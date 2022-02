Diễn viên Bình An: "Tôi làm nhà xong mới dám cầu hôn Phương Nga"

"Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em... đồng ý làm vợ của anh chứ, Bùi Phương Nga?", Bình An viết cho Phương Nga.

Bình An cầu hôn Á hậu Phương Nga (Video: Bình An).

Trong buổi tiệc tối qua do Bình An tổ chức, nam diễn viên quỳ xuống nói với bạn gái: "Làm vợ anh nhé!". Phương Nga không trả lời ngay mà hỏi Bình An hai lần, rằng anh đã xin phép ý kiến bố mẹ chưa.

Bình An cười và trả lời rằng, anh đã hỏi bố mẹ. Phương Nga khóc, cô gật đầu đồng ý. Bình An trao nhẫn kim cương cho bạn gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Sau buổi cầu hôn lãng mạn, Bình An và Phương Nga nhận được rất nhiều lời chúc mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trong cuộc trò chuyện với PV báo Dân trí, anh vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng.

Bình An và Phương Nga hạnh phúc trong buổi lễ cầu hôn (Ảnh: NVCC).

Xin chúc mừng Bình An và Phương Nga về buổi lễ cầu hôn lãng mạn vào hôm qua. Hai bạn đã ấn định ngày giờ đám cưới hay chưa?

- Bình An và Phương Nga cảm ơn tất cả tình cảm chân thành và những lời chúc phúc của mọi người. Đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra khi tình hình dịch ổn định hơn. Mọi việc sẽ được hai bên gia đình tính toán.

Được biết trước đó Bình An cũng có tin vui tậu được nhà mới?

- Lúc đầu tôi đi chọn nhẫn cầu hôn từ ngày 23/12, trước Noel một ngày với ý định là sẽ cầu hôn vào dịp Noel. Suy đi nghĩ lại thấy vẫn chưa hợp lý nên chuyển sang ngày kỷ niệm tình yêu của hai đứa là ngày 1/1 (Tức Tết dương lịch).

Nhưng vì lúc đó nhà chưa xong nên tôi phải tạm hoãn kế hoạch. Nhà tôi đã làm xong nội thất từ trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên tôi mới chính thức tiến hành cầu hôn Phương Nga trước Valentine một ngày.

Bình An khoe nhà mới tậu trong quá trình làm nội thất (Ảnh: NVCC).

Bình An có phải mẫu đàn ông quan niệm phải có gì đó đủ đầy, lo được cho được người bạn đời của mình mới đưa ra lời cầu hôn không?

- Vâng, thứ nhất tôi muốn gia đình hai bên tin tưởng vào mình và quyết định của mình. Điều thứ hai, tôi không muốn người phụ nữ của mình phải thiệt thòi.

Mọi thứ phải đầy đủ, chu toàn một chút tôi mới cảm thấy tự tin hơn.

Nhà là Bình An có phải mua trả góp không?

- Tôi không phải mua trả góp. Tôi không tốn tiền vào việc đi chơi hay la cà hàng quán. Ngoài chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, tôi cũng để dành được một khoản tiết kiệm cho những việc lớn.

Trong vlog gần đây, lúc hai bạn tranh cãi việc có mua chiếc đệm hai mươi triệu đồng hay không, An có nói phải để dành tiền còn cưới vợ, bạn nói gì về chi tiết này?

- Căn nhà tôi mới mua là tôi đưa Nga đi xem cùng và cho cô ấy chọn. Sau đó nội thất tôi cũng để Nga quyết định. Vì trước sau gì đây cũng là tổ ấm của chúng tôi nên tôi muốn cô ấy cảm thấy thoải mái.

Lúc mua đệm, An nói "còn phải để tiền cưới vợ", lúc đó tôi đang thử "thăm dò" xem ý của nàng như thế nào để tính chuyện cầu hôn. Liệu mình cầu hôn trong ngữ cảnh hiện tại đã phù hợp hay chưa.

Bình An và Phương Nga đã có 4 năm đồng hành (Ảnh: NVCC).

Bình An tiết lộ hình ảnh Phương Nga đón Tết cùng gia đình mình tại Phú Thọ (Ảnh: NVCC).

Buổi cầu hôn của bạn có sự trợ giúp của ai?

- Đầu tiên, tôi tự làm một mình, tôi định làm một bữa tiệc cầu hôn kín đáo chỉ có hai người thôi nhưng sau đó tôi xem nhiều clip trên mạng, thấy việc cầu hôn thường có bạn bè, gia đình. Tôi thay đổi kế hoạch hai ngày trước khi buổi cầu hôn diễn ra.

Đến ngày cuối cùng tôi có nhờ một người chị thân thiết. May quá, có chị giúp sức không thì tôi cuống cuồng không biết còn thiếu những gì nữa.

Tôi có mời bố mẹ của Nga nhưng hai bác bận công tác nên không đến được, còn bố mẹ tôi ở quê, vì dịch bệnh nên cũng không thể ra Hà Nội. Trong vlog tôi quay lại hành trình cầu hôn Nga sẽ có đoạn, tôi gọi điện xin phép bố mẹ Nga.

Ở Hà Nội, tôi mời chị Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà. Chị Hân không thể qua, Đỗ Mỹ Linh cũng đang đi du lịch ở Phú Quốc, chỉ còn Đỗ Thị Hà đến được.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt trong sự kiện đáng nhớ này và đăng tải ảnh check-in cùng cặp đôi kèm theo dòng trạng thái: "Chúc mừng hạnh phúc đôi anh chị trẻ" (Ảnh: Đỗ Thị Hà).

Sau khi cầu hôn, cảm xúc của Bình An như thế nào?

- Cảm giác bỏ công, bỏ sức, chau chuốt từ đầu đến cuối, dành một sự bất ngờ cho người phụ nữ sẽ đồng hành với mình ở chặng đường tiếp theo, đối với tôi, đó là niềm hạnh phúc.

Tôi quan trọng việc Phương Nga nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, còn tôi là người chủ động làm việc này, thấy Phương Nga cảm động tôi rất vui.

Bình An có kế hoạch như thế nào trong năm mới Nhâm Dần?

- Một năm vừa qua, tôi tự đánh giá những sản phẩm của mình đang ở mức an toàn. Có một thời gian tôi cảm giác mình hơi đuối nên tập trung an toàn, chỉn chu nhất, chứ không dám đánh liều. Thời điểm cuối năm 2021, tôi trở thành F1 nhưng cuối cùng vẫn may mắn an toàn.

Mặt nạ gương là một bộ phim để tôi trau dồi khả năng diễn xuất và đổi mới hình ảnh. Và tôi vui mừng khi thấy khán giả khá đón nhận vai diễn của mình trong phim.

Năm nay, đã có kinh nghiệm hơn, tôi nghĩ sẽ là một năm mà tôi có những sản phẩm mang màu sắc khác. Tôi thích dạng vai cá tính, xù xì hơn, khác hẳn vai diễn trong Mặt nạ gương.

Cảm ơn Bình An về cuộc trò chuyện!