Làm "trai bao" nóng nhất màn ảnh Việt, Bình An phải xin phép "nóc nhà"

Hé lộ phản ứng của Phương Nga trước cảnh hôn, cảnh "nóng" của Bình An

Cơ duyên nào đưa Bình An đến với vai Quân trong "Ga-ra hạnh phúc"?

- Bình An và đạo diễn Bùi Quốc Việt đã từng làm việc với nhau 3 bộ phim rồi, và đối với một vai diễn như Quân thì anh Việt đã tin tưởng tuyệt đối để chọn Bình An.

Phản ứng của Phương Nga như thế nào khi xem vai diễn của Bình An trong những tập đầu lên sóng. Đặc biệt là trong phim, An vừa đóng cặp với Quỳnh Kool, vừa có những phân cảnh thân mật với Giám đốc Cẩm Khê (Diễm Hương - bạn diễn hơn 7 tuổi)?

- Tôi và Phương Nga yêu nhau đã được 5 năm và đây cũng không phải phim đầu tiên tôi đóng có cảnh hôn. Thực ra, chưa phim nào tôi làm mà không có cảnh hôn cả (cười).

Điều tôi trân trọng nhất là luôn có một người đồng hành thấu hiểu và thông cảm cho công việc của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất!

Bình An luôn tôn trọng, chia sẻ với bạn gái - Á hậu Phương Nga ngay khi nhận kịch bản vai diễn có cảnh tình cảm (Ảnh: Facebook Bình An).

Bình An có phải làm công tác tâm lý trước cho Phương Nga trong những phân cảnh nóng bỏng, tình cảm với bạn diễn không? Hỏi thực nhé, Phương An có "ghen" không khi Bình An kết hợp với Quỳnh Kool và diễn viên Diễm Hương?

- Nếu nói không ghen thì không phải là yêu. Tất nhiên là cô ấy "ghen" có mức độ và tôi cũng phải làm tâm lý từ trước.

Tức là khi nhận một dự án mới, đọc kịch bản xong, điều đầu tiên tôi làm là báo cáo với "nóc nhà" phim có cảnh này, cảnh kia nên khi phim phát sóng thì bạn gái tôi cũng đã biết trước có những cảnh như vậy rồi.

Khi nhận kịch bản, Bình An đã quyết định tạo hình cho nhân vật từ trang phục đến cá tính như thế nào để tạo ra màu sắc riêng, không trùng lặp với những nhân vật trước đó?

- Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là việc mình đã từng có một vai diễn cũng gần tương tự như vai diễn này.

Đầu tiên là trang phục, Quân xuất thân là con nhà nghèo nên nếu chọn trang phục đẹp quá thì cũng không phải. Nên tôi đã chọn trang phục rất bình thường, thi thoảng Quân sẽ xuất hiện với một bộ đồ chỉn chu để đi ký kết hoặc làm những việc quan trọng.

Bình An xây dựng tạo hình cho nhân vật trong phim (Ảnh: VFC).

Sửa lời thoại để khán giả bớt... chửi

Đây là lần thứ 2, Bình An hóa thân vào hình tượng chàng trai nghèo làm "phi công" cho các đại gia lớn tuổi. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả lấy luôn hình tượng vai diễn gắn cho Bình An mác "trai bao". Bạn phản ứng thế nào về cách gọi này?

- Mỗi một dạng vai đều có hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, điều quan trọng nhất của diễn viên là phải truyền tải được hình ảnh đó đến khán giả. Và khi khán giả gắn cho tôi mác "trai bao" thì đó là điều thành công của tôi trong vai diễn này.

Bình An vào vai "trai bao" trong phim "Ga-ra hạnh phúc" (Video: VTV).

Vai diễn này có gây phiền toái hay tình huống "dở khóc dở cười" gì cho Bình An không?

- Khi tôi đọc kịch bản và trong quá trình quay, có những phân đoạn khiến tôi rất "nhột". Tôi tự hỏi rằng: "Sao thằng Quân này ngu thế, dốt thế, thoại những câu này chắc chắn là bị khán giả chửi".

