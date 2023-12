"Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn": Đi tìm con người tối ưu nhất của bạn

Hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thường nghe những lời dạy như "Hãy là chính mình", "Hãy sống một cuộc đời đáng sống" … Nhưng sự thật là chúng ta hầu như chưa được dạy cách để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Gia đình và trường học hiếm khi dạy chúng ta điều đó.

Kết quả là đôi khi chúng ta cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng hoặc mơ hồ không biết đâu mới là con người thật của mình. Vậy làm cách nào để bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình?

"Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn" của Mike Bayer sẽ cho bạn câu trả lời. Cuốn sách sẽ giúp bạn trải qua cảm giác sung sướng khi soi xét mọi khía cạnh của cuộc đời mình để hướng đến một bản thể tốt đẹp hơn.

Bộ công cụ nâng cấp bản thân hiệu quả nhất

Trước khi cuốn sách ra đời, Mike Bayer đã thực hiện một cuộc khảo sát với hàng ngàn người tham gia. Một trong những câu hỏi được đưa ra là "Bạn có tin bạn đang sống một cuộc đời tối ưu không?". Có thể bạn sẽ sốc khi biết rằng 81% số người được hỏi trả lời là "không", nhưng Mike Bayer thì không chút nào ngạc nhiên. Bởi lẽ hơn mười sáu năm trước, một Mike Bayer ở tuổi đôi mươi cũng từng nghĩ như vậy. Khi đó, cuộc đời ông đang bị phủ bóng đen bởi ma túy đá và những cuộc nhậu nhẹt bê tha.

Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách, Bayer đã thú nhận: "Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải bước vào bóng tối để hiểu được thế nào mới thực sự là ánh sáng. Tôi chẳng lạ gì với bóng tối. Mười sáu năm trước, tôi lần đầu đối mặt với bóng tối khi nhác thấy hình ảnh hốc hác, bệnh hoạn của mình trong gương phòng tắm sau cả tuần lễ nhậu nhẹt bê tha, tôi nhận ra ánh sáng nội tâm của mình đã hoàn toàn bị che lấp bởi bóng tối của việc nghiện ngập".

Nhưng cuối cùng Bayer đã tự mình bước ra khỏi bóng tối và trở thành "Coach Mike" (thầy Mike, một người thầy hỗ trợ học viên phát triển trong cuộc sống) nổi tiếng ở Mỹ. Những bài tập trị liệu tinh thần của ông đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn khách hàng, từ ngôi sao nhạc pop, quản lý doanh nghiệp cấp cao, cho đến những người bình thường, giúp họ tìm thấy tự do để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Làm sao để có được sự thay đổi ngoạn mục đến thế? Bí quyết của Mike Bayer nằm ở chính bản thân ông. Nói cách khác, nhờ khai phá được Con người Tối ưu của mình, Mike Bayer đã bước sang một trang khác của cuộc đời.

Theo Bayer, trong mỗi người đều tồn tại hai phiên bản song song, trái ngược nhau. Một bên là Con người Tối ưu (Best self) - phiên bản chân thật, toàn vẹn, mạnh mẽ và giàu tiềm năng nhất. Bên còn lại là con người phản diện (Anti self) - một phiên bản xa lạ, trái ngược với bản chất của mỗi người, thường dễ bị kích thích và lôi kéo bởi các tác nhân bên ngoài. Để sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, bạn cần phải tắt đi tiếng nói của con người phản diện và tập trung vào con người tối ưu của mình.

Công thức để đạt đến con người tối ưu được Bayer gói gọn trong "SPHERES" - một bộ công cụ giúp xem xét mọi lĩnh vực trong cuộc sống của một người để giúp họ xác định điểm mạnh và yếu của mình. SPHERES là viết tắt của các từ: Xã hội (Social), Cá nhân (Personal), Sức khỏe (Health), Giáo dục (Education), Mối quan hệ (Relationships), Việc làm (Employment) và Phát triển Tinh thần (Spiritual Development). Đây là 7 lĩnh vực trụ cột quyết định chất lượng cuộc sống của một người. Nếu một trong 7 lĩnh vực này bị khiếm khuyết, bạn sẽ khó lòng sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc.

