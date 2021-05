Lợi ích tuyệt vời của trà bồ công anh đối với sức khỏe và làn da

Dân trí Uống loại trà tuyệt vời này giúp cải thiện tiêu hóa, giảm bệnh tiểu đường hoặc rối loạn tiết niệu, mụn trứng cá. Ngoài ra, nó cũng giúp duy trì xương chắc khỏe.

Trà là một loại đồ uống mà bạn có thể uống vào buổi sáng hoặc bất cứ lúc nào bạn muốn. Có rất nhiều loại trà có sẵn trên thị trường, một trong những loại trà cung cấp cho bạn nhiều lợi ích là trà bồ công anh. Nó là một loại trà kỳ diệu, không chỉ cung cấp năng lượng tức thì cho bạn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ở Việt Nam, bồ công anh được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt, Hòa Bình.

1. Cải thiện sức khỏe xương:

Bồ công anh giàu hàm lượng canxi rất cần thiết cho sự phát triển và chắc khỏe của xương và nhiều bộ phận khác của cơ thể. Bồ công anh cũng rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và Luteolin.

Trà bồ công anh cũng bảo vệ xương của chúng ta khỏi những tổn thương do tuổi tác.

2. Tăng cường sức khỏe gan:

Bồ công anh cũng bảo vệ gan của chúng ta. Các chất chống oxy hóa có trong dadelion như vitamin C và Luteolin giữ cho gan hoạt động tối ưu và trơn tru. Bảo vệ gan khỏi lão hóa vì các hợp chất khác trong bồ công anh giúp điều trị xuất huyết trong gan.

Bồ công anh cũng hỗ trợ trong việc duy trì dòng chảy thích hợp của nước mật trong cơ thể. Nó cũng giúp kích thích gan và thúc đẩy tiêu hóa thích hợp. Bệnh vàng da cũng được chữa khỏi nhờ loại trà này.

3. Cải thiện tiêu hóa:

Bồ công anh cũng làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa và có thể làm giảm nguy cơ táo bón.

Trà bồ công anh có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làn da.

4. Giảm bệnh tiểu đường:

Trà hoặc nước ép bồ công anh kích thích sản xuất insulin từ tuyến tụy đến cơ thể. Bồ công anh giữ lượng đường trong máu thấp. Nó cũng được biết đến với công dụng làm tăng lưu lượng nước tiểu trong cơ thể, do đó chúng làm tăng đi tiểu ở bệnh nhân tiểu đường. Điều này cũng giúp người bệnh đào thải lượng đường dư thừa ra ngoài cơ thể.

5. Ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu:

Đặc tính khử trùng của bồ công anh cũng ức chế sự phát triển của vi sinh vật trong hệ tiết niệu. Chúng còn giúp loại bỏ sự lắng đọng của các chất độc hại trong thận và đường tiết niệu.

6. Điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt và các vấn đề về da:

Nhựa cây cũng có thể được sử dụng để chữa bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm. Phương pháp điều trị này xuất phát từ thực tế là nhựa cây có tính kiềm cao và có đặc tính diệt khuẩn, diệt côn trùng và diệt nấm. Bạn nên cẩn thận trong khi sử dụng nhựa cây này và tránh tiếp xúc với mắt.

Nhựa bồ công anh có thể được sử dụng trên các vết ngứa, nấm ngoài da, chàm và các tình trạng da khác mà không có nguy cơ tác dụng phụ.

Nước ép Bồ công anh trị mụn là một chất giải độc tốt, lợi tiểu, kích thích và chống oxy hóa. Bốn đặc tính này làm cho nó trở thành một phương pháp điều trị mụn trứng cá tuyệt vời.

Hơn nữa, nhựa bồ công anh, nếu thoa bên ngoài lên những vùng có mụn có thể ngăn chặn sự lây nhiễm vi khuẩn và giảm các dấu hiệu khó chịu của mụn. Ngoài ra, nó có thể tăng tốc độ chữa lành do hàm lượng vitamin C có trong loại cây này.

7. Giúp chống lại bệnh ung thư:

Các bệnh ung thư cũng có thể được chữa khỏi nhờ bồ công anh, bởi nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và luteolin, sự giàu có này sẽ làm giảm các gốc tự do (tác nhân gây ung thư chính) trong cơ thể, do đó giảm nguy cơ ung thư từ gốc.

Trà bồ công anh cũng giúp giải độc cơ thể khỏi bụi bẩn, bảo vệ khỏi sự phát triển của các khối u và các bệnh ung thư khác nhau. Đây là một trong những lợi ích quan trọng nhất mà loại trà này mang lại.

8. Ngăn ngừa thiếu máu:

Bệnh thiếu máu cũng có thể được chữa khỏi nhờ bồ công anh vì chúng có hàm lượng sắt, vitamin và hàm lượng protein tương đối cao. Được biết, sắt là thành phần không thể thiếu của hemoglobin trong máu và các vitamin như vitamin B và protein là một trong những thứ cần thiết cho sự hình thành các tế bào hồng cầu và một số thành phần khác của máu, do đó, bồ công anh có thể giúp những người thiếu máu.

9. Giúp giảm huyết áp:

Cao huyết áp có thể được chữa khỏi bằng loại trà tuyệt vời này vì chúng ta biết rằng, đi tiểu là một cách hiệu quả để giảm huyết áp. Trên thực tế, hầu hết các loại thuốc hiện đại để hạ huyết áp chỉ dựa trên hiện tượng này để hạ huyết áp.

Nước ép bồ công anh có tính chất lợi tiểu, làm tăng lưu lượng đi tiểu, cả về số lượng và tần suất. Do đó, nó giúp giảm huyết áp cao trong vài ngày.

10. Giảm Cholesterol:

Chất xơ trong bồ công anh cũng rất hữu ích trong việc giảm mức cholesterol và do đó hỗ trợ giảm huyết áp cũng như cholesterol. Cuối cùng là hàm lượng kali cao trong bồ công anh, rất hiệu quả trong việc hạ huyết áp bằng cách thay thế natri.

Hà Hiền

Theo BeautyEpic