Có một số phân đoạn tôi đã thay đổi câu thoại nhưng vẫn giữ được ý chính để Quân được thông minh hơn và đỡ bị... chửi hơn.

Bình An chủ động sửa lời thoại để nhân vật của mình đỡ bị... chửi (Ảnh: VFC).

Vai diễn này hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi và bị "ném đá" vì đời tư phức tạp của nhân vật, An có sợ phải đối diện không?

- Nếu sợ thì chắc chắn tôi sẽ không nhận vai diễn này. Đối với tôi, mỗi vai diễn, nhân vật là một trải nghiệm, bài học.

Với vai Quân lần này, chắc chắn Bình An sẽ làm khác so với vai Thanh. Khác từ trong ánh mắt đến lời thoại. Đúng như mô tả về nhân vật ban đầu là Quân luôn sống giữa lằn ranh tốt và xấu.

Nếu sau này, một đạo diễn khác tiếp tục mời Bình An vào một dạng vai như thế này, An có nhận lời không và vì sao?

- Tôi nghĩ hai vai diễn là quá đủ rồi. Chắc chắn tôi muốn thử sức ở nhiều dạng vai khác giống như Khải trong "Mặt nạ gương" vậy.

Được biết, sau này giữa Bình An và Quỳnh Kool có một phân cảnh Quỳnh tát An đau điếng và An đã sửa lời thoại, thực hư câu chuyện này thế nào?

- Thực ra, việc sửa lời thoại là trong lúc tập, tôi bất ngờ khi bị Quỳnh tát thật. Còn lúc vào cảnh quay chính thức thì mọi thứ vẫn đúng như kịch bản.

Bình An từng lên tiếng "tố" Quỳnh Kool ăn mắm tôm trước khi đóng cảnh hôn. Còn Quỳnh Kool "kêu oan", thực hư câu chuyện này ra sao?

- Thực ra chuyện này là hai anh em đùa vui nhau trong lúc họp báo. Câu chuyện bắt đầu từ lúc anh Việt đạo diễn đùa tôi: "Sau cảnh quay hôm ấy là Quỳnh ăn mắm tôm đấy".

Và kể từ đó, đây là một câu chuyện để mọi người đem ra trêu đùa hai đứa. Việc này tôi thấy cũng không phải là ai "tố" ai, mà chỉ để tăng không khí vui vẻ, xóa tan mệt mỏi cho mọi người lúc quay phim vất vả thôi.

Một cảnh hôn của Bình An và Quỳnh Kool trong phim (Ảnh: VFC).

Bình An có ngại ngùng khi lần đầu đóng cảnh thân mật với chị Diễm Hương không? Có kỉ niệm gì vui khi hai chị em đóng với nhau?

- Tôi đã có một vai diễn còn "nóng" hơn vai diễn này, chắc chắn tôi không còn gì để ngại nữa rồi.

Có thể nói, để hóa thân vào vai Quân, Bình An đã phải giữ hình thể rất chuẩn. Không chỉ chú ý vào diễn xuất, khán giả cũng dành nhiều lời khen cho thân hình như "tạc tượng" của Bình An trong phim. Bạn làm thế nào để duy trì được vóc dáng đó?

- Tôi là một người khá nguyên tắc trong cuộc sống. Một chế độ ăn không dầu mỡ, không thức ăn nhanh, không thức ăn sẵn và tập luyện mỗi khi rảnh rỗi là điều tôi luôn cố gắng duy trì.

Hình thể đẹp của Bình An khi vào vai Quân (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ cho mọi người biết, An là một người rất khó để béo. Chỉ cần đi đóng phim một thời gian lại gầy như "nghiện". Mọi người có thể xem những tập sau để thấy rõ điều này. Mong mọi người sẽ thông cảm cho An nhé!

Cảm ơn Bình An về cuộc trò chuyện!