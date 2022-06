Lời cuối của nam diễn viên phạm tội giết mẹ: "Tôi xin lỗi!"

Nam diễn viên người Canada - Ryan Grantham (Ảnh: CBC).

Hiện tại, phiên tòa xét xử hành vi tội ác của Ryan Grantham đã đi tới kết thúc, Grantham đang chờ bản án cuối cùng dành cho mình.

Trong ngày cuối cùng diễn ra phiên tòa xét xử Ryan Grantham, anh ta đã có nhiều chia sẻ chứa đựng xúc cảm cá nhân. Grantham nhớ về mẹ mình là một người luôn yêu thương, chăm sóc người thân, mẹ của Grantham không để lại bất cứ cảm nhận tiêu cực nào trong ký ức của người thanh niên này.

Vậy nhưng, người thanh niên 24 tuổi này đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình - bà Barbara Waite. Vụ việc gây chấn động đã được đưa ra xét xử bởi tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada. Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Trước tòa, sau khi đã nhận tội và được cho phép nói lời cuối cùng, Grantham nói: "Tôi không thể giải thích hay bào chữa cho hành động của mình. Tôi thực sự đau đớn khi nghĩ về cách thức kinh hoàng và tệ hại mà mình đã hủy hoại cuộc đời mình. Trước một sự việc quá kinh hoàng như thế này, nói lời xin lỗi có lẽ là vô nghĩa. Nhưng từ từng tế bào làm nên con người tôi, tôi xin lỗi!".

Grantham đã ra tay sát hại mẹ mình bằng súng tại nhà riêng vào ngày 31/3/2020 khi bà Waite đang chơi đàn piano. Ngày hôm sau, Grantham mang theo nhiều súng đạn, đồ uống và bản đồ rồi lái xe lên đường tới Ottawa với một kế hoạch rùng rợn xuất hiện trong đầu.

Vụ việc xoay quanh Ryan Grantham đã từng gây chấn động truyền thông - công chúng Canada. Với tội trạng của mình, Ryan Grantham đang đối diện mức án tù chung thân. Hiện tại, điều được chờ đợi là thời điểm mà tòa án đưa ra để Ryan Grantham có thể đệ đơn xin hưởng khoan hồng.

Luật sư bào chữa cho Ryan Grantham đề xuất rằng sau khi đã ngồi tù đủ 12 năm, Grantham sẽ được quyền đệ đơn xin hưởng khoan hồng. Bản án sau cùng đang chờ tòa án đưa ra.

Trước đây, Ryan Grantham đã từng xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình (Ảnh: CBC).

Tại phiên tòa xét xử, những thông tin về việc Grantham đã rơi vào trạng thái suy sụp tâm lý ở thời điểm vài tháng trước khi thực hiện hành vi tội ác đã được trình bày chi tiết. Grantham đã bị trầm cảm, trải qua những ý nghĩ rất đen tối, luôn muốn gây hại cho bản thân và cho người khác, trong quãng thời gian này, Grantham chủ yếu dành thời gian để lên mạng và sử dụng chất kích thích.

Sau khi đã gây án và chất nhiều súng đạn trong xe hơi với những kế hoạch rùng rợn xuất hiện trong đầu về việc gây hại cho nhiều người khác, sau cùng, Grantham đã lái xe tới trình diện cảnh sát, thú nhận tất cả những hành vi và kế hoạch kinh hoàng của mình.

Trong đời sống riêng, Grantham được nuôi lớn bởi một người mẹ đơn thân. Cha của Grantham đã rời bỏ gia đình từ khi con còn nhỏ. Khi sự việc kinh hoàng được truyền thông Canada đưa tin, người cha đã viết thư nối lại liên lạc với con trai mình.

Ở tại thời điểm gây án, Grantham 21 tuổi, trước đó, Grantham không gặp bất cứ rắc rối nào với luật pháp, chưa từng có thông tin nào được lưu trữ về việc Grantham từng có hành vi phạm luật.

Kể từ khi trình diện trước cảnh sát, Grantham đã bị tạm giữ và được tạo điều kiện để điều trị tâm lý kể từ đó đến nay. Trước tòa, Grantham cho biết rằng sau hơn 2 năm điều trị tâm lý, anh ta đã cảm thấy mình ổn định hơn và mong muốn: "Một ngày nào đó, nếu tôi được thả tự do, tôi hy vọng mình sẽ có thể bước đi trên con đường tự cải thiện bản thân mình".

Trước đây, Ryan Grantham đã từng xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình. Grantham đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi và xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình như "Riverdale", "Supernatural", "iZombie", và trong một số phim điện ảnh như "Diary of a Wimpy Kid", "The Imaginarium of Doctor Parnassus".