Trong "Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn", Bayer đã dành 7 chương sách để nói về 7 lĩnh vực này. Mỗi chương luôn đi kèm các bài tập giúp bạn đọc xác định những điểm yếu, điểm mạnh, điểm cần thay đổi. Theo đó, mô hình con người tối ưu được Mike Bayer xây dựng nên từ các bài tập mà ông đã thực hiện với các khách hàng trong suốt nhiều năm. Bayer khẳng định mô hình này hiệu quả cho bất kỳ ai, từ các giám đốc điều hành công ty lớn cho đến những người lao động bình dân.

Cuốn cẩm nang khai phá bản thân cho bất kỳ ai

"Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn" khác biệt với những cuốn sách tạo động lực khác ở chỗ, nó bày ra cho bạn nhiều "việc cần làm", từ đó cho phép bạn ngồi xuống suy ngẫm và viết ra những đáp án từ đáy lòng mình cho những câu hỏi trong sách. Chính việc viết ra những câu trả lời sẽ giúp bạn nhìn nhận lại bản thân mình một cách kỹ càng và thấu đáo hơn.

Toàn bộ cuốn sách là một hành trình khám phá với từng bước đơn giản để cải thiện cuộc sống của bạn ở mọi khía cạnh. Bayer không quan tâm bạn đang đứng ở đâu, dù là dưới đáy cuộc sống, đang "trượt dốc" trong sự nghiệp, hay khi bạn cảm thấy cuộc sống mình đã ổn, chỉ một vài khía cạnh nào đó cần cải thiện - thì bạn vẫn hoàn toàn có thể đạt đến cuộc đời mà mình mong muốn. Chỉ cần bạn có niềm tin và mong muốn hành động, "Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn" sẽ giúp bạn thực hiện.

Qua đó, Mike Bayer sẽ trở thành người khai vấn cho bạn mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Với tư cách là một chuyên gia về sức khỏe tâm thần, một huấn luyện viên phát triển cá nhân và là một người từng trải qua khủng hoảng sâu sắc, Mike Bayer hiểu rõ cuộc đấu tranh của mọi người, bởi vì ông đã chiến đấu - và giành chiến thắng - trong chính cuộc đấu tranh của mình.

Những lý thuyết và bài tập mà Bayer đề cập trong sách không hề mang tính chất giáo điều, ngược lại, nó đầy tính tương tác và dễ hiểu. Ông tôn trọng và nhìn nhận mọi người theo đúng với con người thật của chính họ mà không hề phán xét hay chỉ trích. Từ đó hướng dẫn họ tìm đến bản chất đích thực của mình một cách nhẹ nhàng và thấu cảm. Theo Mike Bayer, không có ai là thực sự xấu, chỉ là chúng ta chưa tìm ra được phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với cách tiếp cận gần gũi, cuốn sách thực sự là cẩm nang cần thiết cho bất cứ ai mong muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Những bài học mà Bayer đưa ra trong sách được chắt lọc từ kho kiến thức và trải nghiệm của tác giả trong hàng chục năm, do vậy, nếu bạn đang cảm thấy bị mắc kẹt trong bất kỳ lĩnh vực nào đó của cuộc sống, việc thực hiện các bài tập trong sách có thể giúp bạn tìm được phương hướng hành động tốt hơn.

Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm của Mike Bayer đã nhanh chóng dẫn đầu danh sách sách bán chạy nhất do The New York Times bình chọn.

Mike Bayer, thường được gọi là Coach Mike, là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của CAST Centers - một cơ sở trị liệu tinh thần dành cho các nghệ sĩ, vận động viên, giám đốc điều hành và bất cứ ai muốn sống chân thực, thành công, vui vẻ hơn. Bayer cũng là người sáng lập ra The CAST Foundation với mục tiêu nâng cao nhận thức để thúc đẩy những thay đổi về văn hóa và xã hội, nhằm giảm bớt các vấn đề sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, ông còn là thành viên trong Ban cố vấn của Tiến sĩ Phil McGraw, thường xuyên xuất hiện trên Dr. Phil Show với tư cách là Coach Mike.

