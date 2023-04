Lý giải sức hút từ chuyện tình thanh xuân ngọt ngào trong "Quy lộ"

Quy lộ chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Thời điểm mới lên sóng, phim không tạo được sức hút và nhận những bình luận trái chiều. Thậm chí, có khán giả cho rằng Quy lộ là bản sao chưa hoàn hảo của Bên nhau trọn đời. Tuy nhiên, ở chặng cuối, phim dần chinh phục được người xem nhờ sự tương tác ngọt ngào, tự nhiên của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên.

"Quy lộ" là một trong những dự án truyền hình đặc sắc của Trung Quốc năm 2023 (Ảnh: iQIYI).

Hiện, Quy lộ đạt thành tích ấn tượng, trở thành bộ phim truyền hình ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2023. Càng đi tới hồi kết, sức hấp dẫn của phim càng rõ rệt.

Ở bảng xếp hạng sức nóng phim truyền hình, Quy lộ đạt 84,38 điểm. Số điểm này chỉ xếp sau bộ phim Tình yêu thôi mà (Nothing but you) của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng với 85,96 điểm. Phim đứng top 1 phim truyền hình được xem nhiều nhất trên iQIYI và top 10 phim đang được yêu thích nhất tại Trung Quốc.

Quy lộ là một câu chuyện tình yêu quen thuộc với mô típ hai nhân vật nam và nữ chính từng trải qua mối tình thanh xuân trắc trở nhưng hàn gắn sau nhiều năm gặp lại. Tuy nhiên, phim vẫn có những nét hấp dẫn riêng để thu hút khán giả. Sức hút đặc biệt của phim đến từ diễn xuất của bộ đôi Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên.

Phim xoay quanh chuyện tình của Lộ Thần (Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận đóng). Họ từng là điều đẹp đẽ nhất trong thời thanh xuân của nhau nhưng chuyện tình đó phải kết thúc trong sự hối tiếc. Nhiều năm sau gặp lại, hai người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nửa kia và họ quyết định yêu lại từ đầu.

"Quy lộ" thành công bởi cách diễn xuất hoàn hảo và tự nhiên của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên (Ảnh: iQIYI).

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Đàm Tùng Vận (vai Quy Hiểu). Nữ diễn viên biến hóa một cách tự nhiên từ cô thiếu nữ ngây ngô, nhiệt huyết đến người phụ nữ trải qua nhiều biến cố, trưởng thành ở độ tuổi 30.

Tỉnh Bách Nhiên - bạn diễn của Đàm Tùng Vận trong phim cũng là điểm sáng của dự án Quy lộ. Trong phim, anh vào vai Lộ Thần, một chàng trai hoàn hảo về ngoại hình và cách ứng xử. Nam diễn viên thể hiện được sự tự nhiên, chín chắn của người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mang một trái tim ấm áp.

Không thể phủ nhận, sự tương tác tự nhiên và chân thực của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tạo nên sức hấp dẫn cho dự án Quy lộ. Các phân đoạn tình cảm hay các câu thoại đậm chất ngôn tình giữa hai nhân vật chính được chia sẻ rộng khắp các trang mạng xã hội. Nhiều khán giả khen phim ngọt ngào, nhẹ nhàng, đầy đủ gia vị cuộc sống dù được xây dựng dưới dạng phim thần tượng.

Một câu chuyện tình thanh xuân ngọt ngào và lãng mạn được kể một cách chậm rãi trong "Quy lộ" (Ảnh: iQIYI).

Tuy nhiên, Quy lộ cũng không tránh khỏi một số hạt sạn. Nhịp phim khá chậm nhưng cái kết lại diễn ra có phần vội vã, khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng. Ngoài ra, một số chi tiết và lời thoại trong Quy lộ bị xem là xa rời thực tế.

Trang Sohu đưa ra chi tiết nhân vật Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận đóng) sinh con. Tuy nhiên, biểu hiện của nhân vật Quy Hiểu sau cuộc vượt cạn lại khá nhanh nhẹn và tươi tắn, khác xa những bà bầu. Nhân vật Quy Hiểu còn uống trà sữa và nói: "Uống trà sữa sẽ giúp có nhiều sữa mẹ hơn". Điều này được cho là không thực tế.

Dù Quy lộ tạo hiệu ứng truyền thông tốt và được xem là một tác phẩm đặc sắc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc trong năm 2023 nhưng phim không được đánh giá là tác phẩm đột phá trong diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Nhiều khán giả nhận xét, nét diễn và tính cách nhân vật của Đàm Tùng Vận trong phim không có nhiều nét mới so với những nhân vật trước đó của cô.