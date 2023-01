Liên tục bị chê xấu, sao "Ký Sinh Trùng" đáp trả thế nào mà được khen

Đối mặt bệnh tật năm 30 tuổi và vượt qua đầy nghị lực

Tháng 12/2021, Park So Dam bất ngờ thông báo với người hâm mộ, cô bị ung thư dù mới 30 tuổi. Công ty đại diện cho nữ diễn viên viết: "Nữ diễn viên Park So Dam đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú từ kỳ kiểm tra sức khỏe gần đây. Cô ấy đã tiến hành phẫu thuật theo chỉ dẫn của bác sĩ".

Park So Dam phát hiện bị ung thư khi sự nghiệp bắt đầu nở rộ và chưa đầy 30 tuổi (Ảnh: Naver).

Sau khi công khai bệnh tật, Park So Dam hủy mọi kế hoạch làm việc trong vòng một năm. Cô cũng biến mất khỏi mạng xã hội hay truyền thông xứ Hàn để tập trung trị bệnh. Tháng 12/2022, gần một năm sau khi công khai bệnh tật, Park So Dam bất ngờ tái xuất và cởi mở về hành trình trị bệnh.

Nữ diễn viên chia sẻ về hành trình vượt qua căn bệnh ung thư tuyến giáp: "Trong thời điểm hỗn loạn đó, câu thoại trong phim "Sống! Chết khi đến lúc chết!" thực sự giữ tôi lại. Năm ngoái, khi bộ phim Special Cargo được công chiếu, tôi vừa phẫu thuật nên giọng nói không được rõ và cũng không cử động được".

"Trong nửa đầu năm 2021 khi quay phim Phantom, tôi không biết mình bị bệnh. Tôi sợ phải lên phim trường và khóc vì nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình. Đó là những tín hiệu cơ thể tôi đang gửi cho tôi. Song, tôi nghĩ đó chỉ là một sự kiệt sức.

Sau khi quay xong, tôi đã ghi âm cho nhân vật Yuriko trong khi chờ kết quả sinh thiết. Bác sĩ nói rằng, tôi sẽ bị mất giọng nếu điều trị chậm trễ, lâu hơn. Vì vậy, tôi rất biết ơn vì bây giờ tôi vẫn có thể nói chuyện. Đó cũng là lý do tại sao tôi dành nhiều tình cảm cho bộ phim Phantom", cô nói thêm.

Park So Dam dừng làm việc và tập trung trị bệnh trong hơn một năm (Ảnh: W).

Park So Dam cũng hào hứng kể về những cảnh quay hành động trong phim: "Có rất nhiều cảnh hành động nên điều đầu tiên tôi làm là tăng sức chịu đựng. Tôi tập chạy với khẩu súng nặng 4kg. Tôi cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình bắn súng khá giỏi. Tôi thấy xấu hổ khi xem cảnh quay của mình trên màn hình nhưng tôi cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy một khía cạnh khác của chính mình trong các cảnh hành động".

Trong vòng hai năm, đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống và công việc, Park So Dam cho rằng, bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. "Khi nhìn lại hai năm qua, tôi nghĩ rằng bị bệnh là một điều may mắn. Tôi từng không thể đầu tư thời gian cho bản thân vì luôn bận rộn với công việc nhưng tôi đã có thời gian để chăm sóc bản thân", nữ diễn viên 9X nói.

Park So Dam giải thích, đóng phim là cách cô lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tìm lại niềm vui (Ảnh: Sina).

Trong quãng thời gian trị bệnh, ngôi sao Ký Sinh Trùng dành thời gian nhìn lại bản thân và đi du lịch. Cô đã đặt chân tới Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, Iceland. "Rất nhiều người đã nhận ra tôi từ Ký Sinh Trùng và bộ phim Record of Youth", cô hạnh phúc nhớ lại.

Hiện tại, cuộc sống của Park So Dam đã ổn định hơn. "Những ngày này, tôi vừa tập pilates vừa tập dùng thuốc nội tiết tố. Cơ thể tôi đang cố gắng lấy lại thói quen cũ", cô tâm sự về cuộc sống hậu điều trị ung thư.

