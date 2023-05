Liveshow có Tuấn Hưng bất ngờ bị dừng lại

Chiều 17/5, chia sẻ với PV Dân trí, chị Trần Trà Linh - đại diện Ban Tổ chức liveshow Tình ca mùa hạ của Soul of the sea ở Quảng Ninh xác nhận, đêm nhạc đã bị dừng lại do gặp trục trặc về địa điểm tổ chức.

"Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh gửi văn bản về phía công ty để dừng đêm nhạc vì địa điểm chứ không phải vì chúng tôi làm sai gì cả. Đêm nhạc đã được Sở cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nên chúng tôi đã quảng cáo, bán vé đêm nhạc. Đây là sự cố không mong muốn", chị Trà Linh giải thích.

Đêm nhạc có Tuấn Hưng biểu diễn ở Quảng Ninh bị dừng lại vì địa điểm tổ chức (Ảnh: Fanpage Ban Tổ chức).

Theo đại diện Ban Tổ chức (BTC), đơn vị này sẽ khắc phục địa điểm đêm nhạc và thông báo tới khán giả. Hiện tại, họ sẽ hoàn tiền những người đã mua vé. "Khán giả có thể nhận lại tiền, hay giữ vé cho đêm nhạc sau cũng được", đại diện này chia sẻ.

Trên Fanpage của đêm nhạc cũng đưa ra thông báo về việc dừng chương trình. BTC có gửi lời xin lỗi và chia sẻ, vì vấn đề liên quan đến buổi biểu diễn không thể giải quyết kịp thời, nên BTC bắt buộc phải lùi show diễn và hẹn gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất, khi sự cố đã được xử lý.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tình ca mùa hạ có mời các ca sĩ diễn như: Tuấn Hưng, Nguyên Hà và Hoàng Đức Thịnh. Đêm nhạc dự kiến sẽ diễn ra từ 20h đến 22h ngày 20/5 tại tổ 91, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh vừa có công gửi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Sở này đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Hưng. Lý do là địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nằm trong ranh giới vị trí đất đã có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Ninh...