Kỳ vọng làm sống dậy sức hút của lễ trao giải điện ảnh danh giá

Các giám đốc sản xuất của lễ trao giải Oscar 2024 đã tuyên bố rằng họ sẽ khiến sự kiện lễ trao giải năm nay trở thành một sự kiện đình đám, ấn tượng. Đây là một tham vọng lớn bởi thực tế, tỷ suất người xem trực tiếp lễ trao giải Oscar trong những năm trở lại đây không hề ấn tượng.

Năm ngoái, có khoảng 18,7 triệu lượt người theo dõi lễ trao giải trực tiếp, đây là con số thuộc vào hàng thấp nhất trong lịch sử lễ trao giải, kể từ khi ban tổ chức bắt đầu thống kê tỷ suất người xem. Những con số tỷ suất người xem gây thất vọng nhất mà lịch sử lễ trao giải Oscar từng ghi nhận, đó là năm 2021 với 10,4 triệu lượt xem và năm 2022 với 15,4 triệu lượt xem.

Các đề cử tại giải Oscar 2024 đã được chính thức công bố vào ngày 23/1 (Ảnh: New York Post).

Sự sụt giảm lượt xem đã khiến Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cũng như đài ABC (đơn vị phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar) phải nghĩ ra nhiều cách để tăng tỷ suất người xem. Ở thời điểm đỉnh cao hấp dẫn, lễ trao giải Oscar từng thu hút lượng người theo dõi trực tiếp lễ trao giải ở mức hơn 50 triệu lượt người xem.

Một trong những giải pháp được ban tổ chức lễ trao giải Oscar đưa ra khá thực tế. Họ đẩy sớm giờ bắt đầu lễ trao giải, để những hạng mục chính vẫn được trao trong khung giờ vàng của truyền hình Mỹ.

Một nguyên nhân khiến giải Oscar không hấp dẫn công chúng trong những năm gần đây là bởi giải thưởng tôn vinh những phim bị đánh giá là không gần gũi với thị hiếu công chúng.

Năm 2020, khi bộ phim Parasite (2020) giành giải Phim hay nhất, đây là một sự lựa chọn gây bất ngờ bởi phim thu về doanh số 262 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Đây được đánh giá là một phim ăn khách và tiếp cận được số đông công chúng, nếu đem so với nhiều phim từng giành giải Oscar cho Phim hay nhất.

Đến năm 2021, giải thưởng Phim hay nhất được trao cho một phim "kén người xem" - phim Nomadland. Tác phẩm điện ảnh này chỉ thu về 40 triệu USD từ phòng vé. Phim thắng giải Oscar 2022 là CODA - một tác phẩm điện ảnh chỉ thu về 2,2 triệu USD từ phòng vé.

Đến năm ngoái, bộ phim Everything Everywhere All at Once giành giải Phim hay nhất và thu về 143 triệu USD từ phòng vé. Đây được xem là một phim khá gần gũi với thị hiếu công chúng.

"Oppenheimer" được kỳ vọng sẽ thống trị tại lễ trao giải Oscar (Ảnh: New York Post).

Tại lễ trao giải năm nay, hạng mục Phim hay nhất có những phim được công chúng đặc biệt quan tâm. Có thể kể tới bộ phim Oppenheimer thu về 960 triệu USD, trở thành phim hiếm hoi vừa nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình vừa thắng lớn ngoài phòng vé.

Những hiện tượng điện ảnh như Oppenheimer sẽ đưa lại cho nhà sản xuất lễ trao giải Oscar cơ hội để gia tăng sức hấp dẫn của lễ trao giải đối với công chúng.

Tại lễ trao giải năm nay, những phim nghệ thuật độc lập kinh phí thấp và những phim nghệ thuật bom tấn kinh phí lớn cùng tranh tài. Cuộc đua đa dạng này được kỳ vọng sẽ giúp lễ trao giải Oscar hấp dẫn lượng công chúng theo dõi lớn hơn so với vài năm gần đây.

Hiện tại, Oppenheimer - siêu phẩm điện ảnh của đạo diễn Christopher Nolan - được kỳ vọng sẽ thống trị tại lễ trao giải Oscar. Phim nhận được nhiều đề cử nhất tại lễ trao giải năm nay với 13 đề cử. Trong đó, có những đề cử quan trọng như Phim - Đạo diễn - Nam chính - Nam phụ - Nữ phụ - Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

Trailer phim "Oppenheimer" (Video: CGV Cinemas Vietnam).