạc Can và Nguyễn Đông Thức tại buổi giới thiệu sách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tập truyện "Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Dù sức khỏe có phần sa sút nhưng nghệ sĩ Mạc Can đã viết Ma gánh hát vỏn vẹn trong một tuần. Trong căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn đủ thứ, tác giả Tấm ván phóng dao vẫn cần mẫn ngồi viết mỗi ngày.

Nói về Ma gánh hát, Mạc Can tiết lộ: "Từ nhỏ tôi đã theo cha mẹ sống ở các gánh hát rồi. Gánh hát là nơi tôi đã lớn lên nên tôi biết rõ cảnh sống ở đây thế nào. Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện ở gánh hát nên khi có ý tưởng, tôi đã lao vào viết".

Nghệ sĩ Mạc Can di chuyển bằng xe lăn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo nhà văn Nguyễn Đông Thức, ông ngạc nhiên khi lần đầu đọc những tập truyện ngắn do Mạc Can viết. Mặc dù mắc nhiều lỗi chính tả nhưng cốt truyện và các tình tiết rất hay.

Nghe vậy, Mạc Can tiếp lời: "Tôi chỉ học tới lớp 3, dấu sắc, dấu hỏi, dấu huyền, dấu nặng tôi còn không thuộc. Bởi vậy, Nguyễn Đông Thức nói sách nào của tôi cũng có nhiều lỗi chính tả là đúng. Người ta gọi tôi là nhà văn từ trên trời rơi xuống cũng không sai".

Nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ tại sự kiện (Thực hiện: Huỳnh Quyên).

Tại buổi giao lưu, nhà văn Nguyễn Đông Thức tổng kết nhuận bút nhận được từ tập truyện là hơn 19 triệu đồng, chia ra mỗi người nhận được gần 10 triệu đồng.

Về phần nhuận bút của mình, Nguyễn Đông Thức đã trích 5 triệu đồng tiền để tặng thêm cho nghệ sĩ Mạc Can. Số còn lại, ông dùng mua sách và bán lại giá cao để quyên góp cho trường Đại học Tây Nguyên.

Nói về lý do muốn giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can, Nguyễn Đông Thức cho biết ông xót xa khi thấy đồng nghiệp chịu cảnh nóng nực trong căn phòng trọ nhỏ. Nhà văn muốn tặng số tiền này để Mạc Can mua máy lạnh.