Là nạn nhân của miệt thị ngoại hình và cách đáp trả sâu cay

Bài phỏng vấn mới của Park So Dam nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Song, nó cũng khiến một cư dân mạng lên tiếng chỉ trích cô. Ngày 22/1, trên trang cá nhân, nữ diễn viên công khai bức ảnh chụp loạt bình luận của một người dùng mạng hướng vào cô từ năm 2020 đến nay.

Một trong những bình luận là: "Tôi là fan điện ảnh nhưng không thể xem phim vì chị đấy. Đúng là một gương mặt kém sắc. Chị nên thấy có lỗi khi nhận vai chính với khuôn mặt như vậy. Hãy cố chịu đựng những bình luận ác ý đi".

Park So Dam liên tục bị chê bai về ngoại hình nhưng cô không phẫu thuật thẩm mỹ và đáp trả bằng cách khẳng định diễn xuất ngày càng "chín" (Ảnh: W).

Người này liên tiếp tung ra những lời chê bai về ngoại hình của Park So Dam. Mới đây, vào đúng dịp đầu năm mới, khán giả này tiếp tục dành những lời nặng nề cho Park So Dam: "Xuống địa ngục vì ung thư đi. Sao chị vẫn còn đóng phim vậy?".

Trước hành vi quá đáng của anti fan, Park So Dam đã lên tiếng: "Xin chào. Cảm ơn vì đã ghé thăm Instagram của tôi vào những ngày đầu năm mới. Tôi sẽ còn hoạt động tích cực hơn nữa trong tương lai. Tôi sẽ lưu lại những tin nhắn gốc của bạn. Chúc mừng năm mới nhé. Tôi muốn sống thật lâu và khỏe mạnh".

Thông điệp đáp trả của Park So Dam được công chúng ủng hộ. Nhiều người động viên nữ diễn viên tiếp tục duy trì tinh thần mạnh mẽ và dũng cảm vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống. Họ cũng ngưỡng mộ thái độ bình tĩnh của nữ diễn viên khi đối mặt với anti fan.

Park So Dam, sinh năm 1991, là một ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh xứ Hàn. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2013 và nổi tiếng khắp thế giới nhờ dự án giành giải Oscar của Hàn Quốc - Ký Sinh Trùng vào năm 2019. Trong phim, cô vào vai Ki Jung - một cô gái láu cá và mưu mô.

Park So Dam trở lại với điện ảnh cùng dự án "Phantom" (Ảnh: Naver).

Trước đó, Park So Dam cũng được khán giả yêu mến qua các bộ phim truyền hình đặc sắc như Beautiful mind và Cinderella with Four Knights. Bộ phim mới nhất mà cô góp mặt mang tên Phantom ra mắt vào năm 2023, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với điện ảnh.

Sở hữu đôi mắt một mí đúng chuẩn Hàn, Park So Dam từng bị đạo diễn từ chối nhưng "đàn anh" Yoo Ah In đã giúp cô thêm tự tin với vẻ đẹp riêng của mình. Nam diễn viên khen đôi mắt chính là điểm thu hút nhất trên gương mặt của Park So Dam và khuyên cô không nên "dao kéo".

Anh nói với cô: "Đừng phẫu thuật thẩm mỹ, anh mong sẽ gặp em nhiều hơn trong ngành điện ảnh này". Nhờ câu nói động viên của đàn anh, Park So Dam vượt qua mặc cảm và không ngừng cố gắng, theo đuổi ước mơ.

Park So Dam khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nghị lực sống phi thường và luôn nỗ lực lan tỏa điều tích cực (Ảnh: W).

Nữ diễn viên trải qua nhiều gian nan trên con đường lập nghiệp. Khi còn học đại học, cô từng mơ ước là diễn viên và tham gia thử vai 17 lần nhưng đều thất bại. Đến năm 2013, cô mới chính thức bắt đầu nghiệp diễn. Nhờ những vai phụ, Park So Dam dần chứng minh năng lực diễn xuất.

Sau 3-4 năm theo đuổi các vai phụ, Park So Dam bắt đầu được biết tới nhờ thành công của Ký Sinh Trùng. Sau bộ phim, cô trở thành lựa chọn số một của các đạo diễn tại Hàn Quốc.

Khi sự nghiệp nở rộ cũng là lúc cô phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Không bỏ cuộc, cô vượt qua bệnh tật và không từ bỏ ước mơ diễn viên. Với phần lớn công chúng xứ Hàn, Park So Dam là ngôi sao giàu nghị lực và đáng ngưỡng mộ.