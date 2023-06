Cuốn sách Vùng tối - lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng của Fred Kaplan là cuốn biên niên sử về chiến tranh mạng từ lúc khởi đầu đến nay và mối nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai.

Fred Kaplan đã dò theo các hành lang mật bên trong Cơ quan An ninh Quốc gia, các đơn vị mạng bí mật ở Lầu Năm Góc, "chiến tranh thông tin" trong lĩnh vực quân sự, những cuộc tranh luận an ninh quốc gia ở Nhà Trắng.

Từ đó, ông tiết lộ những hoạch định chính sách mà các sĩ quan kiêm nhà khoa học và các gián điệp - những nhà quân sự ẩn sau màn hình máy tính - đã nghĩ ra để thiết kế hình thức của chiến tranh mạng.

Đây là một cuộc chiến kỳ lạ nơi mà mọi quốc gia đều có thể là kẻ mạnh và các hacker sẽ trở thành kẻ hủy diệt.

Cuốn sách "Vùng tối - lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng" (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ).

Để viết nên cuốn sách này, Fred Kaplan đã phỏng vấn hơn một trăm người, những người từng một hoặc vài lần theo dõi email và các cuộc gọi điện thoại.

Họ là thư ký nội các, tướng lĩnh và đô đốc (bao gồm 6 giám đốc NSA - National Security Agency: Cơ quan An ninh Quốc gia) đến chuyên gia kỹ thuật trong các cơ quan bí mật của bộ máy an ninh (không chỉ NSA), cũng như các sĩ quan, quan chức, phụ tá và nhà phân tích ở mọi cấp độ.

Các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện riêng tư. Hầu hết sự kiện trong sách (cả tiết lộ mới về mặt lịch sử) đều đến từ ít nhất hai nguồn ở những vị trí khác nhau.

Tờ The Times of London nhận xét Fred Kaplan là một trong những cây bút hàng đầu của Mỹ về đề tài an ninh quốc gia. Những câu chuyện của ông về các cuộc tấn công mạng vừa hấp dẫn vừa ớn lạnh.