Lý giải sức hút của bom tấn "Gia tài của ngoại"

Gia tài của ngoại (How to make millions before Grandma dies) lấy bối cảnh tại một khu phố lao động bình dị tại Thái Lan, nơi cậu cháu trai M trở về thăm nhà bà ngoại của mình.

M là cậu con trai duy nhất của mẹ cậu và cũng là người cháu ngoại duy nhất và lớn nhất của bà. Mang ước mơ trở thành một streamer (người phát sóng trực tiếp), M vùi đầu vào trò chơi điện tử cả ngày. Tuy nhiên, tương lai của cậu không mấy khả quan.

Khi đứng trước khó khăn, M nghe được từ mẹ thông tin bà ngoại của cậu mắc bệnh ung thư. Nhớ đến cô em họ Mui được thừa kế cả một căn nhà từ ông nội, M hy vọng bản thân sẽ được thừa kế gia sản của bà ngoại, chính là căn nhà nơi bà đang sống.

"Gia tài của ngoại" là bộ phim điện ảnh gây sốt tại Thái Lan năm 2024 (Ảnh: News).

M quyết định trở về chăm sóc bà những ngày cuối đời với hy vọng thừa kế căn nhà. Từ đây, cuộc sống thường ngày của người bà bệnh tật và đứa cháu trai vô tâm được khắc họa, đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Khán giả theo dõi bộ phim dường như đều tìm thấy mình trong câu chuyện của bà ngoại hay M.

Nhân vật bà ngoại trong phim được nhận xét khá đời thường. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, trải qua nhiều biến cố cuộc đời nhưng luôn giữ cho mình bản lĩnh để chăm sóc, yêu thương những người thân. Bà mất cha mẹ, mất chồng từ trẻ và phải tự nuôi dạy 3 người con.

Ở tuổi lên lão, bà lấy việc bán cháo ăn sáng làm niềm vui tuổi già, hàng ngày xem tivi và không bỏ thói quen tích trữ đồ ăn năm nay qua năm khác. Dù vậy, bà không bao giờ tiếc bất kỳ thứ gì cho con cháu. Đây chính là điểm chung của hầu hết các bà ngoại ngoài đời.

Chính sự chân thực, gần gũi với đời thường khiến Gia tài của ngoại dễ dàng được yêu thích. Phim không quá kịch tính mà nó giống như một bức tranh tả đời thực được viết bằng một chất liệu điện ảnh dung dị, giúp người xem cảm nhận được sự ấm áp của tình thân.

Một cảnh trong phim "Gia tài của ngoại" (Ảnh: Naver).

Bộ phim cho thấy, sự khác biệt về tuổi tác và thứ bậc vẫn có thể khiến các thế hệ gia đình kết nối. Bộ phim cho thấy các thế hệ ông bà không bao giờ ngừng yêu thương con cháu. Đặc biệt là đối với người già sống một mình luôn háo hức chờ đợi sự hiện diện của con cháu để xua tan nỗi cô đơn xế chiều.

Pat Boonnitipat là đạo diễn của phim. Trước Gia tài của ngoại, anh từng thành công với một số tác phẩm như Nhật ký yểu điệu thục nam, Thiên tài bất hảo, Project S the Series...

Là một người có óc quan sát tốt, các chi tiết nhỏ của phim như đôi dép của bà, chiếc áo mới, bức ảnh treo tường hay một đoạn hồi ức vụn vặt trong quá khứ... đều được sắp xếp một cách tự nhiên. Phim còn có sự tham gia của nữ nghệ sĩ kỳ cựu Usha Seamkhum và nam diễn viên trẻ Billkin Putthipong.

Tại Thái Lan, Gia tài của ngoại trở thành bộ phim có doanh thu ấn tượng nhất trong năm 2024. Phim mở màn vào tháng 4 tại Thái Lan và có doanh thu vượt qua những bom tấn đình đám thời điểm đó như Quật mộ trùng ma, Godzilla Kong: Đế chế mới để giữ vị trí số 1 phòng vé Thái Lan.

"Gia tài của ngoại" cán mốc 1 tỷ đồng doanh thu phòng vé tại Việt Nam, tính tới 6/6 (Ảnh: News).

Tính tới ngày 2/6, phim cán mốc 320,7 triệu bhat (gần 224 tỷ đồng) tại Thái Lan. Thành tích này giúp Gia tài của ngoại ghi tên của mình vào danh sách phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2024 và cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Thái Lan.

Tại khu vực Đông Nam Á, Gia tài của ngoại cũng nhận được phản hồi tích cực. Tại Việt Nam, ra mắt cùng thời điểm với những bộ phim ăn khách như Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu, Lật mặt 7: Một điều ước, Gia tài của ngoại vẫn đạt được thành tích đáng nể.

Tính tới ngày 6/6, phim nhanh chóng giành vị trí thứ 1 của phòng vé Việt Nam, theo Box Office Vietnam thống kê. Phim vượt mốc doanh thu 1 tỷ đồng (tính luôn cả vé đặt trước) tại Việt Nam.

Tờ The Straits Times bình luận về bộ phim: "Phim nhắc nhở con cháu về nghĩa vụ của họ đối với người già, đồng thời cũng thử đặt ra cho những ai sắp rời xa cõi trần xem liệu họ còn nợ gì nơi những người ở lại".